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 СБУ викрила схему незаконного заволодіння 6 га земель лісгоспу на Закарпатті. ФОТО

На Закарпатті викрито схему незаконного заволодіння землями лісгоспу, до якої, ймовірно, причетні екскерівник обласного управління Держгеокадастру і чиновник райвідділу цієї установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишня керівниця облуправління Держгеокадастру спільно з посадовцем одного з районних відділів установи, ймовірно, причетні до незаконної передачі у приватну власність 4 земельних ділянок лісгоспу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, фігуранти нелегально переоформили на місцевих мешканців територію держпідприємства загальною площею 6 гектарів, яка, в подальшому, була перепродана третім особам. Для проведення оборудки учасники схеми вносили недостовірні відомості до технічної документації на виведення вказаної території з державного фонду.

Триває експертиза щодо встановлення завданих збитків.

СБУ викрила схему незаконного заволодіння 6 га земель лісгоспу на Закарпатті 01
СБУ викрила схему незаконного заволодіння 6 га земель лісгоспу на Закарпатті 02

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175309
 
 
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