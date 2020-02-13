 У Всесвітній день презерватива Супрун розповіла про важливість контрацепції, опублікувавши фото лідерів ОПЗЖ Медведчука і Рабіновича. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Супрун у Facebook.
"Всесвітній день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, щосекунди у світі будуть використовувати по 87 презервативів, тому цей допис про те, як правильно їх обирати і як правильно ними користуватися. А користуватися ними варто завжди!" - написала ексочільниця МОЗ.
и баночка вазелину для смазки а иначе на сухую мужчина и женщина могли получать такие раны и дерматоз гнойный что мама не горюй увы но в СССР основным средством против зачатия были чистки мини- аборты полное выскарбливание стенок матки....
"використовувати два презерватива одновременно не надийно" будут тереться друг о друга. выбирайте одного из них
Впрочем она на 1000 000% права.
и спросить когда прийти за деньгами
https://img.pravda.com/images/doc/4/7/478****-dubinskyj-gemoroj.jpg
По любому интересно какая будет реакция?
Добкин танцевал на центральной площади Харькова с презервативом
Во время благотворительного концерта группы Queen и Пола Роджерса на площади Свободы в центре Харькова украинские политики и знаменитости танцевали, подпевали, махали флажками и позировали журналистам с презервативами в руках.
Корреспондент.net, 15 сентября 2008,
Пані Уляна, респект!!!
Почему так? - загадка
Хотя какая @лядь загадка - она перестала мешать определенным товарищам грабить и они перестали тратить деньги на ботов. Суки.