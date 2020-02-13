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 Політика України, Суспільство
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Все про:кіно (458) Порошенко (11557) Порошенко Марина (44)

 Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"". ФОТО

П'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною разом з ветеранами війни проти російської агресії подивилися комедійну кінострічку "Наші котики" режисера Володимира Тихого, яка була створена в копродукції України, Канади та США. Фільм розповідає про пригоди українських добровольців на Донбасі, які в 2014 році пішли захищати Україну від російсько-терористичних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 01
Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 02

"Наші Котики / Lethal Kittens — фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин. Про тих, хто, дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.

Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 03

Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.

Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 04

Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів", які працювали на іншу державу, до "Котиків", які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом", – поділився Порошенко враженнями від перегляду на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу!

Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 000 глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із "Нашими Котиками", – закликав Порошенко.

Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 05
Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 06
Порошенко сходив на фільм Наші котики про добровольців на Донбасі: Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від Сватів 07

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175492
 
   
 Топ коментарі
 
Фільм треба подивитися, але щодо "Країна пройшла..." не погоджуюся, бо лише деякі пройшли, а 73% пройшли лише "Сватів".
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К огромному сожалению, этот путь прошла далеко не вся страна.
Многие остались верны "Скотам".
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Ты кинишку посмотри, еще больше обрадуешься от этой уморы.
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При слове Порох у зебилов наркоманов и дезертиров начинается жидкий понос
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я не проти фільму...
просто так сприймаю...
бо мені пече...добровольці для мене святі люди...
закрили країну голими грудьми...
Героям слава!
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П.Порошенко должен сидеть в тюрьме.Почему он до сих пор на свободе знают
только В.Зеленский и Рябошапка. Правду узнают люди когда в Украине будут
новый Президент и новый Генпрокурор.
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Подтянулись тролли шария и медведчука?))
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кумири зельонки...
Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край. Після закінчення війни ми дійсно хочемо там зробити ******** економічний хаб. Це наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя (Андрій Єрмак)
донбас відомий світові
бо там іде війна
із раненими, вбитими
вже шостий рік вона
це неприємно трохи є
но вирішив наш штаб
шо скоро там відгрохаєм
економічний хаб
це наша територія
й коли вернем назад
потом її відстроїм ми -
там будєт город-сад
хоч ***** все розрушено
заводи всі лєжат
але цілком заслужено
там будєт город-сад
там наші всі согражданє
ніхто нє віноват
і ми для них для каждого
построїм город-сад
на них кидали бомбами
по ним їбашив град
должні їм безусловно ми
построїть город сад
франківськ, чернігів з сумами
дніпро, кіровоград
не заслужили, думаю,
пока на город-сад
їм кликать було путіна
тоді, шість лєт назад
а ви рамси попутали
так стройтє город-сад!
полюбим вас за ето ми
і вернемся назад
скидайтеся бюджетами
від криму до карпат
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Цей мордатий звиздюк якраз демонструє зворотнє - від кумів до кумів нічого Україна не навчилася... Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 4456

Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 6728
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А где фото люси янукович? Вам зрадофилам, коллаборантам не дает спокойно жить демократия? И да, где твое фото, когда ты ешь, я надеюсь оно будет очень красивым?)х
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А его кум-зек-прокурор-алкаш ходил?
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Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 2301зельонка...давай креативніше Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 9523
побулькайте про своє ЗЕ...
ня...на цього бий поклони...
порелаксуйте з ним...порохобоязнь доведе до відомого медичного закладу
я пішов...в спину плюватись неетично Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 9422
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Посмотрите внимательно на фотоснимки и вы поймёте кто правит Украиной.
Бедная Украина! Коршуны слетелись чтобы уничтожить тебя. Народ спит. Политиков
настоящих патриотов мало. Вся надежда на Юлию Тимошенко. Она как жанна
Дарк готова отдать свою жизнь за Украину. Кто чем может помогай те ей. Господи!
побереги её и дай ей сил.
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Да не дай Бог! Еще этой аферистки не хватало! Одного контракта за газ с хцйлом, хватило Украине и ее афер против ющенко, что привела к власти овоща!
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Порошенко нахваливает "Наших Котиков", чтобы нахваливали его ПЕСиков.
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Страна прошла до "Котиков", но 73% споткнулись на "Сватах" и так и лежат, растянувшись на обочине.
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