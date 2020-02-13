EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За кордоном
  24483  324
Матеріали за темою:
Все про:Китай (405) українці (1714) евакуація (174) COVID-19 (8)

 Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українці, які перебувають в Ухані, підписали згоду на проходження карантину та отримали від держави гроші на предмети першої необхідності. Літак за ними мав прилетіти 11 лютого, але так і не з'явився.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Ірина Чуйко - українка з Мелітополя, яка навчається в університеті в Ухані, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша евакуація спочатку мала відбутися наприкінці першого тижня лютого ... потім у понеділок, 10 лютого. Потім у ніч з 11 на 12 лютого", - написала вона.

"В Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонено приватний. Наше Посольство домовилося з китайською транспортною компанією, щоб нас (бл. 50 осіб, розкиданих у різних частинах міста), забрали автобуси. Було отримано всі дозволи на вивезення іноземних громадян. Ми вже навіть знали номери автобусів і номери телефонів китайських водіїв і супроводжуючих", - додала студентка.

За словами Ірини, всі охочі евакуюватися українці підписали згоду на те, щоб на батьківщині пройти карантин і отримали від держави невелику матеріальну допомогу для купівлі продуктів і речей першої необхідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук

"І ось, всі на валізах. В Україні у всіх новинах передають, що людей евакуюють з Ухані і їх чекають вдома. А вранці 11 лютого нам повідомляють, що ... літак, спеціальний рейс із Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами - ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті...", - засмучується українка.

Ірина Чуйко написала, що епідемія, яка охопила місто, поки не йде на спад, і що Ухань повернеться до нормального життя не раніше кінця березня. Більшість країн, за її словами, евакуювали своїх громадян у перший тиждень лютого. З Ухані вже вивезли громадян Вануату, Папуа-Нової Гвінеї і Бангладешу.

"Я завжди пишалася тим, що я - українка. У Китаї я всім кажу, що я - з України, з Європейської країни. А фактично ... маємо те, що маємо. Але вже так набридло бути першими... з кінця", - додала українка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

Громадяни України, яких досі не можуть евакуювати з китайського Уханя - епіцентру поширення коронавірусу - розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх. Відео із заявами українців hromadske надав Святослав Гарасюк, що проживає в Ухані.

"Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками про те, що фінансування нема, літак затримується. Нас тут тримають три тижні - ось у нас виліт буде у цей час, потім іншу дату називають. Змінюється інформація, немає місць в Україні, нема де нас поселити", - зазначають громадяни України.

Сам Гарасюк розповів, що гуртожиток, в якому живе він і його знайомі, закритий на карантин, людей випускають лише в магазин, до того ж працюють не всі супермаркети, а ті, що працюють, відкриті лише до обіду.

"І в них немає багатьох продуктів, особливо фруктів, овочів, люди масово розкуповують", - сказав чоловік.

Він також зазначив, що українці з Уханя, які хочуть повернутися на Батьківщину, погодилися на двотижневий карантин і готові жити в ізольованому місці і вийти звідти тільки після 100-відсоткової впевненості, що вони здорові.

Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 01
Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 02

Порожні вулиці Уханя, Китай

Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 03
Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 04
Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 05
Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175352
 
   
 Топ коментарі
 
А може хай сидять в Китаю?
 показати весь коментар
 
В карантині хай сидять, але забрати треба.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Несчастные, фруктов у них там пожрать нет
 показати весь коментар
 
в какой еще беде?? они что, с голода мрут, им не оказывается мед. помощь, пожары, землетрясения или еще что?? нехай там сидят до улучшения ситуации
 показати весь коментар
 
 
"нехай там сидят до улучшения ситуации".
Почему бы не вывезти оттуда ещё пока здоровых людей, чтобы они не заболели? Вам эта простая и гуманная мысль в голову не пришла, Вам лишь бы "не пущать!" Тут половина таких комментаторов. Другая половина предлагает вернуть в Украину всех без разбору, они же наши, родные! Найти золотую середину никто даже не пытается!
 показати весь коментар
 
 
донедавна не було в Україні достатньо тестів..
крім того,частина наших "китайських героїв" була в роздумах -їхати,чи ще "підзаробити"...
 показати весь коментар
 
 
Тести (як допуск в Україну) треба пройти зпочатку в Китаї.
 показати весь коментар
 
 
При Пороху, Зорян, i Шкiряк, зi своею бабою, такi проблеми, як насiння лузгали.
 показати весь коментар
 
Им что, подгорает?
Не кормят, не пускают в туалет?
Ну и сидите до окончания карантина.
Или очень хочется занести эту заразу в Украину?
 показати весь коментар
 
 
Взять какой-то заброшенный аэродром, там и организовать палаточный городок!
 показати весь коментар
 
Так уже говорят, что им фруктов нехватает!
 показати весь коментар
 
та не переймайтесь, дома в Україні те саме.
 показати весь коментар
 
Если и забирать то только на корабль и подальше от берега!!!
 показати весь коментар
 
шо не так пиченьки жрете в небоскребе и питонов а тут слякоть и зеля..сидите уж тамаЩодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення - Цензор.НЕТ 3518
 показати весь коментар
 
А что прикажете делать всему населению Украины, если такие "туристы" привезут вирус к нам...
Если Государство не может обеспечить безопасность им (такому малому кол-ву) - то уж подавно не сможет всем - в случае распространения заразы по стране...
Поэтому, как это не прискорбно - но лучше меньше, чем больше...
пусть сидят там... до лучших времён..
 показати весь коментар
 
 
Сколько всё-таки уродов в комментариях. Нет ,не украинцев! Хохлов.

Которые обосрут любого , кто находится в другой стране. Работает , учиться. Жаль только , что этим придётся вернуться и жить с вами в одной стране. А вам не суждено выучить иностранный язык , найти нормальную работу или учёбу. И конечно злоба , зависть и тд в первую очередь. Какие вы жалкие. И если у вас что-то случиться плохое в жизни , желательно чтобы вам никто никогда не подал руки помощи.... И сказали также - так вам и надо!
 показати весь коментар
 
 
Та тролли всяческие и медведчуковские разжигают ненависть,не обращай внимания,а и ещё порошенковские обиженные проскакивают😀
 показати весь коментар
 
Я скинул Ирине ссылку на эту новость на цензор, пусть почитают с какими ублюдками ей и остальным придётся жить в одной стране. А потом все удивляются откуда в стране сепаратизм, когда такое отношение к людям попавшим в беду.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору