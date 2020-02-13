 Чиновник ДФС Житомирщини незаконно видавав ліцензії на пальне: збитки бюджету перевищують 700 тис. грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними спецслужби, радник податкової та митної справи 1 рангу брав на розгляд заяви місцевих підприємців із неповним "пакетом документів" для отримання ліцензії на право провадження господарських операцій із пальним. Комерсанти всупереч вимогам регуляторних актів не надавали сертифікати, які засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів реалізації та зберігання продукції.
Досудове розслідування встановило, що посадовець із порушеннями видав підприємцям 77 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та його зберігання. Через ймовірно корупційні дії чиновника загальному фонду місцевих бюджетів завдано збитків на більш ніж 700 тисяч гривень.
Під час обшуків у адміністративному приміщенні фіскальної служби співробітники СБ України вилучили ліцензійні справи та іншу документацію, які будуть долучені до матеріалів слідства.
Наразі одному з керівників управління оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Операція проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Хмельницьку під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
- кому-то от отсутствия тех "сертификатов" было плохо?
- как, интересно, отсутствие "сертификатов мест хранения и реализации топлива" исхитрилось нанести ущерб местным бюджетам?
Но менты наехали не за "податки" (о них ни слова, т.е., по всей видимости, все податки уплочены).
Менты наехали за НАРУШЕНИЕ БУМАГООБОРОТА.
Лицензия выдается при наличии сертификата на место хранения и реализации (т.е. заправку должны сертифицировать).
Уж там сертифицировали или нет - опять-таки непонятно. Факт же в том, что В БУМАГАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ, ЭТИ СЕРТИФИКАТЫ ОТСУТСТВУЮТ.
И только.
Ни слова о податках.
И вот вопрос: откуда сумма в 700 штук убытков?
Отсутствие 70 ксерокопий сертификатов в делах на выдачу лицензий - это 700 000 убытков?
Каким макаром?
Есть такая компания Укртрансгаз (УТГ). Раньше она занималась как транспортировкой, так и хранением газа. Но с тех пор как завершился анбандлинг (конец 2019 года), трубу передали новой компании ОГТСУ, и УТГ теперь занимается только хранением газа.
Так вот, вы наверняка слышали/читали, как в конце января этого года УТГ вдруг обнаружил, что все счета компании арестованы в пользу какой-то непонятной ФК "Фин-Инвест". Вот новость. Сейчас я вам расскажу, что это за компания и при чем тут Жеваго.
Вы охренеете, но история начинается в июле 2000 года! Соответственно, начало довольно мутное (куча документов уже тупо утеряно).
Предположительно, в 2000 году некая ПРаТ "Укрэнергосбыт" подает заявку УТГ перевести "305 млн кубов" своим потребителям. УТГ проверяет по своей базе и видит, что у Укрэнергосбыта такого объема газа нет, и отказывает в транспортировке.
Укрэнергосбыт подает в Арбитражный Суд Киева на УТГ, мол "капец, несправедливость, УТГ отказался мой газ транспортировать". Суд начинает рассматривать дело.
Внимание, вопрос: "Как определить есть ли у компании газ или нет?" Для того чтобы ответить на этот вопрос, проведу аналогию с банком. "Весь газ" в Украине находится внутри Газотранспортной Системы Украины (которой рулит УТГ). То есть УТГ это такой "депозитарий", в котором у каждой компании есть "депозит" (читай газ). Все это записано в реестре (список всех "клиентов"). Для того чтобы понять, есть ли у компании газ или нет, судья должен был посмотреть в этом реестре, есть ли у такой-то компании газ или нет (и если есть, то сколько именно).
Но судья этого не делает! Укрэнергосбыт просто показывает чеки (акты), что купил 305 млн кубометров газа (с тех пор он мог с ними сделать все что угодно -> продать, сжечь на свои нужды и т.д.) и Судья считает это ДОСТАТОЧНЫМ доказательством для того, чтобы признать факт того, что у Укрэнергосбыта газ есть.
Итак, суд встает на сторону Укрэнергосбыта и издает приказ "Заставить УТГ перевести 305 млн кубометров газа Укрэнергосбыта "своим потребителям".
УТГ откидывается на спинку кресла и ждет исполнительную службу. Потому что КАК ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИДЕТ В УТГ И ПОСМОТРИТ В РЕЕСТРЫ, то сразу увидит, что у Укрэнергосбыта никакого газа нет, и на этом основании откажется выполнять приказ Суда.
Но… ничего не происходит. Укрэнергосбыт не идет в ДВС (Державна Виконавча Служба) просить принудительно заставить УТГ выполнить решение суда. Укрэнергосбыт вообще ничего не делает…
…Прошло 7 лет… (нет, я нихера не шучу)
Укрэнергосбыт вдруг ВНЕЗАПНО вспоминает, что у него есть приказ, который может заставить транспортировать газ, объемом 305 млн кубометров "своим потребителям". Но срок действия приказа суда истекает через год после публикации… А уже прошло 7 лет.
