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Все про:Інститут нацпам'яті (151) Одеська область (1157) декомунізація (288)

 Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП. ДОКУМЕНТ

Південний відділ Українського інституту національної пам'яті звернувся до влади Одеської області із закликом виконати закон про декомунізацію і завершити демонтаж пам'ятників, бюстів більшовицьким вождям і іншу символіку тоталітарного режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення, оприлюднене на сторінці Південного відділу УІНП у Facebook.

Зокрема, в Подільську місцева влада досі не демонтували два погруддя місцевому комуністу Самборському, а склеп-мавзолей Григорія Котовського навіть оновили.

"Ці бюсти місцева влада могла б передати в місцевий краєзнавчий музей", - підкреслили в УІНП.

В Арцизі місцева влада "настільки полюбила Карла Маркса", що перейменувала його в поета-революціонера Христо Ботєва, "щоб не виконувати закон про декомунізацію".

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Південний відділ УІНП також нагадав, що підлягає демонтажу обеліск про НКВД і радянська символіка на території Фонтанської сільської ради Лиманського району, буде вивчено питання про можливе приховування пам'ятників Леніну в Болградському районі.

Чиновникам нагадали про кримінальну відповідальність за саботування процесів декомунізації та оновлення комуністичної символіки: "такі діяння підпадають під кримінальну відповідальність відповідно до ст. 436-1 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років".

Чиновники Одеської області перейменували бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП 01
Чиновники Одеської області перейменували бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП 02
Чиновники Одеської області перейменували бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП 03
Чиновники Одеської області перейменували бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175165
 
 
 Топ коментарі
 
Так , срочно ищем памятник гитлеру как великого Поэта российськой современности .
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Так , срочно ищем памятник гитлеру как великого Поэта российськой современности .
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Да, такой памятник в Украине смотрелся бы хорошо. Вот бы кацапы позлились.
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А, что, мусорных баков в городе нет...!? Они хорошо бодрят.., шуфрич подтвердит. Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 8152
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Таки да...Всі вже забули про сміттєві баки.А добре б у тих смітниках" новиє ліца" покатати вулицями Одеси! Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 8358
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Потрібно не до місцевої влади з закликами звертатися, а з заявою до поліції! Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 7139
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А Маркс что, был большевиком? С какого перепугу немчура еврейская попала под раздачу? Все же знают, что Рашку он вообще ненавидел! (в Совке эту ему обходили).
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Молодцы, очень креативно поступили в угоду националистам.
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А ведь в данном случае и состав преступления трудно найти
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Как это,а закон о декомунизации? ст.436-1 от 5 до 10.
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Оселедець приліпити і зійде за небрачного сина Тараса Бульби.
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Должен сказать, что тут Мариуполь- таки опередил! Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 У нас "Комбинат Имени Ильича" так и остался "Имени Ильича", но какого-то Зота Ильича. Хрен зна, болтают что был такой дюже положительный образ металлурга. Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 Ну да, надо добавить: он вроде как- на этом комбинате и работал.
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Если женщина красива
И в постели горяча
Это личная заслуга
Леонида Ильича! (с) /Из совкового фольклора/
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Я эти строки отлично помню! Я ж таки ровесник полета Гагарина.
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Супер ответ!!! Яростно плюсую!!! Мама рассказывала, что в палату приходили врачи и Рекомендовали(!!!) или мальчики- Юры, или- Урюркосмы. Ни одного Урюркосма- не случилось, а я- единственный остался Андреем. У мамы не было шансов: свекр был Андрей. И был предельно жестким. А жили- в его доме.
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якщо кабаєва дає
во всє диркі і в дупло
То все лічная заслуга
володимира )(уйло.

(тіко шо сам придумав)
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Первый коммунист Мира Карла Маркса написал книжечку знаменитую "Секретная дипломатия ХVIII века",в которой изложил всю гнилую суть вонючки РАБссии засранки...
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"В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир...
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. "Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества".
Карл Маркс
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Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204

