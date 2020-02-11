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Все про:обшук (862) мито (70) митниця (665) ДБР (858) Державна митна служба (12)

 Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що обшуки пройшли за фактом зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів і запасних частин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків - понад 1 мільйон гривень", - сказано в повідомленні.

Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 01

Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 02
Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175153
 
 
 Топ коментарі
 
А что, в Украине есть конкуренты, что нужны пошлины на эти запчасти?
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а зачем пошлины на запчасти? У нас что в Украине эти запчасти можно купить свои? или просто содрать с конечного потребителя какую-ту сумму лишь бы бюджет наполнить?сами пишут такие законы, что порождают коррупцию, потом одним разрешают торговать, кто делится, а других ловят для показухи
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піндець! тепер навіть б/в запчастини здорожчають! бо дбр вже провело "оцінку" вартості металевого сміття! багато відволікань, жодного вироку!
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А что, в Украине есть конкуренты, что нужны пошлины на эти запчасти?
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Конечно есть , Петемобили которые завозятся с Рашки прямые конкуренты евробляхам.
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а зачем пошлины на запчасти? У нас что в Украине эти запчасти можно купить свои? или просто содрать с конечного потребителя какую-ту сумму лишь бы бюджет наполнить?сами пишут такие законы, что порождают коррупцию, потом одним разрешают торговать, кто делится, а других ловят для показухи
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100% Превращают обычную торговлю в криминал какой-то. Обычный рэкет, а не государственная политика. И ГБР этот грёбаный отлично вписывается в эту банду рэкетиров. Якобы государство пострадало, ёпрст!
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Ето та Петиная Винницкая митница которая грозилась изымать и евробляхи и штрафовать владельцев на 700000грн? Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР - Цензор.НЕТ 5179 Понятно зачем почему они визжали против закона о растаможе евроблях и снижения акциза.
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Сколько, сколько??? Мильён? Тю! Та чи показились!? Вон кобелЁв один сей ущерб покрыть может и рожа не треснет .
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Вы копните глубже. там коррупции на миллиарды. С каждой машины таможенники берут от 700 до 1500Евро за *правильную* растаможку. Если не дашь им на лапу то одна и та же машина может стоить у них на 3-5тыс. Евро дороже
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зеленский продолжает наживаться на украинцах поощряя автомафию ...
трепло ...
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піндець! тепер навіть б/в запчастини здорожчають! бо дбр вже провело "оцінку" вартості металевого сміття! багато відволікань, жодного вироку!
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Какая то циферка маленькая. Даже семью на отдых на Мальдивы или Сейшелы не отвезешь. Максимум Египет.
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по миллионуу зарабатывают простые таможеннии. миллион убытка кому??? государству сотни миллионов кому миллион
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что там те таможенники
государство своими завышенными пошлинами наносит гораздо больший вред
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