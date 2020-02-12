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Все про:гелікоптер (225) МВС (1603) вишкіл (1341) Національна гвардія (663)

 Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС. ФОТОрепортаж

Авіатори Нацгвардії пройшли чергові навчання з управління французькими гелікоптерами Airbus Н-225 Super Puma.

Про це інформує МВС на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 31 січня по 8 лютого проходив курс теоретичних занять та польотів за програмою первинної льотної підготовки на вертольотах типу ЕС 225 LP. Провели тренування фахівці компанії Airbus Helicopter (Французька Республіка) на базі Військова частина 2269 НГУ", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в межах участі у реалізації програми створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в України проводиться перенавчання льотного та інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України на вертоліт типу ЕС 225 LP на базі компанії "Airbus Helicopters". Також розпочато поетапне отримання вертольотів зазначеного типу до складу НГУ.

За даними МВС, перший курс підготовки на таких гелікоптерах ще 2018 року пройшли у Франції 2 пілоти Нацгвардії і 6 гвардійських фахівців інженерно-технічного складу.

Основні завдання літальних апаратів Airbus у Нацгвардії – переміщення особового складу і техніки для проведення спеціальних операцій, але і багатопрофільне використання під час надзвичайних ситуацій.

За даними МВС, Нацгвардія, за умовами контракту, має отримати 12 таких вертольотів.

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"Н225 володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин. Характеристики цього гелікоптера повністю відповідають завданням, що виконує Національна гвардія", - зазначають у МВС.

Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС 01
Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС 02
Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС 03
Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС 04
Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175208
 
 
 Топ коментарі
 
какая нахрен ляпота....ты посмотри на копоть возле выхлопных устройств..дерьмо дерьмише впарили...
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Хочется спросить у афигеннава министра Авакова: Арсен Борисыч, ну на#уя украинской полиции аж 55 вертолетов?! Куда вы, бл#дь, летать на них собираетесь, на охоту-рыбалку?!
Или откат был так хорош, что ты отказаться не смог?
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Главная задача Нацгвардии это участвовать в разгоне народных акций протеста против зажравшейся власти ! Зачем Нацгвардии набраной в основном из сельской гопоты вертолеты ?
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Ляпота!!! Майже як Апачі. Вже час і власні розробляти. Хоча б у смартфоні.
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какая нахрен ляпота....ты посмотри на копоть возле выхлопных устройств..дерьмо дерьмише впарили...
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гы эт как я по твоему тексту буду утверждать что ты уставший!!??(самому не смешно) Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС - Цензор.НЕТ 3016
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Вертолет действительно годный, в отличии от белок из 70-х, которые хитрые французы напарили в нагрузку, но никакого сравнения с Апачами быть не может, - вертолеты просто АБСОЛЮТНО разноплановые. У них задачи разные, как Инь и Янь.
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Вертухаев, или как там его, Бобролюбов, или кто там в Мотор Сич - 10 лет "строил" вертолет(взяли Ми-2, чуть допилили и покрасили). Ну и за скока столетий он "Апаче" построит? Уже на Марсе будут мегаполисы, а у нас будет: Ура, мы построили 5 наших ударных вертолетов всего за 2 года. Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС - Цензор.НЕТ 6610
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капец..армия голая а они айрбасы покупают....
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кацап, писать про "голую-босую армию" уже устарело, обнови методичку
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хоть бы не началось как с тойотами приус у сабакова
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Опередили) Сразу же возникла такая мысль после прочтения новости.
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Пріуси почали надхорити ще при янику, Оутлендери при сабакову...
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Сабакову точно ні якої аби свій відсоток урвати Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС - Цензор.НЕТ 7858
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Не дуже) за Кіотські гроші, які Японія винна Україні по цій угоді, ми погодилися отримувати їх автівками, ось у цьому погодженні і виборі між автовиробниками і є відсоток сабакова...
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Якщо ваш допис прочитає керівництво Тойоти то їм прийдеться робити харакірі.
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Украина ракеты в космос запускала,а сейчас что не может построить гвынтокрыл?
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Це тренуються ті котрі вже розрахувались за розбиті примуси ?
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Главная задача Нацгвардии это участвовать в разгоне народных акций протеста против зажравшейся власти ! Зачем Нацгвардии набраной в основном из сельской гопоты вертолеты ?
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Хочется спросить у афигеннава министра Авакова: Арсен Борисыч, ну на#уя украинской полиции аж 55 вертолетов?! Куда вы, бл#дь, летать на них собираетесь, на охоту-рыбалку?!
Или откат был так хорош, что ты отказаться не смог?
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Ну там Пум Н225 будет штук 5, а остальное это списанное французами дерьмо 70-х гг розработки. Жослен Бомон на таком хотел улететь из замка=)
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"Без рюкзака, без рюкзака, в дороге просто пропадёшь,
А с рюкзаком наверняка ты далеко пойдёшь"©️
Не, ну «Приусы» плющить нациАнальная полЛЮция освоила, теперь, со знанием дела, будут колошматить «Эйрбасы». Да оно и лохмандею веселее будет - раньше надо было глядеть в оба, шобы из-за угла не въехало, теперь ещё и с неба в бошку прилететь может.
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По ходу вертолётами будут свозить бабло с нелегальных бизнесов Авакова:
казино, металлоприемка, наркота....
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на вид как ми 8..жми гашетки и педали и все шо там как на жигулях дави в пол Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС - Цензор.НЕТ 1212
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мона подумать авак молодой і чисті руки які нічого не крали
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Я так пойняв сіі дєвайси після капіталочки?
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Разобьют как Приусы?
они хоть застрахованы!
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