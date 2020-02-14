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 Події, Фоторепортаж
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Все про:шахрайство (300) Нацполіція (8994) Правоохоронні органи (795) продаж (131) посада (32)

 Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж

У столиці поліцейські викрили групу шахраїв, які продавали віртуальні посади. Фігуранти обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади у вищих органах державної влади. Ціна за такі послуги сягала від 50 до 150 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Співробітники Головного слідчого управлінням Нацполіції спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Службою безпеки України викрили та задокументували злочинну діяльність групи шахраїв.

Нині слідчі Нацполіції завершують розслідування кримінального провадження, де фігурують чотири особи. Їм інкримінують вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція 01

Поліцейські встановили, що зловмисники обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Свої "послуги" шахраї оцінювали в суму від 50 до 150 000 доларів США.

Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція 02

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

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Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція 03

Крім того, правоохоронці виявили два предмети, імовірно - гранати Ф-1, електродетонатор, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.

Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція 04

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких причетним особам буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція 05
Фото: сайт Нацполіції

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175674
 
 
 Топ коментарі
 
Шахрай на шахраю і шахраєм поганяє. Країна шахраїв. Мені прислали СМС що я виграв крутий автомобіль і потрібно подзвонити. Одіслав відповідь "пнх" на цей номер. Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция - Цензор.НЕТ 3079
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а... так от куди Богдан бурятский зник!
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Там им дипломы штамповали, трускавецкого универа...
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Там им дипломы штамповали, трускавецкого универа...
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Какая то бомжатня, план раскрытия превыше всего...
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Так вот откуда у Зеленскага ксива преЗЕдента!
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Шахрай на шахраю і шахраєм поганяє. Країна шахраїв. Мені прислали СМС що я виграв крутий автомобіль і потрібно подзвонити. Одіслав відповідь "пнх" на цей номер. Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция - Цензор.НЕТ 3079
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Мене лише попросили зняти зі свого банківського рахунку 2,3 млн грн дивідендів...))
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та оно и понятно шо хлопцы тут чисто сами работали, по себе и на себя и никакая влада тут ни при чем, ну, чисто автономные хлопцы
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"Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве" - Слугам Нечисти конкуренты ни к чему.
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ну и жулья развелось,..п..ц!.. Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція - Цензор.НЕТ 7894..от самого низа и до самого верха.... Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція - Цензор.НЕТ 9618...
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Самую дорогую должность продавали наверное главы Укрпочты?
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Это одну группу накрыли, а сколько их на свободе, бездельников гуляет?
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Ну и зря - лучше бы их налогообложили.
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Почему же мошенники?При Кучме это имело вполне известный прейскурант.
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А сколько они взяли денех за посаду гаранта?
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Ну так тут надо сажать не только мошенников но и их клиентов.
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