Поэтому Укрэнергосбыт идет в суд и говорит: "слушай, тут это… 7 лет не могли собраться, раскачаться, пойти в ДВС и заставить их перевести газ куда мы хотим, ОБНОВИ пожалуйста приказ, а то этот уже недействительный".
Суд удовлетворяет просьбу Укрэнергосбыта и обновляет им приказ (в этот раз на три года "2007-2010"). Укрэнергосбыт идет в ДВС и открывает дело на "выполнение приказа суда".
Ииииииии… ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ (причину мы описали выше - ДВСник бы пришел в УТГ, увидел, что у Укрэнергосбыта газа нет, и закрыл бы приказ, так как его невозможно выполнить. В приказе ведь сказано "транспортировать газ Укрэнергосбыта". А как его транспортировать, если его нет).
….Прошло 10 лет… (НЕТ, Я НИХЕРА НЕ ШУЧУ)
ИТОГО ПРОШЛО 17 ЛЕТ… за это время Илон Маск успел создать SpaceX и научить ракеты самостоятельно садиться на землю, а Укрэнергосбыт все никак не может транспортировать свой долбаный газ! (которого у него на самом деле нет)
В этот раз уже ДВС ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ (лол, без палева) идет в суд и говорит "слушайте… мы ПОТЕРЯЛИ приказ 2007 года", и просит дать им дубликат приказа суда (заставить УТГ перевести 305 млн кубов газа Укрэнергосбыта "его потребителям"). Но УТГ подает в апелляцию и выигрывает, так как судьи первой инстанции тупо нарисовали для ДВС новый приказ, уже указав дату 2009 года (оригинальный "обновленный" приказ ведь был 2007 года). Вроде все, финальная победа за УТГ? Но, не тут то было.
Раз не получилось у ДВС, получится у Укрэнергосбыта. Уже Укрэнергосбыт идет в суд и просит ОПЯТЬ обновить (точно так же как в 2007-м) приказ. И получает это разрешение! Второй раз! Спустя 10 лет (с 2007 года)!
Итак, на 2017 год у Укрэнергосбыта на руках обновленный приказ. Остановимся тут на секундочку.
В начале поста, я сказал "и при чем тут Жеваго". Пора объяснить, при чем же тут Жеваго. У Жеваго был банк, назывался он "Финансы и Кредит". У банка были проблемы, он брал рефинанс в НБУ. Жеваго понял, что банк не спасти, поэтому бабки рефина тупо вывел на подконтрольные компании. Подробности можно почитать тут.
ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ КОМПАНИЙ БЫЛ Укрэнергосбыт! Дальше - больше. Три раза обосравшись с "стягненням газу с УТГ", Жеваго понял, что нужно менять тактику. И вот что они придумали:
В апреле 2019 года появляется левая компания "Фин-инвест", которая идет вместе с Укрэнергосбытом в суд и говорит, "смотрите - мы заключили между собой договор, где Укрэнергосбыт продал право Фин-инвесту требовать поставки газа "своим потребителям" от УТГ. Только! Мы хотим кое что поменять - 1) хотим перевести кубометры в гривни и 2) хотим требовать гривни в пользу Фин-инвеста, а не "перевод газа первоначальным потребителям".
Укрэнергосбыт тупо покупает "экспертизу", которая оценивает стоимость газа РОВНО в ту же сумму, что и вывод рефина банком Финансы и Кредит - 2,5 млрд грн (удивительное совпадение).
В январе 2020 года Хозяйственный суд Киева УДОВЛЕТВОРЯЕТ (судья Стасюк С.В.) изменения в приказе, и теперь УТГ уже должен не "перевести газ Укрэнергосбыта своим потребителям", а отдать 2,5 млрд грн живых денег Фин-Инвесту. ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ СХЕМАТОЗА.
На данный момент - ВСЕ счета УТГ арестованы. В пользу Фин-инвеста УЖЕ было списано более 100 млн грн!
Сегодня (12 февраля 2020 года) УТГ попытается в апелляционном суде оспорить решение Стасюка (разрешение изменения приказа). И если УТГ проиграет, то это решение уже невозможно будет опротестовать. Жеваго получит возможность вывести государственные деньги и «пропасть». Получить обратно их будет уже невозможно.
Мало того что Жеваго ставит под угрозу ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ, которая имеет критическое значение для национальной безопасности страны, так еще он сможет украсть миллиарды наших с вами денег.
Интересно, как это Дубилет поборол рейдерство, если происходит такой беспредел. Интересно, зачем инвесторам "няни", когда в суде можно купить ЛЮБОЕ решение. Интересно, какой инвестор придет в Украину, если государство не может защитить объекты, которые критически важны для национальной безопасности.
https://tverezo.info/post/111947
теперь пусть подыхают.
чем больше сдохнет мелких бизнесюков, таксистов, пенсов и пролетариев-подпивасиков, тем нам лучше.
зеленая банда сама должна уничтожить свой лохторат.