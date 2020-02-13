 Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей". ФОТО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наливайка "Градус" на Тітова, яку кришують "правоохоронці" всіх мастей, цинічно торгує горілкою цілодобово незважаючи на заборони міської влади. Навіть дітям. Має ліцензію від ДФС. Наливайка, на яку надходить до 60 відсотків усіх скарг від громадян. Сьогодні вранці", - йдеться у підписі Філатова до опублікованого фото.
"Хлопці, якщо я вже особисто у вас вчепився, то я вас за#бу. Навіть якщо на мене порушать ще штук п'ять справ "за самоуправство", - додав він.
В этом, кстати, большая ошибка пострадавшего, он начал щемить малый бизнес кассовыми аппаратами, вместо того чтобы почистить под ноль силовые структуры, препятствующие развитию бизнеса в стране.
Филатов занимается самоуправством!
Не забудем! Не простим!
Дания является мировым лидером по популярности органических продуктов среди населения
http://sclistok.com/93-2015-10-05-08-19-34/1421-daniya-lidiruet-po-populyarnosti-organicheskikh-produktov-sredi-naseleniya
Хотя отреагировать следовало бьі: например я вьічеркнул бьі тебя из списка избирателей лет на 10. Так же и право избираться тебе принадлежать не должно.
Естественно, судить его нужно, вместе с крановщиком!
Напишешь что законьі в свое время писались и принимались в том числе и для того, чтобьі терпила их придерживался, а не свои забаганки озвучивал
Или меньше стали бухать в городе.
Блоками замылил глаза гражданам!