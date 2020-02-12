 Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
За попередніми даними, далекобійники виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе. Подекуди на фурах закріплено плакати: "Чиновники, не знущайтеся з автоперевізників".
Зазначається, що у перевізників загалом 16 вимог. Вони адресовані прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і стосуються кадрової політики. Зокрема, протестувальники вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.
Водночас у сюжеті зазначається, що водії маршруток, які приїхали на мітинг, не змогли відповісти, для чого вони там.
Ми так ніколи не будемо мати нормальних доріг коли їх постійно руйнують перевантажені фури
Нет, чтобы подьехать посоставлять протоколов, поштрафовать нарушителей, потом минут через тридцать ещё раз поштрафовать(уже по двойному тарифу) дополнительно к первому штрафу. Потом(опять минут через 30) изьятие водительских удостоверений, а автивки на штрафстоянку. И ведь сволочи не хотят менты свой хлеб отрабатывать(видать зассали). А ведь до МВД с места парковки всего 300 метров каких то.... Авахов ни хрена не шевелится...... Дятел!!!
В штатах уже давно бы спецназ приехал.... И всех завернули бы для выяснения....
А взагалі- зважувати треба, бо через них на дорогах колії такі, що сісти можна.
Розігнати всіх з під ради цих у....
К пунктам контрольного взвешивания прикомандировать по парочку танков. Обнаружили перевес - и сразу команда "пли", а у водилы есть пару секунд выскочить из кабины и с криком "е. твою мать" попрощаться с машиной и грузом.
Через неделю никакого перевеса уже не будет...