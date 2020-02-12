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Все про:боєприпаси (971) Держприкордонслужба (2406) Правоохоронні органи (778) сховок (44)

 Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил в одному з покинутих напівзруйнованих від обстрілів будинків поблизу лінії зіткнення виявили схованку з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Ізолювавши місце з небезпечними предметами від сторонніх осіб, прикордонники одразу викликали вибухотехніків ДСНС та співробітників Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили зі схованки 36 пострілів ПГ-9, 16 пострілів ПГ-7Л і 2 хвостовики.

Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів 01

Усі знайдені боєприпаси, які могли призначатися для вчинення терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами російсько-окупаційних військ, вилучені представниками ДСНС для подальшої утилізації.

Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів 02

Слідчі дії тривають.

Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів 03
Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів 04
Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів 05
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175248
 
 
 Топ коментарі
 
гранатомет стреляет вроде как гранатами, а не выстрелами
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на цензорі ізбєгают сєксуальних аллюзій, тому головку обізвали вистрєлом *)
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Ота сукупність і називається "постріл".
Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів - Цензор.НЕТ 6578
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прикордонники зібрали врожай "моркви")
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гранатомет стреляет вроде как гранатами, а не выстрелами
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на цензорі ізбєгают сєксуальних аллюзій, тому головку обізвали вистрєлом *)
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боятся внезапно кончить при слове "головка"?
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Все правильно. Так і називається- постріл до гранатомета.
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на знайдених хрєновінах маркіровка "ПГ-7П" - протівотанкова граната, а вистрєл - то всьо вмєстє собраннойє
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а, бачу. Тоді це ше воєнні тупанули, а ріпартьори повторили
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ці штуки, шо найшли, називаюця ПГ-7П - прєдположу шо разшифровивайєца як "протівотанкова граната"
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тоість, в тайніку знайшли не "вистрєли", а гранати до них
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А автомат пулями, но в патронник досылается из магазина патрон, а не пуля, и выдают солдатам патроны.
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..ну и нафига они кому...развелось Плюшкиных... Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам - Цензор.НЕТ 7288..
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Кожен чоловік повинен мати набої до зброї, якої в нього немає)))
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а шо це за одиниця "вистрєл"? Мо' граната, чи боєзапас?
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Всё правильно, граната для "сапога" імперською называется выстрел.
Державною - "постріл", а точнее - "активно-реактивний постріл".
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тут на красівому малюнку розібрались - те, шо найшли в тайніку - називаєця ПГ-7П (протівотанкова граната), а "вистрєл" - то всьо вмєстє собраннойє, готовойє к бою - граната, хвостовік, заряд, труба
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пардон: вистрєл (ПГ-7В) - то головная часть ПГ-7Л (головка) і рєактівний двігатєль ПГ-7Д (хвостовік) в сборє
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карочє, в тайніку найшли підісят головних частєй і два рєактівних двігатєля для гранатомьота
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Правильно, нахфіга кулемету патрони, якщо потрібні кулі))))
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ото гранатомьот рпг та три разні "вистрєли" (вистрєл - то всьо вмєстє, в сборє - головка, двігатєль і заряд)
Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів - Цензор.НЕТ 8549
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а то шо найшли в тайніку - головні частини (головки) ПГ-7Л та пару двігатєлєй ПГ-7Д
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Интересно как они там оказались. Я даже боюсь представить сколько оружия и боеприпасов Ахметов провез из Рашки в Украину в вагонах с углем.
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Мышебратья к выборам октябрьским готовятся, нужно туда побольше зебилов наблюдателями отправить.
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то чисто на сдачу кацапы прикопали, после развода сразу бы принесли и сдали...
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