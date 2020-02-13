 Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі УМВС РФ.
"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкинському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" із великовантажем. За наявною інформацією, унаслідок лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомив співробітник УМВС РФ.
Також відомо про двох постраждалих унаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.
За попередніми даними, загиблі - громадяни України.
Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.
Пожежно-рятувальні підрозділи Псковської області також беруть участь у ліквідації ДТП у Пустошкинському районі, повідомляє сайт регіонального управління МНС.
"Залучалися три одиниці техніки, вісім осіб", - йдеться в повідомленні.
Раніше джерело в службі транспортного нагляду регіону повідомило "Інтерфаксу", що під Псковом у ДТП потрапив мікроавтобус, загинули вісім осіб із дев'яти
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https://www.youtube.com/watch?v=GXuB7RqH6FU
Вы за собой смотрите. А то у вас других проблем нет- с утра и др утра обсуждаете нащу жизнь.
Крым верните и оккупированный Донбасс и тогда только вам можно будет что-то гавкать
Совсем уже кукухой поехали, "уставшие от войны"?
А тут в комметах два десятка олигофренов гыгыкают об их смерти.
И не я, а ты не сиди на бутылке так долго, привставай.
Хотя, нет. Сиди, не привставай.
Что-то не сходится.