 Викрито механізм заволодіння бюджетними коштами на будівництво метро на Виноградар, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБ України провели обшуки, зокрема в КП "Київський метрополітен", ПАТ "Київметробуд", в їхніх структурних підрозділах, в АБ "Укргазбанк" та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.

Наразі досліджується факт можливого заволодіння організаторами механізму бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 мільярда гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту.

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Для запобігання подальшим сумнівним операціям з бюджетними коштами на підставі постанов слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на більш ніж 2,4 млрд грн.







