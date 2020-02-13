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Все про:Білорусь (935) герб (23) Лукашенко (550) Росія (26435)

 "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи. ФОТО

Зображення державного прапора і державного герба має з'явитися в оновленому законі "Про державні символи Республіки Білорусь", депутати готують до розгляду в першому читанні проєкт відповідного закону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белновости.

В оновленому дизайні герб Білорусі візуально матиме більш об'ємний вигляд. Зазначається, що на герб очікують зміни, проте вони будуть несуттєвими. Наприклад, зміниться форма колосків. Контур країни стане золотим, а не зеленим, як зараз. Також зміниться зображення конюшини і льону. Крім того, в іншому кольорі зображатимуться контури материків, які присутні в нижній частині земної кулі.

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Більш чітким буде художнє вирішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".

І все-таки вона крутиться: Влада Білорусі підправила герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи 01

Ліворуч зображено поточний вигляд герба. Праворуч: оновлений герб з проєкту закону про зміну державної символіки.

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український майбутнього" Ігар Тишкевіч зазначив "плавний поворот державного герба. Або земля крутиться".

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"Білоруська влада вирішила підправити державний герб. Офіційна версія - зробити більш контрастним, а зірку менш "мілітаристською". Ліворуч - стара версія, праворуч - нова.
Контрастно. Ну і динаміка свідчить про те, що земля таки крутиться. Черговий поворот Історії - і на карті герба Росія йде "у захід". В принципі, так, більш контрастно вийшло - тут тобі і море, і суходіл, і все інше", - іронізує Тишкевіч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175526
 
   
 Топ коментарі
 
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"И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 1764
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Аксіома Ескобара: що ліворуч, що праворуч герб курця.
ось біларуський герб здорової людини:

"І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 4925
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Встану утром. Хряпну водки!
Закушу куском селедки!
Подниму портфель я с пола,
и пойду спокойно в школу.
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щаз Машка Триппер-Захаркина паркетом будет срать....
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Якщо телецентри Беларусі досі працюють в аналогому форматі і транслюють відео у форматі СЕКАМ, то переходи "червоне-зелене" на лівому гербі будуть розмиті та вкриті муаром. Втім яка нам різниця.
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В лучших традициях совдепии, похож на похоронный венок на могиле совка
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ооо!.. я уже видел новую версию известного стишка, который кацапы размещают от имени "злобных хихлов и подлых бульбашей"..

Русский витязь - лежащий в пыли,
У пивнушки, раскинувши руки..
Знай, тебя опоили хохлы,
Лукашенко нассал в твои брюки!
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Тема змін в гербі РБ була б повністю розкрита як би повністю позбулися совкових архаїзмів.
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esli na Evropu globus povernut, to BY tam sto pudov ne budet vidno !

BY-shniki - **********, s globusa sebja udalili, vot belarusnja-to, a !
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Совковый герб...как его не крути...
Почему не взять свой исторический...что мешает?
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Бздливость картопляныков. Вековечная. "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 4713
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Шо справа Совок, шо слева Совок. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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Прекрасен(и величествен) наш герб.
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Символизирует преемственность поколений.
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Аксіома Ескобара: що ліворуч, що праворуч герб курця.
ось біларуський герб здорової людини:

"І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 4925
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Совок все равно сдохнет сколь раз не рисуй герб и красную звезду!
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"С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба"

а не наоборот?
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"С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба".

"Слева - старая версия, справа - новая. Контрастно".

Журналюги, ви береги переплутали.

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Лукашенко вертится. Молодец.
А зеро как актриса из немецких фильмов для взрослых...жаждет свидания с сутенером
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Они повернули герб по одной причине - теперь Беларусь находится в центре глобуса. Никаких теорий заговора, все логично. Нужно было сразу так сделать. Если бы они хотели что-то поменять, как кардинальную смену политики, поменяли бы герб кардинально, а не оставляли его по образу герба советской Беларуси.
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Ліворуч зображено оновлений герб з проєкту закону про зміну державної символіки. Праворуч: поточний вигляд герба.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3175526

Ліворуч - стара версія, праворуч - нова.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3175526

Контур країни стане золотим, а не зеленим, як зараз Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3175526

Білоруси, так де ваш герб? Тому що Цензор геть заплутав.
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Белоруси нет уже - продались сябры позорные в холопи к Кагану *****.
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