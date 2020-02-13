 Вісім громадян України загинули і один постраждав у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом, - ДСНС. ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі УМВС РФ.
"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкинському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" із великовантажем. За наявною інформацією, унаслідок лобового зіткнення загинули 8 осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомив співробітник УМВС РФ.
Також відомо про двох постраждалих унаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.
За попередніми даними, загиблі - громадяни України.
Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.
Пожежно-рятувальні підрозділи Псковської області також беруть участь у ліквідації ДТП у Пустошкинському районі, повідомляє сайт регіонального управління МНС.
"Залучалися три одиниці техніки, вісім осіб", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в пресслужбі ДСНС України підтвердили загибель українців в аварії в Росії.
"Вночі 13 лютого близько 00:30 у Пустошкинському районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло 8 та постраждав 1 громадянин України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що справа перебуває на контролі українського Міністерства закордонних справ.
Раніше джерело в службі транспортного нагляду регіону повідомило "Інтерфаксу", що під Псковом у ДТП потрапив мікроавтобус, загинули вісім осіб із дев'яти
Ти що за все життя не зміг вивчити українську мову ??? Селюк.
Шоб не заснуть.
А тобі не подобається правда? То твої кацап проблеми.
И что они делали у захватчиков? Это не Украинцы.