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 Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом. ФОТО

Мікроавтобус Mercedes і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі Р-23 у Пустошкинському районі Псковської області, загинули вісім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі УМВС РФ.

"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкинському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" із великовантажем. За наявною інформацією, унаслідок лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомив співробітник УМВС РФ.

Також відомо про двох постраждалих унаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.

Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом 01

За попередніми даними, загиблі - громадяни України.

Читайте: Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.

Пожежно-рятувальні підрозділи Псковської області також беруть участь у ліквідації ДТП у Пустошкинському районі, повідомляє сайт регіонального управління МНС.

Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом 02
Фото: Телеграм-канал Mash

"Залучалися три одиниці техніки, вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше джерело в службі транспортного нагляду регіону повідомило "Інтерфаксу", що під Псковом у ДТП потрапив мікроавтобус, загинули вісім осіб із дев'яти

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175430
 
 
 Топ коментарі
 
Че там делать, так устали от войны?
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Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
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Жители Украины. Какие же они граждане. А вообще рашистские батраки.
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Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
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Считали количество могилок псовских подохшиг на донбассе десантников. А если честно, нафиг в кацапии вообще лазить.
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Жители Украины. Какие же они граждане. А вообще рашистские батраки.
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Это адиннарот из лугандона опять походу...
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Не факт.Поезд Львов-масква каждый день забитый ходит.
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Шо-то я такого поїзда найти не можу, пошук каже і пропонує щоб їхав зі Львова до Києва-є поїзд, а далі з Києва на масковію поїздом 004-м, добре що хоч не 404-м, Ви дядя звіздун ? Тим більше що і раніше ніколи такого поїзда не було, був Ковель-Москва, коли вже пішло на те. Також передивився хто вас лайкнув-це чисткровні боти, запам'ятав їх, щою даром у полеміки не влазити
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з Житомирської, Рівненської і Волинської областей туди, в Псков-пітер, на базар за фінським ширпотребом їздять... Так що - розвину твою думку: цікава прописка жертв...
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"пропіська"то у вас в фєдєрастії.. А в Україні кріпацької совкової"прапіські"нема вже з2001 Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 4599
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А в тебе що нема реєстрації міста проживання? Ти бомж? Тому і на військовому обліку не стоїш? Не кріпак український.
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полегше на поворотах цього форуму, бо тебе трохи заносить. В кого є реєстрація, а вкого прописка (наприклад, в ордло, за що мова йшла), а хто "по старинці" ці два поняття обєднує одним терміном - то тема окремої розмови.
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Финский ширпотреб - это что такое? По-моему, им не туда нужно ездить - весь Финский ширпотреб сейчас делают в Китае. А те, немногие товары, которые еще делают в самой Финляндии практически никуда не экспортируются. Вероятно, им "впаривают" какой-то другой товар, под видом Финского. Сейчас из Финляндии уже в Латвию за мебелью ездят, а несколько лет тому назад мотались только за вином и водкой.
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Сепарня теж жітєлі України, особливо коли пхнуться сюди по пензії.
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Ну що ви так на них? Може вони їхали гроші на дві платіжки за газ заробляти.
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На таких машинах там тільки "заробітчане" їздять знаходячи свій "пункт призначення "..... скільки у інеті об'яв о заробітках на клятій расії... народ ведеться... ((
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Откуда вообще в такую глушь попали граждане цивилизованной страны?
На нарассею ездить - себя не уважать. Вот поэтому и результат такой жуткий
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Это рядом с Латвией. Да и насчет "цивилизованной страны" я бы поспорил.)
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Ну поспорьте. Украина - цивилизованная страна.А рашка- это мордор без свободы слова и передвижения.
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Вот если бы они в Польше под грузовик влетели - совсем другое дело.
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В Польше дороги хорошие, вряд ли бы они там в аварию попали. На нарассее дороги только в окрестностях масквы
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Ну если про дороги, то как они из Украины вообще выехали ?
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В смысле? М06- прекрасная трасса. У вас на мордобое таких нет. Это только в оккупированном Крыму вы решили выпендриться, застраивая чужую территорию дорогами. Хотя это никак не отменяет факт оккупации
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Понятно, хорошо, в Украине отличные дороги.
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Ну правильно, в процветающей европейской державе и должны быть хорошие дороги.
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Это вообще наглость свои картинки вставлять и писать, что это Одесса -Киев. Нет там таких участков. Вот же ж кацапье брехливое!
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как раз трасса Одесса-Киев вылизана до блеска, фейкометчик!
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Трасса между двумя самыми большими городами страны(если не считать Харьков). Это не похоже не дорогу цивилизованной страны. Это вообще на дорогу не похоже.

Опасно для жизни! Украинский автобан Киев - Одесса | Ямы и аварии на трассе

https://www.youtube.com/watch?v=GXuB7RqH6FU
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Я не смотрела ваше видео. Я сама недавно ездила Одесса -Киев. Прекрасная в основном дорога. Осталось доделать очень мало. Но зимой качественно сделать это нет возможности.
Вы за собой смотрите. А то у вас других проблем нет- с утра и др утра обсуждаете нащу жизнь.
Крым верните и оккупированный Донбасс и тогда только вам можно будет что-то гавкать
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Как-нибудь сниму видео "дороги" Одесса - Белгород-Днестровский. Для танкового биатлона самое оно.
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Вот как ты слился! Мы ж говорили про Одесса -Киев!
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Про Одесса-Киев говорил salomon v
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А вы там на лахте не одно и тоже? Или в соседних кабинетах
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Аварии чаще случаются как раз на хороших дорогах. А с дорогой там судя по всему все в порядке.

Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 2261
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Маня Кайф - тролль фсб. Каждый день здесь трудится
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Нормальні люди в рашку не їздять . Дураки і дороги , хтось дуже влучно сказав .
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Не украинцы, а малоросы. Это все меняет.
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Украинцев априори не может быть под псковом.......
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Что они там делали - под Псковом?
Совсем уже кукухой поехали, "уставшие от войны"?
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Это наши разведчики- диверсанты. Ехали подрывать склады макшанские. Каждому по медали!
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Москали самолёт Качинського сбили со всем правительством.Шо им, какой то бус фурой переехать?Интерфакс конечно,со слов мордовских мусоров истина в последней инстанции.
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В рф 2 млн заробитчан из Украины и не от хорошей жизни.

А тут в комметах два десятка олигофренов гыгыкают об их смерти.
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Та не 100500 мильенов, не сиди на бутылке так долго, привставай
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Да нет, не 100500, а 2 млн.
И не я, а ты не сиди на бутылке так долго, привставай.
Хотя, нет. Сиди, не привставай.
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Так раша ж вот вот от санкций загнется. Петюхи точно знают. 100%. Откуда там лучше чем в Украине? Там все хуже и хуже. Откуда там большие зарплаты для заробитчан?
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Как же так? Украинцы массово ездят на заработки в Рашу. А вышивата все время пишет что в Раше зубажиння и зарплаты меньше чем в Украине... А тут вдруг вмесот Польши миллион человек ездит на Рашу...
Что-то не сходится.
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Если ехали домой через Латвию и Беларусь скорее всего с запада Украины. Микроавтобус с украинскими номерами.
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На самом деле легко выяснить кто погиб, если конечно украинские власти захотят.
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