 "Він мене кинув, я кинула його речі", - поліцейські затримали дівчину, яка викинула з вікна в центрі Києва речі колишнього коханого. ФОТО

Про те, що трапилося, розповіла в Facebook Катерина Зінов'єва, інформує Цензор.НЕТ.

"- То на якій підставі ви мене затримуєте? - питає заплакана, але щаслива блондинка у поліції.

- Забруднення міста Києва, - відповідають хлопці у формі (на їхньому місці я б насамперед дзвонила вибачатися перед усіма колишніми).

- Так а що? Він мене кинув, я кинула його речі. Нехай добрі люди розбирають, - вже ширше посміхається блондинка", - написала вона.

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