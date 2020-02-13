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 Вісім громадян України загинули і один постраждав у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом, - ДСНС. ФОТО (оновлено)

Мікроавтобус Mercedes і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі Р-23 у Пустошкинському районі Псковської області, загинули вісім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі УМВС РФ.

"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкинському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" із великовантажем. За наявною інформацією, унаслідок лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомив співробітник УМВС РФ.

Також відомо про двох постраждалих унаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.

Вісім громадян України загинули і один постраждав у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом, - ДСНС 01

За попередніми даними, загиблі - громадяни України.

Читайте: Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.

Пожежно-рятувальні підрозділи Псковської області також беруть участь у ліквідації ДТП у Пустошкинському районі, повідомляє сайт регіонального управління МНС.

Вісім громадян України загинули і один постраждав у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом, - ДСНС 02
Фото: Телеграм-канал Mash

"Залучалися три одиниці техніки, вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в пресслужбі ДСНС України підтвердили загибель українців в аварії в Росії.

"Вночі 13 лютого близько 00:30 у Пустошкинському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждав 1 громадянин України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа перебуває на контролі українського Міністерства закордонних справ.

Раніше джерело в службі транспортного нагляду регіону повідомило "Інтерфаксу", що під Псковом у ДТП потрапив мікроавтобус, загинули вісім осіб із дев'яти

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175430
 
 
 Топ коментарі
 
Че там делать, так устали от войны?
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Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
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Жители Украины. Какие же они граждане. А вообще рашистские батраки.
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А якщо родичи на тиждні зажмурили москвича і пермяка в АТО?
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Нельзя поливать грязью погибших людей не разобравшись, может они ехали транзитом через РФ, в конце концов родственники у многих там живут, в любом случае это наши граждане, а не враги.
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Спасибо мордва, что потихоньку утилизируете на биомусор. У нас тут к сожалению чистки и экстерминационные лагеря запрещены, но ваши мордорские дороги тоже неплохо справляются.
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Биомусор - это ты про себя сказал ???
Ти що за все життя не зміг вивчити українську мову ??? Селюк.
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А что граждане Украины делали под Псковом??? Это были засекреченые агенты? Украинские штирлицы под прикрытием? Выполняли особо важное государственное задание в тылу врага?
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Чисто гипотетически, хотел бы я посмотреть в 43 году не коменнты о погибших в результате ДТП в германии добровольно выехавших из не оккупированных территорий жителей ссср в германию на заработки.
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Воділа видно музику слухав і відасік дивився, спец!
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100% руский сериал дивився і шансон слухав.

Шоб не заснуть.
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Від нас колись їздили в Пітер за лезами для гоління і картами, що москалі крали на заводах. Все йшло транзитом на Румунію.
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Мабуть до військомату поспішали, країну від москалів боронити... Цікаво, а що з ними би зробив Сталін, якби вони у 43му з заробітків із Берліну їхали?
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Сталін що зробив би, питаєш? А нічого б не зробив доброго. Вчи історію останнього століття на теренах України. Сестру моєї бабусі, як і більшість молодих дівчат, в 1942 році фашисти примусово погнали на роботу. Перед цим у 33 році від голоду померла їхня мати, батька розкуркулили, забрали майно і силоміць вспихнули в колгосп. Після повернення з Німеччини вона працювала в колгоспі за трудодні без паспорту, була згвалтована (і не лише вона) комунякою за те, що працювала на німців, після чого з'явився первісток. Так що якось так робив Сталін, Гітлер і їх посібники. Ще щось цікаво?
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Моя бабка після повернення із Німеччини, куди силою вивезли на роботи, п'ять років провела у Сталінских лагерях. Я вважаю, що якщо людина називає себе собакою, їй потрібно чіпляти цеп і переселяти до будки, якщо вважає кацапом то відноситись так, як відносяться кацапи. Тому ЖОДНОГО пітараса, який працює у РФ, мені не шкода.
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Звісно, якщо хтось із них їхав замінувати стратегічний міст, станцію метро, чи підпалити черговий підводний човен, тоді шкода, інакше - ні.
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В 1943, каждый день, в среднем, погибало 16 000 советских людей. Тогда была ОБЪЯВЛЕНАЯ война, а не АТО, ООС. Что с чем ты ровняешь?. Ну и для тебя, идейно подкованного, люди разбились в Псковской области, т. е ехали в Эстонию, или Латвию.
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Ви для мене такі самі ублюдки як і фашисти. З чим рівняю? ***** із Гітлером, рашистів із нацистами. А цих "заробітчан" із поліцаями, прислугою нацистів.
А тобі не подобається правда? То твої кацап проблеми.
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А ты знаешь почему Зеленскому не дали слово на торжествах, в Израиле, по поводу освобождения Аушвица, а поляков и литовцев вообще не пустили? Гугли.
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Захід організовано в Ізраїлі євреями з москви за кацапські гроші , тому що путєна Варшава не запросила до Аушвіцу . А путєну було конче необхідно десь поговорити про нациків та неофашистів . Тому він , ні сіло ні впало , організував приватне самовшанування дати в Ізраїлі . Поляки і Балтія токсичні для кацапів.
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Ну да, ты прав, купить лидеров 62 государств, это просто. Почему Польша не купила, и были только Украина, и прибалты, не понятно. Вообще, такое впечатление, что они токсичны.
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Идет война с оккупантом....
И что они делали у захватчиков? Это не Украинцы.
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Псков это Украина..а эти хохлоботы такие же укры как я папазогла римский
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