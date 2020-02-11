 Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

100%
Точно?
Не виключено...
Тигр "русского мира"
З зали суду
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО
Дивно...
Якого ще Петра???
Десь у Ватикані...
Більше фотошопів дивіться тут
-;Слухай, ну ти ж умніший, ну чого ти по-людські не об'яснив мені яке воно чмо?;.
Коротше, я винен виявився що він за Зєлю проголосував...
Ну и куда делись 73% малоросов?
Може очі повилазили, тож на форумі відповісти не можуть?
Эти амебы сперепугу пересидят очередной шухер и через некоторое время снова сделают свой дибильный выбор.
от себя фотожабка:
этот день морозный
душу леденит
и в штанах по ком то
колокол звонит
- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?
- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…
З Ватікана прислали.
Хто казав, що Донбас ніколи не був українським? Подивіться на ці вишиванки з минулого століття.
Тому зараз їхні онуки сидять в окопах у Зайцевому, Гольмівському, чи у Доломітному ...
нєжданчік
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2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
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4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами ИННОВАЦИЙ и производства товаров и услуг с ВЫСОКОЙ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (например, экспорт муки/макаронных изделий - вместо экспорта зерна, мебели - вместо леса-кругляка, масла - вместо семян подсолнечника, стали - вместо руды или чугуна, производство и экспорт продукции машиностроения, ВПК, двигателей, турбин, авиационной техники, вертолетов, программных продуктов), прозрачные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет.
Нужны посадки крупных фигур - на будущее, чтобы другим не повадно было.