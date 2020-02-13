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Все про:Медведчук (560) презервативи (3) Рабінович (124) гумор (635) троль (24) Супрун Уляна (556)

 У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича. ФОТО

Ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що сьогодні в світі відзначають День презерватива. Свій пост про важливість контрацептивів вона оформила фотографією з лідерами ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Супрун у Facebook.

"Всесвітній день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, щосекунди у світі будуть використовувати по 87 презервативів, тому цей допис про те, як правильно їх обирати і як правильно ними користуватися. А користуватися ними варто завжди!" - написала ексочільниця МОЗ.

У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича 01
У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича 02
У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича 03

Також у своєму пості Супрун опублікувала фото з лідерами ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Вадимом Рабвновичем і фразою "завжди користуюсь ними".

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У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175500
 
   
 Топ коментарі
 
А нашего презЕдента два праздника...сегодня..."день гандона"... и 1- го апреля..."день дурака"...
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Ульяна молодчинка, гнобит прорашисткую плесень!
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сегодня у вислюка оманського - профессиональный праздник! Поздравляем Бубочку ЗеЛоха!))
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в совке секса не было презиков не было я их видел в газетку завернутые чтобы они не склеивались между собой пересыпались тальком а цвет резины болотно желтый темный ....
и баночка вазелину для смазки а иначе на сухую мужчина и женщина могли получать такие раны и дерматоз гнойный что мама не горюй увы но в СССР основным средством против зачатия были чистки мини- аборты полное выскарбливание стенок матки....
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В СССР изделие №2 , Бакинского завода( не Баку)
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У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича - Цензор.НЕТ 4422

"використовувати два презерватива одновременно не надийно" будут тереться друг о друга. выбирайте одного из них
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Супрун умница. Фундаментальные знания в области профилактической медицины.
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А нашего презЕдента два праздника...сегодня..."день гандона"... и 1- го апреля..."день дурака"...
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1-е апреля - профессиональный праздник нардепов от партии Слуга Народа, судя по их последним выступлениям об уплате за газ "элитными" собаками. У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича - Цензор.НЕТ 1360
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Да, в этот день лопнуло изделие номер 2 завода красный резинщик и был зачат величайший лидер современности
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маленький намек Во всемирный День презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции, опубликовав фото лидеров ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича - Цензор.НЕТ 9763 а они ещё те презервативы.....
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СУПЕРРРРР ТРОЛИНГ!!!! Во всемирный День презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции, опубликовав фото лидеров ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича - Цензор.НЕТ 8517
Впрочем она на 1000 000% права. Во всемирный День презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции, опубликовав фото лидеров ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича - Цензор.НЕТ 7417
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"зажопи" метрвечукча та габінович як яскраві наслідки відсутності у їх батьків нацюцюрників.
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У Арахамии шесть детей, а он до сих пор одевает презерватив на голову ! 😁
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а коли при владі була цих кондомів чіпати не можна було..?
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Ви хочете потрапити в цей список? Ок. Я вас записав.
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Ви хочете заперечити, що ці два покидька жируючи прогуляли на свободі усю каденцію великого патріота та рехворматора..?
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Восени вони утворять коаліцію з СН - у них одні цілі і життєві цінності з поціновувачами Потєрпєвшєго.
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Ну от. Нова зрада від секти соєвих всепропальців.
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А що? Цілком пристойна реклама презервативів . Не вистачає лише ще до компанії Сцикуна Вазєлінського і можна вважати , що свято вдалося 😃
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Дохдурь смерть пущай папуасав учит дефекации у натури.
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Виплюнь нацюцюрник з рота, дурню. Його не можна їсти.
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Где бы были эти прокремлевские ублюдки, если бы страной руководил действительно украинский президент!?
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То твій зелох не дійсно український президент?
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Зелох - нанятый рошеновско-коломойской фсбшной агентурой ублюдок разводить таких лохов как ты
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Ага, это именно Порошенко украл у 73-х процентных остатки мозга и лично, каждого за руку, тащил на избирательный участок и заставлял ставить плюсик напротив Зеленского.
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по идее Рабинович сейчас должен ей перезвонить
и спросить когда прийти за деньгами
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Не махай так лапами, а то ще своє святкове вбрання порвеш 😕
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Ой яка в тебе потішна дупа. Так то з неї в тебе руки ростуть.
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описание проблем, в лицах - ну шоб понятней было ))
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Представьте насколько этот мир был бы лучше и чище, если бы родители всех украинских президентов пользовались презервативами. А так суды над всеми шестью ещё ждут их.
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а президенты эти с неба падали? Или из выбрал мудрый украинский нарид с 73% результатом?
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Ждём реакции Медведчука и Рабиновича, может в США это и нормально андонами обзывать,а у нас могут и обиду затаить.
По любому интересно какая будет реакция?
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треба привітати усю зелену партію, це також їх свято!
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Виборці ПЕСу голосували за свинарчуків, бо інакше ***** нападе і Томос відбере. Справжні кондоми, як не крути.
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Зачётный троллинг! Хутин - Пуйло!Героям слава!
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Шож получается,у атца нации два дня рождения?! 26го и 13го.
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Харків'яни мабуть пам'ятають концерт Queen у 2009 році.
У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича - Цензор.НЕТ 9895

Добкин танцевал на центральной площади Харькова с презервативом
Во время благотворительного концерта группы Queen и Пола Роджерса на площади Свободы в центре Харькова украинские политики и знаменитости танцевали, подпевали, махали флажками и позировали журналистам с презервативами в руках.
Корреспондент.net, 15 сентября 2008,
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Приємо читати розумну жінку, та ще й з таким почуттям гумору!

Пані Уляна, респект!!! У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича - Цензор.НЕТ 3235
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та тут всіх не перерахуєш...ордєн №1 за ******!
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Молодець Уляна, з тонким гумором у неї все гаразд. Правда, я б доповнив цей фотоколаж, багатьма, але через великий обсяг, зупинюся на 95кв, в повному складі, з ЗЕ включно.
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Да уж, её родители забыли про важность контрацепции, и всё завертелось...)
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Пани Супрун не нужно рекламировать контрацептивы. Достаточно ее фотографии))))
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Це не презервативи, це - гандони, ними лиш Х...ло може користуватися!
У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича - Цензор.НЕТ 1371
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Как только Пани Супрун перестала быть министром, сразу куда то пропали коментарии типа - доктор смерть, бостонская медсетра и тд и тп.
Почему так? - загадка
Хотя какая @лядь загадка - она перестала мешать определенным товарищам грабить и они перестали тратить деньги на ботов. Суки.
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супрун як завжди , на висоті !!!! але дуже толерантна пані .думаю якщо людина - гандон , то порочити презерватив не треба
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