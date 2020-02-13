EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  8571  119
Все про:Нацполіція (8982) прокуратура (2066) поранення (1631) Харків (1645)

 Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

13 лютого 2020 року вночі екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.

Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли зазначених громадян і автомобіль. Але водій автомобіля Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися, розпочалося переслідування.

Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі Skoda Rapid автомобіля Subaru Forester службовий автомобіль патрульної поліції застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району.

З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події.

Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ї лікарні м. Харкова пасажира, який дістав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Працівника патрульної поліції затримали. Проводяться першочергові слідчі дії. Слідством встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про повідомленні затриманому патрульному про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція

Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура 01

Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура 02

Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура 03
Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура 04
Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175533
 
 
 Топ коментарі
 
Бля, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
 показати весь коментар
 
Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
 показати весь коментар
 
А ты сам сходи в тир, попробуй.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
дебил авакинский, мы же не в Штатах живем, куда ты стрелял придурок?!
 показати весь коментар
 
 
Пил за рулем? Не остановился на требование полиции однозначно виноват .И полицейский прав .Иначе мы в стране порядка не наведем
 показати весь коментар
 
 
Если бы ******* аваковский стрелял по колесам, то вопросов бы не было, а так как это чмо опять по пассажиру попало, то будет сидеть этот мусорок.
 показати весь коментар
 
Вчора був сюжет де грузину гарно продірявило колеса. Можуть же коли захочуть . Всі проблеми в тому що в Держави кастрований інститут відповідальності в усіх напрямках і на всіх рівнях . Пора забути совкові програми за якими вчать ментуру . І прийняти новий УПК , де партновим не смердітиме . Та.. , та ... , та ... , ......... .
 показати весь коментар
 
 
что значит дебилам с улицы раздать оружие утырком авакиным, результат налицо!
 показати весь коментар
 
 
прокуратура что охренела полностью? виноват водила машины, а мент правильно отстрелялся
 показати весь коментар
 
 
Ти шо, вумніший прокурорських ? ну так шмаляй туди працювати, толкові люди завжди треба, і зарплата в десятки тисяч
 показати весь коментар
 
 
Патрульний молодчина, хотя через дебіла і порушника водія, можливо і понесе покарання. Такіх воділ потрібно просто кастріровать,щоб не розмножувались ідіоти.
 показати весь коментар
 
Патрульный твой чёрт косоглазый, в пассажира стрелял, а водила всё равно от них скрылся и сам товарища на болничку доставил
 показати весь коментар
 
бухих водил надо останавливать наверняка ( желательно из калаша , или морковкой ) , а если выжыл - 5 лет строгача
бухал вместе с водилой , и поехал вместе с ним - не обижайся если пулю словишь
 показати весь коментар
 
 
Да ну нет же подтверждений что бухие с больнички , просто какой то типа пранкер позвонил и сказал что они бухают , еще он сумел как Ванга определить что будут делать дальше. А по факту может и не бухали вообще, а просто ехали себе.
 показати весь коментар
 
 
Раз полицейский их останавливал обязаны были остановиться а если им еэа остановка не понравилась так пожалуйста в суд.Тем более что полицейский на работе и исполняет свой долг согласно уставу который создала страна.
 показати весь коментар
 
Тут опубликована версия только одной стороны, и ты уже судишь налево и направо. А не кажется что нужно бы и другой стороне давать высказаться, раз ее обвиняют в таких серйозных вещах и она, та сторона, обстрелянная ? Я вообще считаю, что обвиняемая сторона должна иметь право хотя бы на реплику, не говоря что последнее слово априори за обвиняемым закреплено. Но верят , как правило, тому кто певым говорит, ну вот такая природа человека, как поверил, его трудно разубедить
 показати весь коментар
 
За такую стрельбу сажали регулярно. Если не уверен что попадешь в колесо - не стреляй. Тем более, что разрешено стрелять только для остановки автомобиля, путем его повреждения, а не в водителя, или в пассажира, как Олейник.
 показати весь коментар
 
 
Видимо умник ты не бывал ни в Венгрии ни в Словакии ни в Польше.Попробуй не остановиться там полицейским так без всяких предупреждений из авто сделают сито.А у Венгрии за каждое прирекательство из полицейским штраф увеличивается на 5000 форинтов тоже и в Словакии и Польше.А у нас козлами отпущения делают полицейских вот и все потому и насрали на них.
 показати весь коментар
 
Кули ты сравниваешь нормальных копов с быдлотой аваковский?
 показати весь коментар
 
Мы не в Венгрии, у нас другая жизнь, если заметил, а искуственно что-то выдергивать и приживлять- толку мало, тебе потом еще и зарплат венгерских подавай, и самых венгерок. В Венгрии полицейському можно говорить только "Слушаюсь, подчиняюсь, как Вам будет угодно ?" Таак? Давно оттуда ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору