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Все про:наркотики (920) Миколаїв (405) Нацполіція (8982) патрульна поліція (979) боротьба з наркотиками (15)

 Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ФОТО

За сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції (ДПП) оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції, працівники ДБР і прокуратури затримали на збуті марихуани двох співробітників патрульної поліції Миколаївській області. Фігурантам загрожує позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Миколаївське управління ДВБ НПУ отримало оперативну інформацію про те, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області причетні до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 24-річний та 27-річний поліцейські були викриті на збуті серед свого оточення марихуани", - сказано в повідомленні .

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, під процесуальним керівництвом прокуратури області розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна 01

Спільними діями ДВБ НПУ, ДБР та прокуратури, за сприяння керівництва ДПП НПУ підозрюваних затримали відразу після збуту ними наркотичного товару. На теперішній час проведено санкціоновані обшуки за місцем їхнього мешкання.

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Патрульні затримані на підставі ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу судом. Готується оголошення їм про підозру. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна 02
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175449
 
 
 Топ коментарі
 
А как можно спрашивать с ребят, если у них министр Аваков? Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - Цензор.НЕТ 151
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если бы такая новость прошла бы где нибудь в Канаде - представляю что бы там началось..
а у нас.. - мусора, что с них взять..?
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А как можно спрашивать с ребят, если у них министр Аваков?
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если бы такая новость прошла бы где нибудь в Канаде - представляю что бы там началось..
а у нас.. - мусора, что с них взять..?
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такое в любой стране происходит с копами в фильмах - их ещё называют грязными
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Полицейские продавали траву полицейским, которые их сдали другим полицейским.
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Однозначно. Сразу уровень преступности среди полиции упадет до нуля.
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Нічого дивного))) Типові представники деградованої аваківської падалі у вигляді патрульної поліції. ОЗУ..Зато керівництво продовжує залишатися на посадах. І це тільки квіточки. ЮТУБ лопається від злочинів, правопорушень, хамскої поведінки працівників поліції, особливо патрульних. Керівництво покриває злочини, це тільки 1 % кого затримують. А скільки керівників які підривали гранату УПП Луцьк, влаштовували наркотичні дебоші в Одесі просто замовчується і приховується. Пока міністр Сабаков йому потрібні такі подонки. У нас не існує поліції, є аваківська ОЗУ. НА ЖАЛЬ!!!!
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а как конфискация то? т.е. если посадят( Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 5600 ), то выйдут в одной одежде и бомжевать пойдут чтоли?
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Срочно сделать зарплату полицейским 1 млн долл. в месяц!
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Во *** "стражи закона" ****** - в общую их мразей камеру к зекам на опетушение.
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Взяли "мелочовку". А хто в Миколаєві курірує аптеки?
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А наркота всегда крышуется мусорами ,а особо жадные пихают её сами ,без посредников . Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 63
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Почтальоны продают открытки, конверты, ручки.
Полицейские наркоту. Кто что имеет, то и продает.

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Что за идиотские законы? За убийства меньше дают...
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Согласна, достаточно конфискации (только по-честному - у всей семьи) и поражения в правах
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Ось цей весь бардак вібувається в поліції під керівництвом основного бардельєро - АВАКОВА.
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