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Все про:вибухівка (225) Київська область (1115) Нацполіція (8982) евакуація (174)

 У підвалі п'ятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція. ФОТО

Поліція евакуювала жителів п'ятиповерхівки в Білій Церкві на Київщині. У підвалі будинку знайдено мішок з тротилом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю", - йдеться в повідомленні.

Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.

Правоохоронці просять громадян з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей.

Також читайте: Поліція перевіряє інформацію про "масове мінування" об'єктів у Києві

У підвалі пятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175585
 
 
 Топ коментарі
 
Так же как ты продал свой мозг или дороже?
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Майже як напис на заборі, де дрова лежать.
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Покойный местный житель долго выбирал путь "отхода" - очевидно тротил, как "способ" был отклонён соседями....
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ребята на ручнике, можно было выгодно продать тем же полицаям
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Так же как ты продал свой мозг или дороже?
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Покойный местный житель долго выбирал путь "отхода" - очевидно тротил, как "способ" был отклонён соседями....
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такого гамна по стране - десятки тонн)))
и это пригодится
простая ложка в руках диьила - опасна
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Майже як напис на заборі, де дрова лежать.
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из-за надписей на заборах не объявляют масштабные антитеррористические учения, ну разве что это совпадение, ты веришь в такое совпадение?
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У Дыры уже негде складировать , перебрались в Киев , подтянется дальше Пихота.
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Слава богу, что на мешке с маринованными огурчиками не было надписи "Коронавирус, не кидать".
А то б нашли его и объявили карантин. В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4379
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Мешок, а внутри порошок, еще и надпись самопальная "Тротил не кидати"А потом окажется что покойный еще и большим шутником был ! В Бресте нашли коробку с надписью "Тротил", внутри оказался деревянный брусок
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Та может то покойный пошутил на прощание и там какашки а не шашки ... У підвалі п'ятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7876
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тротилом можно в футбол играть, не понимаю к чему "не кидать"...
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А не лучше бы этот тротил просто забрать и вывезти?Ведь так как на фото никто не минирует.
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Меня очень удивило фото с надписю на мешке,а где-то там нету коробка из надписью ДЕТОНАТОРЫ.
Полный ДУРДОМ.
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