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 Політика України, Події
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Все про:СБУ (5297) теракт (719) Антитерористична операція (4977) Авдіївка (1332)

 СБУ повідомила про підозри найманцям "Сомалі" Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з "Градів". ФОТО

Служба безпеки України встановила обставини терористичного акту, вчиненого в Авдіївці Донецької області 26 січня 2015 року бойовиками незаконного збройного формування "Сомалі" так званого "міністерства оборони ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі спецслужби задокументували, що обстріл мирних житлових кварталів районного центру із населенням у декілька десятків тисяч людей реактивними системами залпового вогню "Град" здійснювався із території, тимчасово підконтрольної терористам. Згідно з висновками комплексу експертиз, терористи вели обстріл некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами М-21ОФ з району міст Мінеральне, Яковлівка та Ясинувата. Під час теракту було випущено не менше ніж сімдесят таких снарядів. Унаслідок терористичного акту загинуло двоє мирних жителів, ще двох було поранено, повністю або частково були знищені жилі квартири і будинки, дитячий садочок, лікарня, інші комунальні заклади тощо.

Слідчі СБ України встановили безпосередню участь у злочинних обстрілах житлових кварталів Авдіївки бойовиків двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі" так званого "Міноборони ДНР". Гаубичною батареєю командував "гвардій підполковник" із позивним "Море", який безпосередньо надавав необхідні для прицілювання розрахунки та координати.

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Артилерійська реактивна батарея у складі двох одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік". Він після узгодження обстрілів із командиром "Сомалі" "Гіві" віддавав команду відкрити вогонь.

Перехоплені СБ України переговори терористів "Сомалі" засвідчують, що саме вони координували та здійснювали обстріл "Градами" мирного міста, де на той час не перебувало жодного українського військового. Слідчі СБУ задокументували весь ланцюжок організації, координації та виконання бойовиками бандформування цього злочину проти мирного населення.

Наразі найманцю проросійського НЗФ "гвардій підполковнику Морю" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, його спільнику "Академіку" - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Обох бойовиків оголошено в розшук.

СБУ повідомила про підозри найманцям Сомалі Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з Градів 01
СБУ повідомила про підозри найманцям Сомалі Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з Градів 02
СБУ повідомила про підозри найманцям Сомалі Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з Градів 03
СБУ повідомила про підозри найманцям Сомалі Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з Градів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175596
 
   
 Топ коментарі
 
та мабуть...бо на кацапском твіторі знайшов СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов" - Цензор.НЕТ 5843
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Саабщалі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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Саабщалі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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Наградить, накормить, и отправить отдихать в парашу....і понять.
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Нюня, а ты жестокая однако! Как день прошел, клиенты жирные, табу, без табу?
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От мені, приземленому реалісту, просто цікаво, як СБУ їм вручило повістку з підозрою? Тобто, їх викликали в міський відділ, скажімо, маріупольського СБУ, вони приїхали з ДНРівськими паспортами, засвідчили свої особи, розписалися про отримання підозри в формулярі і поїхали в кацапляндію шукати адвокатів? Чи у нас уже є посольство ДНР і повістку вручили через посла? Чи просто в калюжу перднули? Чи я неастільки в лижі обутий, що не повністю розумію всю ширину наших глибин?
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та мабуть...бо на кацапском твіторі знайшов СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов" - Цензор.НЕТ 5843
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Та це ж якась шиза. Хто в здоровому глузді таке писатиме таке 15 разів поспіль? Уявляю, як на кацапсинському Твітер-акаунті це було подано: "дєвачька умірала ат ґолада в разбомблєнном украінскімі карацєлямі данєцкє, прізивайа нашево фюрера памочь, і с паслєдніх сіл напісала еті душераздіраюшьчіє строкі"
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я с сбыушниками связался на свою голову в2014., чуть своих хлопцев не спалил расиянам. сбу половина фсб
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не забудьте Хмурому, Дыне, Сявке и Дятлу подозрение объявить))) а если серьезно, то прокуроры, делающие такие идиотские подозрения непонятно кому и не понятно в какой вольной форме, еще и немалую зарплату получают...
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С.лужба Б.ариг У.країни - не забудьте попросити терористів добровільно приїхати в Київ в якості свідків правопопушення (*********** дії шляхом обстрілу нас.пункту з РСЗО з калібру, забороненого Мінськими договорняками).
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Быстрее выборы надо проводить, хотя там украинского вообще ничего нет, какая разница.
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