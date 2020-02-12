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 Чиновників Запорізької міськради підозрюють у привласненні майже 1,2 млн грн, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію систем опалення та водопостачання багатоквартирних будинків міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівництво Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради уклало договори з комерційною структурою на понад 10 млн грн. Кошти були виділені на заміну насосів центрального опалення і холодного водопостачання в багатоквартирних будинках Запоріжжя.

Під час проведення низки профільних експертиз фахівці зафіксували, що більша частина робіт, відображена в актах виконаних робіт, фактично не здійснена. Правоохоронці задокументували, що на більш ніж 30 об’єктах роботи виконані не в повному обсязі, а обладнання закуповувалося за значно завищеною вартістю. Загальна сума збитків, завданих зловмисниками бюджету, становить майже 1,2 млн грн.

За версією слідства, "зекономлені" кошти фігуранти справи виводили у "тінь" і привласнювали.

За попередніми даними, неякісне виконання робіт поставило під загрозу життєзабезпечення мешканців багатоповерхівок.

У межах кримінального провадження одному з керівників Департаменту Запорізької міської ради і двом комерсантам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито механізм заволодіння бюджетними коштами на будівництво метро на Виноградар, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновників Запорізької міськради підозрюють у привласненні майже 1,2 млн грн, - СБУ 01
Чиновників Запорізької міськради підозрюють у привласненні майже 1,2 млн грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175280
 
 
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Ничего, скоро пройдут выборы, прийдут слуги нарида к власти на местах и прекратят красть Чиновники Запорожского горсовета подозреваются в присвоении около 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8105
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Хитрая арифметика у СБУ.
Договор на 10 млн грн, большая часть работ не осуществлялась.
Большая часть от 10 млн грн = 1,2 млн?
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Да легко - в перечне работ не все имеют одинаковую сметную стоимость. К примеру насос заменили, но не покрасили, не провели испытания, не нанесли маркировку - насос заменили, но большая часть работ не выполнена.
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