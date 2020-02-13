 Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікувала Ірина Іваненко в групі "Вантаж 200 з України в Росію" в Facebook.

"Федоричев Олександр Валерійович, 01.02.86 р.н., (Москва, Прохладний), убитий 07.02.2020 р., в районі Золоте-5, разом зі ще трьома - Буригіним М.С. (м. Перм), Галичем О. і Люліковим О. Люліков місцевий, з м. Перевальськ, а звідки Галич, поки з'ясовуємо", - написала вона.









Фото: Іваненко / Facebook

Нагадаємо, раніше про ліквідацію чотирьох найманців російсько-окупаційних військ в районі Золотого українськими військовослужбовцями повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши частину заяви "народної міліції" терористів "ЛНР".

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