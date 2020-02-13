 У підвалі п'ятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю", - йдеться в повідомленні.
Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.
Правоохоронці просять громадян з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей.
и это пригодится
простая ложка в руках диьила - опасна
А то б нашли его и объявили карантин.
Полный ДУРДОМ.