Наразі ми присутні при завершенні першого етапу чергового підкорення України свинособаками. Суть полягала у приведенні за допомогою маніпуляційних інформтехнологій до влади ширми-клоуна, концентрації виконавчної та законодавчної влади у громадян РФ Єрмака, Разумкова та інших, хакерському злому правоохоронної системи через громадян РФ Авакова, Баканова, Рябошапки та інших, судової через Портнова, Лукаш та інших, громадянин РФ - радників Гончарука (куди поділися мільярди з казни?), встановлені контролю над ВРУ. Бачимо початок державного перевороту.
Але клоун з його командою нових свинособачих облич вже майже виконав завдання зі злому створених до нього систем захисту України, доламування у наріду залишків мізків та має піти на відпочинок. Другий етап готується зараз Мертвечуками-Фірташами-Портновими-свинособаками.
Він проходитиме у формі проведення ОПЗЖ-стськими профспілками масових заходів протесту з приводу заздалегідь створених приводів (земельний ринок, платіжки за газ, пенсійний возраст з 72-х, ще що-небудь). В результаті Зе "добровільно" піде, а обкатані на ньому інформтехнології в купі з тиском аваковських ментів на виборчкоми будуть застосовані для обрання президентом вора і капітулянта Бойка. В активну фазу другий етап перейде після внесення "змін" до т.зв. "конституції" росії.
Придивиться: світ в курсі, що нас чекає надалі. Інакше чим можна пояснити "кідок" в ПАСЕ та припинення військової допомоги з боку Омерики?
Не панікую, але відчуваю сум та ненавість. Жадаю пуншу.

До речі, якщо в час "Х" русня припинить експорт до нас електроенергії, започаткований Каломойським та Ко, наша енергосистема отримає нищівного удару. З відключенням звязку настане хаос.
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это еще что, оказывается порох был одним из основателей славноизвестной Партии Регионов (факт), что не мешает вам целовать его зад взасос, ну
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Если отбить прическу и подточить бороду, можно сказать, что памятник нефедову
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Как тебе живеться, зная что твой кумир и бог просто сцыкун наркоман, уклонист от армии и малорос сдающий Украину?
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Мне хорошо живётся
Ведь у меня, в отличии от тебя, нет кумиров и богов!
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А "Капитал" запретить слабО? И изъять из всех библиотек.
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А зачем? Вы полагаете, этот труд кто-то станет читать??? Хотя, макулатуры собрать, таким образом- можно Очень Много!
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В университетах "цивилизованых" стран до сих пор полагают, что лучшей экономической теории никто не создал Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 2109
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Не только жили, но и живут. Это мы под Бениными идеями живем.
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Да??? Это о том, при каких условиях становится активным? Или вот об этом: Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства. Труд: К еврейскому вопросу (осень 1843 г.).- К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 1, с. 431.
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Да позиция мне знакома "Не читал, но осуждаю", вы против теории прибавочной стоимости? Знавал я одного Андрея Шевченко. Так тот в футбол играл, правда не в Индии. А в Индии чемпионат проводится?
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Вы не только не разбираетесь в футболе, а ещё и в Государственных флагах. Это- флаг Республики Гана, где Чемпионат страны проводится. И от ответа вы ушли вовсе не элегантно.
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Ух ты ж елки-палки, я, оказывается должен разбираться в футболе и государственных флагах, ггггг, милый мальчик, продолжайте играть в футбол, я не возражаю. Но учтите, вы имеете право задавать любые вопросы, а я имею право на них не отвечать без объяснения причин. Иначе Бутусов не одобрит.
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Пацанчик, ты свободен. Мне плевать на одобрения или наоборот Бутусова или кого-то ещё. Ты попробовал что-то вякнуть и вякнул неудачно. Признать- не хочешь. Ну и гуляй.
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Одесситы как всегда на высоте,БРАВО мудрое решение.
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а если очки прицепить то можно и в памятник Коломойскому переименовать Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 2083
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Христо Ботев - болгарский поэт, я его стихи в школе учил)
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...для одеських чиновніків, цей факт має тільки значить, що незабаром, на екрані у них буде продовження серіалу "Ліквідація".
Одеса. Україна. Українська версія.
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А кто видел реальную морду Карла Маркса?Это изваяние можно назвать и Шелезменом хотя я и не знаю кто он такой.
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Ребята борода нынче в моде и тут ничего не поделаешь правда девкам в большинстве не по душе жалуются сильно царапает и вызывает на лице раздрожение при поцелуях и приходится покупать не дешёвые мази в аптеках типа Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 245
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С экономической точки зрения, памятники лучше делать со съемными головами!
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Одеса місто "неформалів". В них тепер Маркс "під прикриттям"
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Замість заяви в мєнтовку,вийшло пісьмо дєдушкє на дєрєвню.
Невже це важко ? Заява,адресат,заявник,повідомлення про злочин згідно закону,,додаткові факти,дата,підпис.
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Что, так трудно взять молоточек (болгарку) и отбить нос ?
И пусть стоит себе
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*****? он что был был болшевиком? Он просто как еврейский плагиатор обсосал рикардо смитта...Кстати о птичках в Украине законы классического капитализма не работают...Частично работает теория игр (нуждается в в корректировании)
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Может памитник ***** поставим под видом Королёва ?
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