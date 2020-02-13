EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  25979  111
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2020) бойовик (3089) ліквідація (296) смерть (3827) знищення (220) операція Об'єднаних сил (2044)

 Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого. ФОТО

Четверо терористів російсько-окупаційних військ були ліквідовані в районі Золотого-5 7 лютого 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікувала Ірина Іваненко в групі "Вантаж 200 з України в Росію" в Facebook.

"Федоричев Олександр Валерійович, 01.02.86 р.н., (Москва, Прохладний), убитий 07.02.2020 р., в районі Золоте-5, разом зі ще трьома - Буригіним М.С. (м. Перм), Галичем О. і Люліковим О. Люліков місцевий, з м. Перевальськ, а звідки Галич, поки з'ясовуємо", - написала вона.

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 01

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 02
Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 03
Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 04
Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 05

Фото: Іваненко / Facebook

Нагадаємо, раніше про ліквідацію чотирьох найманців російсько-окупаційних військ в районі Золотого українськими військовослужбовцями повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши частину заяви "народної міліції" терористів "ЛНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9. ВІДЕО безпілотника

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175440
 
   
 Топ коментарі
 
Настоящие шахтеры, потомственные...
 показати весь коментар
 
Отравились в отпуске? Это бывает, особенно в Украине. Климат не тот...
 показати весь коментар
 
При Пете таких уничтожали пачками каждый день.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Молодые,красивые чего вам не хватало?Получили то что заслужили.Может другим будет наука.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво , скільки громадян Кацапії , разом з військовими , загинуло в "гражданском канфліктє" на Домбасі з 2014 року . Остільки кацапських військових "іхтамнєт" , то арахламідія може пускати воду до Криму .
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, а тут некоторые боты брешут, что ВСУ не стреляют в ответ.
 показати весь коментар
 
Ну, могли подорваться, или косточкой подавиться...
 показати весь коментар
 
Точно. ВСУ их стреляют подрывными вишнёвыми косточками, как Мюнхаухен.
 показати весь коментар
 
Якби архамія був громадянином США в уряді США і таке ляпнув, то його б чекав електричний стілець... Але земля сам прокацабський до самих п'ят.
 показати весь коментар
 
 
Кожен знищений російський фашист - це завжди добре . Гарна новина
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору