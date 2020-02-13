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 Політика України, Фоторепортаж
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 Україна відповідає військовим критеріям приєднання до Програми розширених можливостей НАТО, - Загороднюк. ФОТО

Україна відповідає критеріям для приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час робочого сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участю генерального секретаря НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Україна відповідає військовим критеріям приєднання до Програми розширених можливостей НАТО, - Загороднюк 01

"Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові і наразі є чудове вікно можливостей", - зазначив Загороднюк.

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Він також акцентував на тому, що приєднання України до Програми є ключовим елементом в посиленні європейської безпеки і поглибленні співробітництва і партнерства.

Україна відповідає військовим критеріям приєднання до Програми розширених можливостей НАТО, - Загороднюк 02

Крім того, Загороднюк зазначив, що Україні є що запропонувати Альянсу.

"Серед напрямів Міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на Сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава оборонного відомства закликав партнерів розглянути заявку України на участь у Програмі і підтримати це рішення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175495
 
 
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Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк.
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І хто це зробив, що Україна відповідає критеріям НАТО? Невже це зевлада зробила за таку коротку каденцію?
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У канадців найкращий міністр оборони - такий бравурний, що навіть на офіційні заходи вдягає шолом.
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Він просто у своєму національному одязі.
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Сикхизм- самая воинственная религия (хотя в индийском духе это можно назвать и нацией) Больше чем сикхи воинственны только гурки, которые огласно междунароным договорам могут служить только в Индии, Непале и Великобритании.
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Он сикх. А сикхи снимают чалму (тютбан) только в исключительных случаях.
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если брать стандарты по горилке то не соответствует, а наголоау превосходит,
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