 Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення, оприлюднене на сторінці Південного відділу УІНП у Facebook.
Зокрема, в Подільську місцева влада досі не демонтували два погруддя місцевому комуністу Самборському, а склеп-мавзолей Григорія Котовського навіть оновили.
"Ці бюсти місцева влада могла б передати в місцевий краєзнавчий музей", - підкреслили в УІНП.
В Арцизі місцева влада "настільки полюбила Карла Маркса", що перейменувала його в поета-революціонера Христо Ботєва, "щоб не виконувати закон про декомунізацію".
Південний відділ УІНП також нагадав, що підлягає демонтажу обеліск про НКВД і радянська символіка на території Фонтанської сільської ради Лиманського району, буде вивчено питання про можливе приховування пам'ятників Леніну в Болградському районі.
Чиновникам нагадали про кримінальну відповідальність за саботування процесів декомунізації та оновлення комуністичної символіки: "такі діяння підпадають під кримінальну відповідальність відповідно до ст. 436-1 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років".
И в постели горяча
Это личная заслуга
Леонида Ильича! (с) /Из совкового фольклора/
во всє диркі і в дупло
То все лічная заслуга
володимира )(уйло.
(тіко шо сам придумав)
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир...
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. "Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества".
Карл Маркс
Наразі ми присутні при завершенні першого етапу чергового підкорення України свинособаками. Суть полягала у приведенні за допомогою маніпуляційних інформтехнологій до влади ширми-клоуна, концентрації виконавчної та законодавчної влади у громадян РФ Єрмака, Разумкова та інших, хакерському злому правоохоронної системи через громадян РФ Авакова, Баканова, Рябошапки та інших, судової через Портнова, Лукаш та інших, громадянин РФ - радників Гончарука (куди поділися мільярди з казни?), встановлені контролю над ВРУ. Бачимо початок державного перевороту.
Але клоун з його командою нових свинособачих облич вже майже виконав завдання зі злому створених до нього систем захисту України, доламування у наріду залишків мізків та має піти на відпочинок. Другий етап готується зараз Мертвечуками-Фірташами-Портновими-свинособаками.
Він проходитиме у формі проведення ОПЗЖ-стськими профспілками масових заходів протесту з приводу заздалегідь створених приводів (земельний ринок, платіжки за газ, пенсійний возраст з 72-х, ще що-небудь). В результаті Зе "добровільно" піде, а обкатані на ньому інформтехнології в купі з тиском аваковських ментів на виборчкоми будуть застосовані для обрання президентом вора і капітулянта Бойка. В активну фазу другий етап перейде після внесення "змін" до т.зв. "конституції" росії.
Придивиться: світ в курсі, що нас чекає надалі. Інакше чим можна пояснити "кідок" в ПАСЕ та припинення військової допомоги з боку Омерики?
Не панікую, але відчуваю сум та ненавість. Жадаю пуншу.
До речі, якщо в час "Х" русня припинить експорт до нас електроенергії, започаткований Каломойським та Ко, наша енергосистема отримає нищівного удару. З відключенням звязку настане хаос.
Ведь у меня, в отличии от тебя, нет кумиров и богов!
Одеса. Україна. Українська версія.
Невже це важко ? Заява,адресат,заявник,повідомлення про злочин згідно закону,,додаткові факти,дата,підпис.
И пусть стоит себе