 Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Наші Котики / Lethal Kittens — фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин. Про тих, хто, дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.
Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.
Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів", які працювали на іншу державу, до "Котиків", які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом", – поділився Порошенко враженнями від перегляду на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу!
Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 000 глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із "Нашими Котиками", – закликав Порошенко.
просто так сприймаю...
бо мені пече...добровольці для мене святі люди...
закрили країну голими грудьми...
Героям слава!
только В.Зеленский и Рябошапка. Правду узнают люди когда в Украине будут
новый Президент и новый Генпрокурор.
Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край. Після закінчення війни ми дійсно хочемо там зробити ******** економічний хаб. Це наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя (Андрій Єрмак)
донбас відомий світові
бо там іде війна
із раненими, вбитими
вже шостий рік вона
це неприємно трохи є
но вирішив наш штаб
шо скоро там відгрохаєм
економічний хаб
це наша територія
й коли вернем назад
потом її відстроїм ми -
там будєт город-сад
хоч ***** все розрушено
заводи всі лєжат
але цілком заслужено
там будєт город-сад
там наші всі согражданє
ніхто нє віноват
і ми для них для каждого
построїм город-сад
на них кидали бомбами
по ним їбашив град
должні їм безусловно ми
построїть город сад
франківськ, чернігів з сумами
дніпро, кіровоград
не заслужили, думаю,
пока на город-сад
їм кликать було путіна
тоді, шість лєт назад
а ви рамси попутали
так стройтє город-сад!
полюбим вас за ето ми
і вернемся назад
скидайтеся бюджетами
від криму до карпат
побулькайте про своє ЗЕ...
ня...на цього бий поклони...
порелаксуйте з ним...порохобоязнь доведе до відомого медичного закладу
я пішов...в спину плюватись неетично
Бедная Украина! Коршуны слетелись чтобы уничтожить тебя. Народ спит. Политиков
настоящих патриотов мало. Вся надежда на Юлию Тимошенко. Она как жанна
Дарк готова отдать свою жизнь за Украину. Кто чем может помогай те ей. Господи!
побереги её и дай ей сил.