 Чиновників Запорізької міськради підозрюють у привласненні майже 1,2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівництво Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради уклало договори з комерційною структурою на понад 10 млн грн. Кошти були виділені на заміну насосів центрального опалення і холодного водопостачання в багатоквартирних будинках Запоріжжя.

Під час проведення низки профільних експертиз фахівці зафіксували, що більша частина робіт, відображена в актах виконаних робіт, фактично не здійснена. Правоохоронці задокументували, що на більш ніж 30 об’єктах роботи виконані не в повному обсязі, а обладнання закуповувалося за значно завищеною вартістю. Загальна сума збитків, завданих зловмисниками бюджету, становить майже 1,2 млн грн.

За версією слідства, "зекономлені" кошти фігуранти справи виводили у "тінь" і привласнювали.

За попередніми даними, неякісне виконання робіт поставило під загрозу життєзабезпечення мешканців багатоповерхівок.

У межах кримінального провадження одному з керівників Департаменту Запорізької міської ради і двом комерсантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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