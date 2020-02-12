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Все про:Київ (7287) кохання (3) помста (8) Нацполіція (8976)

 "Він мене кинув, я кинула його речі", - поліцейські затримали дівчину, яка викинула з вікна в центрі Києва речі колишнього коханого. ФОТО

За словами правоохоронців, під час затримання дівчина видавалася "заплаканою, але щасливою".

Про те, що трапилося, розповіла в Facebook Катерина Зінов'єва, інформує Цензор.НЕТ.

"- То на якій підставі ви мене затримуєте? - питає заплакана, але щаслива блондинка у поліції.

- Забруднення міста Києва, - відповідають хлопці у формі (на їхньому місці я б насамперед дзвонила вибачатися перед усіма колишніми).

- Так а що? Він мене кинув, я кинула його речі. Нехай добрі люди розбирають, - вже ширше посміхається блондинка", - написала вона.

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Він мене кинув, я кинула його речі, - поліцейські затримали дівчину, яка викинула з вікна в центрі Києва речі колишнього коханого 01
Він мене кинув, я кинула його речі, - поліцейські затримали дівчину, яка викинула з вікна в центрі Києва речі колишнього коханого 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175317
 
 
 Топ коментарі
 
Я думаю, що мужик якийсь чмошненький - серед речей ні спінінгів, ні зброї, навіть перфоратора нема. "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 3940
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пральна сделал, что бросил. баба - дерьмо "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 8697
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Если у нее квартира в этом доме то там очередь из женихов будет
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такую антирекламу себе сделала истеричка, что теперь долго будет одна..
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Если у нее квартира в этом доме то там очередь из женихов будет
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если мужик с головой дружит, то он сейчас наймет адвоката типа Богдана, и отсудит у этой истерички квартиру (или хотя бы располовинит), потому что часть вещей пострадало, а часть ценных вещей пропало.. а нарушение уже зафиксировано полицией и прессой..
как говорит народная юридическая пословица: "Если у человека нет головы, то ему и квартира не нужна"..
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так это его квартира, и его вещи, из статьи же видно
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ага отсудить. Поламані ноги він відсудить. Який татусь доці квартиру там запише?
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ну тогда судимость для истерички по ст. 194 УК
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А что там разбирать добрым людям? Хламье бомжацкое не вынесенное вовремя на свалку.
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Так это она твои вещи выбросила?? )))))
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Вынесла бы аккуратно - может кто и возьмёт. А так - всё поломано и побито, в грязи. Пусть штраф за мусор платит.
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И почему ее бывший парень не оказался качком-культуристом?
Гантели-гири-штанги даже с третьего этажа красиво летят...

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Я думаю, що мужик якийсь чмошненький - серед речей ні спінінгів, ні зброї, навіть перфоратора нема. "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 3940
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Мабуть член партии "Членів слуг народніх"? Значок зелени там є?

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Картину вижу, наверно какой-то художник.
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Ленка, не шути так, он же президент!
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Чокнутая. Впаять ей 15 суток и возмещение ущерба, чтоб не истерила впредь.
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согласен! правильно сделал парень,что избавился от чекнутой: такая могла и задушить его спящего подушкой
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невооруженным глазом справа на фото видно подлинник гогена
тупая овца(
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Она случайно узнала, шо он петик и пишет посты на censor.
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Хорошо хоть мусоров не выбросила ... "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 5769а может и не хорошо ... "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 5793
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По крайней мере парень вовремя раскусил что красавица с прибабахом..
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В мене у сосідньому дворі одна нервова фрау зробила точно так , тільки меньше було речей , та й попала на 4000 євро , орднунг мусс зайн (!!!) думаю що до кінця життя і запальничку не викине з вікна
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любые вещи,разбитые и вываленные в грязи, будут выглядеть как хлам
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психовані баби прикольні, з ними не скучно😜
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Юра,что за статья? Чему ты учишь молоденьких девушек?Завтра она не вещи,а любовника с окна выкинет,и будет счастливой.
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Загрязнение города Киева?

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нехай білявка попосміхається ще ширше.
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Оце так курьоз... "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 569 Хоча ,трохи сміху в наш сумний час не завадить... "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного - Цензор.НЕТ 8959
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Хренасе речей, вона пів дня викидала?
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та не. гадить у баб получается быстро и продуктивно.
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Я б черевики б собі якісь вибрав на міжсезоння.. Чи був 44 розмір?
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Что девки творят... Потерпевшему статью не показыыайте: усрётся насмерть!
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це не вэщі а хлам. . головне позбавилась ніщеброда
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