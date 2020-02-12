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 Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За попередніми даними, далекобійники виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе. Подекуди на фурах закріплено плакати: "Чиновники, не знущайтеся з автоперевізників".

Зазначається, що у перевізників загалом 16 вимог. Вони адресовані прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і стосуються кадрової політики. Зокрема, протестувальники вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.

Водночас у сюжеті зазначається, що водії маршруток, які приїхали на мітинг, не змогли відповісти, для чого вони там.

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Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 01
Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 02
Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175234
 
 
 Топ коментарі
 
Перебить в мясо этих провокаторов! Привыкли уничтожать украинские дороги, таская по 30-35 тонн. В Европе, так до грамма взвешивают на погрузке и по осям смотрят - не дай Бог не бьёт. Суки.
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В Європі хай поїздять з перегрузом.
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фурогонам треба нагадати, що на трасі Дніпро-Запоріжжя, яка була повністю відновлена турецкими підрядниками півотра роки тому, на деяких ділянках вже з'явилася колійність, і це все наслідок перевантажених фур.
Зважувати треба фури повсякчасно, штрафувати нещадно, інакше гроші на ремонт дорог будуть завжди викинутими внаслідок чиєїсь жадібності та безглуздя.
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ой ангелы,на границе,грубо 20 тонн,при разгрузке дай бог что бы 30 было а не больше.Откуда вес? грязь налипла?
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Так весь список требований огласите их вроде 16
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Я за то, чтобы фуры взвешивали! Перевес фур убивает дороги. А ремонт - это наши бюджетные деньги. Я не хочу, чтобы прибыль от перевеса клалась в частные карманы владельцев фур, а ремонт был за наш счет!
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Шановні далекобійники правила вони в світі для всіх однакові і вам вже ніхто не позволить просто так таскати перегруз по країні і руйнувати дороги,ви ж їх не ремонтуєте і не будуєте.
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Проще с ними надо - пошли они нахер со своими требованиями.
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фури ламають дороги!
Ми так ніколи не будемо мати нормальних доріг коли їх постійно руйнують перевантажені фури
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Почитал возбужденных праведным гневом лохов и спрашиваю их Что будете делать если перевозки подорожают в три раза
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Максимально допустимая масса трехосного грузового автомобиля не должна превышать 25 тонн, автопоезда с 6 осями - 44 тонны и это в Сдовакии,Венгрии,Польше а по нашим 3Г дорогам возят грузы без ограничения веса.
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хоча б хтось, почав по суті Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія - Цензор.НЕТ 9381 А посиланням на 25т. не поділитесь, бо маю сумніви, щодо трактування допустимої ваги?
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Если потереть тех дальнобойщиков, то вылезут все те же евробляхеры... А )( уели вкрай...
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На снимке видно шесть фур. И стоят, и правила нарушают, и никуда не едут. И самое прикольное - ни одной патрульной машины.... Ни одного мента в центре города!!!
Нет, чтобы подьехать посоставлять протоколов, поштрафовать нарушителей, потом минут через тридцать ещё раз поштрафовать(уже по двойному тарифу) дополнительно к первому штрафу. Потом(опять минут через 30) изьятие водительских удостоверений, а автивки на штрафстоянку. И ведь сволочи не хотят менты свой хлеб отрабатывать(видать зассали). А ведь до МВД с места парковки всего 300 метров каких то.... Авахов ни хрена не шевелится...... Дятел!!!
В штатах уже давно бы спецназ приехал.... И всех завернули бы для выяснения....
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ПУСТЬ ЕДУТ НАХХХХХХ.... лесом ... и болотами.. Суки все дороги поразбивали...
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Шаурму вам на вортник барыги зажрались шестерки профсоюзных боссов мафии нищенки какие на фурах огнеметом поджеч
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Все почему-то про дороги только говорят, перегруженная фура это как бомба неизвестно где взорвется и сколько жизней за собой потянет. За перегруз надо наказывать очень строго и так, что бы не выгодно было это ни кому.
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То це вони на Теремках зранку стояли?
А взагалі- зважувати треба, бо через них на дорогах колії такі, що сісти можна.
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Вот вам прутень в зад, не знаю кто такой Криклий, но взвешивать свои фуры будете.
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В ті години коли у нас починає працювати ваговий контроль за 10 км перед ним завжди не менше 40 фур стоїть з піском і щебнем, чекають поки контроль поїде. В тому напрямку де вони їздять всі нові дороги на колії похожі...
Розігнати всіх з під ради цих у....
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Порох эту процедуру сделал а зе отменит вот увидите ...
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Ну не надо штрафовать за перегруз. У нас это не действует.

К пунктам контрольного взвешивания прикомандировать по парочку танков. Обнаружили перевес - и сразу команда "пли", а у водилы есть пару секунд выскочить из кабины и с криком "е. твою мать" попрощаться с машиной и грузом.

Через неделю никакого перевеса уже не будет...
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А хрен вам дальнобойщики и губители украинских дорог, а не отмену взвешивания фур!! Наборот надо ещё жоще котролировать вес фур, и увеличить шрафы.! И заставить Аваковских бездельников -взяточников по настоящему работать!! И не хрен пугать подорожание авто перевозок! Они и так на пределе. Поднимут выше никто их нанимать не будет!
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А потом рыдают что дороги плохие, сами своим перегрузом и уничтожают дороги.
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А ремонт дорог (из-за перегруза) и разбитые подвески у легковушек дальнобойщики (которые против взвешивания) готовы компенсировать? Если "да", то я за них! А если "нет", то нечего и воду варить.
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Местные комментаторы разбираются в перевозках как свиньи в балете🤦‍♂️
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Ого диванный дальнебой вылез.А водила грузит фуру? На хорошей машине непоймешь 20 или 25 тонн,мощи хватает.А весы взяток не берут? Ага ни разу.А почему наши слуги незделают за перегруз штраф на грузоотправителя.А да водила берет догруз в тихаря,а посадить в машину экспедитора нельзя.Вот и возят.На весах 500гр.и едем дальше.От и нет дорог.
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