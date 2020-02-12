 "Він мене кинув, я кинула його речі", - поліцейські затримали дівчину, яка викинула з вікна в центрі Києва речі колишнього коханого. ФОТО

Про те, що трапилося, розповіла в Facebook Катерина Зінов'єва, інформує Цензор.НЕТ.
"- То на якій підставі ви мене затримуєте? - питає заплакана, але щаслива блондинка у поліції.
- Забруднення міста Києва, - відповідають хлопці у формі (на їхньому місці я б насамперед дзвонила вибачатися перед усіма колишніми).
- Так а що? Він мене кинув, я кинула його речі. Нехай добрі люди розбирають, - вже ширше посміхається блондинка", - написала вона.
как говорит народная юридическая пословица: "Если у человека нет головы, то ему и квартира не нужна"..
Гантели-гири-штанги даже с третьего этажа красиво летят...
тупая овца(
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Нехай білявка попосміхається ще ширше.