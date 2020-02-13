 Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі УМВС РФ.

"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкинському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" із великовантажем. За наявною інформацією, унаслідок лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомив співробітник УМВС РФ.

Також відомо про двох постраждалих унаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.

За попередніми даними, загиблі - громадяни України.

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Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.

Пожежно-рятувальні підрозділи Псковської області також беруть участь у ліквідації ДТП у Пустошкинському районі, повідомляє сайт регіонального управління МНС.



Фото: Телеграм-канал Mash

"Залучалися три одиниці техніки, вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше джерело в службі транспортного нагляду регіону повідомило "Інтерфаксу", що під Псковом у ДТП потрапив мікроавтобус, загинули вісім осіб із дев'яти