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 Події, Суспільство
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Все про:алкоголь (687) Дніпропетровськ (1270) Філатов (252)

 Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей". ФОТО

Продуктовий магазин "Градус" в м. Дніпро, що торгує алкоголем, сьогодні вранці заблокували бетонними блоками.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку кришують правоохоронці всіх мастей 01

"Наливайка "Градус" на Тітова, яку кришують "правоохоронці" всіх мастей, цинічно торгує горілкою цілодобово незважаючи на заборони міської влади. Навіть дітям. Має ліцензію від ДФС. Наливайка, на яку надходить до 60 відсотків усіх скарг від громадян. Сьогодні вранці", - йдеться у підписі Філатова до опублікованого фото.

"Хлопці, якщо я вже особисто у вас вчепився, то я вас за#бу. Навіть якщо на мене порушать ще штук п'ять справ "за самоуправство", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мандрівні клоуни": Філатов назвав "фейком" протест під "Приватбанком" у Дніпрі і передав привіт його організаторам

Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку кришують правоохоронці всіх мастей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175461
 
   
 Топ коментарі
 
на первый взгляд это круто . а с другой стороны . если первый человек в городе не имеет ни каких других рычагов власти кроме блоков то это управленческий пипец Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей" - Цензор.НЕТ 1949
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Они в этом доте амбразуру прорежут и будут через неё бухло продавать...)
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Та хай бы бухали себе на здоровье. Хуже точно не будет!!!!
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Логичное продолжение пятилетних успехов и роста уровня жизни.
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Бухают они или не бухают - какая разница? Главное, ....
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Они в этом доте амбразуру прорежут и будут через неё бухло продавать...)
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Лавочку покрасит пускай лично и фотки выложит. Это не событие уровня мера большого города.
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решил продуманно отмазаться и закрыть одну из тысячи наливаек, которые сам и крышует ?
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шото мне подсказует , шо райфайзенк бант таки порешал вопрос за расширение офиса за счет магаза.
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на первый взгляд это круто . а с другой стороны . если первый человек в городе не имеет ни каких других рычагов власти кроме блоков то это управленческий пипец Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей" - Цензор.НЕТ 1949
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Так це державна проблема, а не конкретно Філатова.
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Абсолютно верно. Та же ситуация и с самосудами при ДТП. Государственная машина прогнила.
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Это реформа МВД от авакова. Короче, все менты остались на местах.
В этом, кстати, большая ошибка пострадавшего, он начал щемить малый бизнес кассовыми аппаратами, вместо того чтобы почистить под ноль силовые структуры, препятствующие развитию бизнеса в стране.
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гениально!тока на все наливайки бетонных блоков не напасешьси, филатка, канешна, красава, но дбл,бл.... Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей" - Цензор.НЕТ 590
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так будет с каждым (конкурентом).
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може просто неправильний процентик платили?
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Коллеги, трудящиеся умеют право расслабиться после трудового дня выпив рюмочку другую...
Филатов занимается самоуправством!
Не забудем! Не простим!
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Решением днепровского горсовета торговля алкоголем запрещена с 22 до 7 утра
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Модные архитектурные этюды. Ухань стиль.
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Украину от алкоголизма спасёт только сухой закон по примеру Швеции.
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филатову+100500. мусорня крышует не только наливайки. проституция, наркота и прочее....
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Саакашвили так ворота на пляже ломал.
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А тем времени в Дании:

Дания является мировым лидером по популярности органических продуктов среди населения

http://sclistok.com/93-2015-10-05-08-19-34/1421-daniya-lidiruet-po-populyarnosti-organicheskikh-produktov-sredi-naseleniya
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Показуха или тупое рейдерство Выглядит как простое хулиганство не более того Вообще то Филатов читал законы или это лишняя трата времени Я не знаю суть конфликта но это попахивает простым самоуправством не более того Это уровень шпаны а не мэра
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Філатову вірити - робити з себе дурня. Кажу як мешканець Дніпра якраз недалеко від вулиці Тітова. Піар, піар, ще раз піар + трохи незначних реальних справ і багато крадійства з міського бюджету - ось це і є Філатов.
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Такое враження что тьі однаждьі поверил Филатову окончательно и бесповоротно
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Я йому ніколи не вірив, бо знаю його біографію. Але хтось може і не знає, то й написав для них, з пересторогою і попередженням. Он про Чучму, Юща, Овоча, Потроха, Зелень ніхто вчасно не написав, навпаки, дурили людей брехливими серіалами і піаром по ЗМІ, і маємо тепер - за крок до катастрофи. Люди повинні навчитись ЦІКАВИТИСЬ БІОГРАФІЯМИ претендентів на булаву, щоб не робити прикрих помилок на виборчих дільницях.
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Думаю что для Филатова тьі слишком мелкая сошка чтобьі он реагировал на тебя за "приведенньій факт биографии воровства из местного бюджета"
Хотя отреагировать следовало бьі: например я вьічеркнул бьі тебя из списка избирателей лет на 10. Так же и право избираться тебе принадлежать не должно.
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Что за фигня?
Естественно, судить его нужно, вместе с крановщиком!
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Про законы и способы их исполнения похоже этот мэр не слышал. Больше похоже на рэкет 90-х годов...
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Считай что ето пришла исполнительная служба
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И да, надеюсь тьі и про зеленую соплю так же напишешь. Полгода назад етому зеленому вьіродку очень, очень свербило поменять Филатова в Днепре, Кличко в Киеве. Свербило так, что ето ТЕРПИЛО прям пари устраивал уйдет ли Филатов если мост до 14 сентября не сдадут.
Напишешь что законьі в свое время писались и принимались в том числе и для того, чтобьі терпила их придерживался, а не свои забаганки озвучивал
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Если у него в городе такая коррумпированная полиция, то кто ему доктор? Сам же и расписался в своем бессилии и полной проф. непригодности...
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Алкаши за дешёвую водяру любой бетон прогрызут ... Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей" - Цензор.НЕТ 3744
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Клоун, пусть обьяснит , зачем "сухой закон" после 10? Я разговаривал, с главным по шашечкам, ответов ноль, может есть положительные результаты? Тоже ноль, обычное самодурство.
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цикаво...если столько жалоб, то сие заведение без проблем по-закону без решения суда закрывается решением горсовета, а тут...
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Система гос.управления при ЗЕ окончательно сгнила ,поэтому решение мера правильное.Поддерживаю !
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запасний вихід теж заблокували? чи як завжди ні...
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запасной через жилой подъезд, там стоит кордон из злобных бабулек которые и пишут жалобы на эту наливайку, там мышь бухнуть не проскочит, не говоря уже о забулдыгах))
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неужели голимая наливайка такое прибыльное место, что у него крыша круче мэра?
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Блоки побороли ментовское крышевание? Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей" - Цензор.НЕТ 574
Или меньше стали бухать в городе.
Блоками замылил глаза гражданам!
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в запарожже бы евреев а то тут донецка територия
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Голимый пиар. А по закону не пробовал?
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это просто подчеркивает ,что ментовка любая, после реформы стала аваковской, подчиняется только министерству и на местную власть ей срать с самой высокой вышки, потому мэр действует как может, есть рычаг бетон поставить ставит бетон, заберут бетон перекопает коммунальщиками улицу, пока кто-нибудь, из ОП или кабмина не обратит ***** на это внимание
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Эти "блоки" ДВШенком можно сдернуть. Голимый пиар. Препятствие малому быстроразвивающиемуся бизнесу оказал, трезвенник окаянный. И убыток доблестной поли(ю)ции нанес, ирод.
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