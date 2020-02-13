 "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белновости.

В оновленому дизайні герб Білорусі візуально матиме більш об'ємний вигляд. Зазначається, що на герб очікують зміни, проте вони будуть несуттєвими. Наприклад, зміниться форма колосків. Контур країни стане золотим, а не зеленим, як зараз. Також зміниться зображення конюшини і льону. Крім того, в іншому кольорі зображатимуться контури материків, які присутні в нижній частині земної кулі.

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Більш чітким буде художнє вирішення стрічки з написом "Республіка Білорусь".

Ліворуч зображено поточний вигляд герба. Праворуч: оновлений герб з проєкту закону про зміну державної символіки.

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український майбутнього" Ігар Тишкевіч зазначив "плавний поворот державного герба. Або земля крутиться".

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"Білоруська влада вирішила підправити державний герб. Офіційна версія - зробити більш контрастним, а зірку менш "мілітаристською". Ліворуч - стара версія, праворуч - нова.

Контрастно. Ну і динаміка свідчить про те, що земля таки крутиться. Черговий поворот Історії - і на карті герба Росія йде "у захід". В принципі, так, більш контрастно вийшло - тут тобі і море, і суходіл, і все інше", - іронізує Тишкевіч.