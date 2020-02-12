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Все про:бойовик (3088) депортація (191) затримання (3101) Росія (26423)

 Терорист "ДНР" Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд. ФОТО

У селі Яренськ, Архангельської області РФ, місцева поліція затримала терориста самопроголошеної "ДНР", громадянина Латвії Бенеса Айо, відомого під прізвиськом "Чорний Ленін".

Про це з посиланням на депутата Держдуми від КПРФ Сергія Шаргунова пишуть "Новости Донбасса", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бенес був затриманий за запитом України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Терорист ДНР Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд 01

Під час Євромайдану Бенеса Айо бачили в Києві на акціях АнтиМайдану. Пізніше він вирушив до Криму, де перебував у лавах "місцевої самооборони". А після цього попрямував до окупованого РФ Донецька, де вступив до лав бойовиків "ДНР".

Минулого літа Айо брав участь у проросійському мітингу в окупованому Донецьку як представник "Компартії ДНР".

Терорист ДНР Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд 02

Як повідомляє сайт "Миротворець", Бенес Айо є націонал-більшовиком із Латвії та активним учасником "Русской весны-2014" в АР Крим і Донецьку. На початку травня 2014 р. Бенес був депортований з України за недотримання трирічної заборони на в'їзд в країну. Уже перебуваючи в тюрмі в Ризі, терорист попросив громадянство "ДНР" і отримав згоду за підписом "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая.

Також дивіться: Найманка "ДНР" здалася поліції у Вугледарі на Донеччині. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175271
 
   
 Топ коментарі
 
он, дурак, не знает еще, что ЗЕбильная власть ищет его, чтобьі наградить и на курорт отправить
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будет передан в рашу на следующий обмен. Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд - Цензор.НЕТ 2176
круговорот дерьма на постсовке...
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он, дурак, не знает еще, что ЗЕбильная власть ищет его, чтобьі наградить и на курорт отправить
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Нафіга нам треба годувати цього темношкірого дебіла? Піарити його? Чи може створити новий інформаційний шум?
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Вопрос в другом, кого "слуги" выдадут взамен?
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Черного ленина пора отправить на вечное поселение в Шушенское. Пусть изучает аграрній вопрос на месте
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Раися своих не бросает!))))
Запомните это колобранты и сепары....
А вы био мусор для РФ явно не свои...
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Нехай затримають і видадуть ****. І ні з ким більше морочитися не доведеться..
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Воспитаник дыры , - что испугались , что Развалит своими бредом росиюшку. Зачем он Нам нужен . Пускай выполняет задание всоего ленина.
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Зеленский его депутатом ещё сделает или советником каким то.. посмотрите
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Квартальні скоріше цього чорного Лєніна радником оманського нєлоха візьмуть а ніж засудять: там таких унікалів колекціонують.
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Вони його на сивохо поженять. Буде олігфрену простату лікувати, як вміє. Чудова пара гомосеків вийде.
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А що це ще за співпраця ?
Нехай ті гниди наших в'язнів видають.
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на зону в Украине этого черного членена на грязную работу определят. Ну естественно в петушиный угол поселят, к таким же как он мыролюбцам.
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Черный ленин )) А есть у них черная крупская и черный тюльпан ? ))
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В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.... - цитата (последний абзац)

что-то.. как-то...фу! нихера не понятно!
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А нафіга нам тут цей шизонутий нігга?
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Ну и на койхер этот кусок черного шизофренического дерьма нужен? Тут и тат более полрады клинических идиотов.
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одним больше, одним меньше, какая разница...
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ээээ - да в качестве птицы говоруна ,да под протокол(хотя кому это я) - а потом на обмен - как то так - а по чему бы и нет ?
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...ф топку только чертилу этого...в петушарню для тамошних любителей экзотики.. Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд - Цензор.НЕТ 7023..
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Сайт террористов "ДНР"
Депутат нелегитимной Госдумы (Россия) Сергей Шаргунов трубует спасти террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", которого перед этим задержали в Архангельской области.
Он отправил письмо в местную прокуратуру, а также начальнику УМВД России по области.

В нем политик просит "оказать содействие в легализации на территории РФ гражданина Латвии, в частности, предоставить временное убежище".

"Бенесс Айо - активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - утверждает Шаргунов.

Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд - Цензор.НЕТ 9342
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Да кому он нужен этот юродивый что бы об него руки марать? Хотя для провокации если его его же "бгатцы" повесят где то на суку и естественно припишут это "бандеровцам" можно будет поднять большой шум.
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не треба нам цього рашапоїдного лайна, своїх гнид хватає. зрештою, він саме там де і має бути - на Родине.
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СРОЧНО ОБМЕНЯТЬ ЕГО НА ЗЕЛЕНОСРАКИХ АРАХАМИЮ И БРАГАРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Надо брать чучундру, потом на наших обменяем.
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Как этот черный бездельник оказался в жопе мира, в селе архангельской области?..отдыхает от прелестей жизни в дыре, походу
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Зачем зелёной саранче понадобился этот сумашедший юродивый? Вместо Зеленского в Квартале-95 дурака валять?
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Сивоха візьме його до себе помічником, як типічного представника даунбасу.
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Це та мавпа що верещала там на мітингах?
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Можно вместо памятника в Харькове его водрузить.
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Себе в одно место водрузи, а не нам в Харьков. Мы гепу заспиртуем в новом зоопарке!
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есть версия.... если кацапы его так легко выдают, значит по дороге до Украины он нечаянно выпадет с поезда......
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Ну думают, анализируют,пробуют- типо, "хмм.. белых Ленинов там не любят, но есть одна идея..."))
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...на зеленського схожий..такий же тупий тільки чумазий
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принять обогреть накормить обуть на цепь и возить по городам пусть митинги с местной ватой проводит Терорист "ДНР" Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд - Цензор.НЕТ 2695 так сказать пар спускает
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Лопату ему и на комсомольскую стройку-закапывать Северо-Крымский канал.
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Спереди он больше на О Джей Симпсона смахивает. А выдают его потому, что вместо смерти в Лугандонии он поехал помогать противникам строительства мусорного полигона в Шиесе.
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Создаётся какой-то нездоровый прецедент...
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Награда нашла героя. За что боролись?
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Зачем он тут? Ему место в ********** - пусть наслаждается совком по самое не могу. Он заслужил *********, а существование в ********** куда хуже украинской тюрьмы...
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Валоодья,Валоодья, Валодья бум-бум,лалалалалалала.
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"...Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины..."

Це як? Мудрий укрвїнський нарід, поясніть мені чому був депортований, а не ліквідований? Через рік-два, він прийде і буде вас вішати, і правильно зробить.
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