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 Події, Фоторепортаж
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 ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, затримали працівника слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США, за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорта.

11 лютого 2020 року поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 01

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання щодо правоохоронця запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 02

Зазначається, що в разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 03
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 04
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 05
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 06
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175206
 
 
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Та міліція всю дорогу поводить себе як ТОВ "МВС", торгують справами, вєщдоками, наркотою, повіями...
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Нічого дивного не відбувається, аваківська падаль деградує шаленими темпами. І це тільки 1 % того що ловлять. Це наслідки реХформи від громадянина сабакова. Тепер ця потвора хоче бути прем'єр міністром. Отримавши карт бланш від зеленого тим самим останній плюнув в обличчя всім громадянам. Чого тільки варта патрульна полюції, де зосереджено всій непотріб суспільства. А виступи Клименка щодо довіри 48 % це банальна брехня.
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Экспроприация экспроприаторов. У нас не менты, а Робин Гуды: то бриллианты на обыске с3,14здят, то наркоту, то деньги у воров отберут. Одним словом "обновились по-армянски".
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Ем... Не розумію... Взагалі то це і є основна функція чортових псів... На крадіжки і ********* вони не реагують...
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