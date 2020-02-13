 У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Супрун у Facebook.

"Всесвітній день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, щосекунди у світі будуть використовувати по 87 презервативів, тому цей допис про те, як правильно їх обирати і як правильно ними користуватися. А користуватися ними варто завжди!" - написала ексочільниця МОЗ.







Також у своєму пості Супрун опублікувала фото з лідерами ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Вадимом Рабвновичем і фразою "завжди користуюсь ними".

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