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 Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інцидент стався вчора в Дніпровському районі столиці. Правопорушнику готують підозри в скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Працівники полку поліції особливого призначення номер 1 зупинили автомобіль на проспекті Броварському для перевірки документів та огляду транспортного засобу. Наблизившись до автівки, правоохоронець помітив у салоні предмет, схожий на пістолет. Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував та, ігноруючи їх запитання, натиснув на педаль газу і почав утікати. У цей момент інший спецпризначенець застрибнув у машину правопорушника та намагався його зупинити.

Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, при цьому його попередили про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини. Однак утікач не реагував на законні вимоги та попередження поліцейських. У результаті спецпризначенці зробили кілька пострілів по колесах автівки. Зловмисника зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження.

Встановлено, що чоловік раніше судимий за крадіжку.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч. 1 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція 01
Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція 02
Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція 03
Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція 04
Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175569
 
   
 Топ коментарі
 
Грузин, новина вчорашня, може й патріот чогось, виглядає як патріот хачапурі.
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Тут тремя новостями ниже идиоты собираются линчевать патрульного который стрелял в машину при аналогичных обстоятельствах.
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гражданин другого государства ...на прибалта очччень похож )))))))
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Грузин, новина вчорашня, може й патріот чогось, виглядає як патріот хачапурі.
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Скажи Ревазу, пусть не куролесит,
Не говорит в суде обидные слова.
Я слышал, могут дать за это десять -
Добавьте восемь, чтобы дали два.
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Зачастили гонки со стрельбой по Киеву. А то давайте и этих ментов посадим, что стрелять начали?
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Одним разом може не обійтись, будем намагатись, це тільки в казці і в США все виходить одразу. Майдан 1917 теж проходив під гаслом "землю селянам", в підсумку забрали те що було.
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Парни перенервничали))
По-хорошему его нужно было на месте вальнуть. Темболее "спец" был один........
А потом съехать на случайный выстрел, когда преступник пытался завладеть табельным оружием............ Главное прокурору ничего не нужно говорить, кроме основной версии)))))))))
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иносранец же....там потом от вони не отмоешься...
опять же - ранее судимый...хрен его знает что за фрукт)))))
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100% грузин (в худшем смысле этого слова)........ Судим за кражу...........
Бабло позже земляки подвезут)))))))
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Тут тремя новостями ниже идиоты собираются линчевать патрульного который стрелял в машину при аналогичных обстоятельствах.
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Им оказался гражданин чуркобес-кадировец другого государства
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"...Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить..."

Як в якомусь дитячому садку. В Штатах чи Канаді його б застрілили на місці і правильно б зробили. Зупинили поліцейські, опустив вікно, руки на руль і сидиш і чекаєш. А поліцейський коли підходить то рука на кобурі і попробуй не виконати вказівок поліцейського.
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В Штатах чи Канаді його б зупиняти ніхто не став...І якщо у нас правосуддя колись буде як в Штатах то цього водія безумовно виправдали...Чому?..Та тому,що немає у нас такої причини зупинки "для перевірки документів та огляду транспортного засобу"...Наведу приклад...Не знаю як в Канаді,а от в Штатах забороняється розпивати на вулиці пиво...Любий коп як побачить тут же оштрафує (в кращому випадку) а то і в відділок,суд і коротка відсидка...І тим не менше маса народу йде по вулицям і дудлить пиво...І їх не рухають...Бо пиво в паперовому пакетику...І якщо коп насмілиться перевірити,і там з доброго дива виявиться вода,то судити вже будуть копа...
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Прочитайте уважно новину. Його зупинили працівники полку спеціального призначення номер 1, це не просто поліцейські . Значить мабуть мали якусь інформацію хто він і що він ща тип. В Штатах чи Канаді теж якщо б поліцейські мали інформацію, що в машині особа зізброєю то зупинили б .
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Стреляй Глеб Егорыч!
Он в Сокольники рвётся!
У него мотор вдвое! Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 171
Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9280
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