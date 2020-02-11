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 Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

100%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Точно?

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Не виключено...

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Тигр "русского мира"

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

З зали суду

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дивно...

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Якого ще Петра???

Причина зміни керівника Офісу президента, тигр русского мира, Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Десь у Ватикані...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175121
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и куда делись 73% малоросов? Почему сейчас кого ни спросишь все говорят что за зе чмо не голосовали?
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Ну и куда делись 73% малоросов? Почему сейчас кого ни спросишь все говорят что за зе чмо не голосовали?
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Як сказав мені нещодавно один знайомий, приводжу дослівно;
-;Слухай, ну ти ж умніший, ну чого ти по-людські не об'яснив мені яке воно чмо?;.
Коротше, я винен виявився що він за Зєлю проголосував...
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Who's Here

Ну и куда делись 73% малоросов?
Може очі повилазили, тож на форумі відповісти не можуть? Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4332
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3817
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Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?
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Ти ту Конституцію, хоч, читав, ТЕЛЕПНЮ? Там не "малороси", а "посполиті"!!!
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у него диплом трускавецкого циркового училища Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5234
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Я по тій Конституції екзамен по історії права України, здавав! Там були п"ять "станів" - "посполиті" (селяни), міщани, козаки, шляхта, духовенство...
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Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?
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Зебілько, а не хочеш підти в-сраку? Питання риторичне -ти туди ідеш без варіантів!
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Туда куда и 54% порохолюбов
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Самое страшное, что никуда они не делись.
Эти амебы сперепугу пересидят очередной шухер и через некоторое время снова сделают свой дибильный выбор.
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Просто 73% ЛЮДЕЙ,не хочуть більше нічого доказувати 8% ************** соєвим глистам... Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4738 Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6731
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Были б то люди... И что они могут доказать?! Также, как и ты, глист зелёный!
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ну да, уже доказали. Вот только кому?
Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9365
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І ні одної "фотожаби" на "Пороха"... А він продовжує "марадьорствувать", "оффшорить" і "барижить", працює з самого світанку - ходить по Україні і сере в штани "зелюкам"
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Ні, він тобі й твоїй отарі у черепну коробку сере!
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Я не знаю, як Порох сере в черепну коробку мені, однак, в Україні сьогодні заявить публічно, що ти голосував за Зеленського - все одно, що сказать "Я - ІДІОТ!!!".
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Молодець! Поважаю самокритичних людей!
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За що ти з Петра Олексійовича знущаєшся? Ти робиш йому боляче!
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оказывается, зебилы до сих пор уверены - что в Офисе сидит Порох)) браво, овцы!))
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Дивні твої полюції!))) Піди помийся!)
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Молодець!
Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3041
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У Петра Олексійовича, если шо, была Администрация, а не Офис
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А ти попребуй це сказати вголос на вулиці,тіко зразу заповіт напиши. Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 280 Причина зміни керівника Офісу президента, тигр "русского мира", Володимир у соборі Петра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5299
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Так уже пол-года Пороха на нары посадить пытаються.Понятно,что это бесполезно-но зебилам помечтать не вредно.
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Так себе, разве что на Богдана фотожабы понравились более-менее, путлер вообще ниачьом.
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грядёт абгрейт в мавзолее -- одного Владимира заменят другим...... Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7464
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8412
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***
этот день морозный
душу леденит
и в штанах по ком то
колокол звонит
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ботоксная бабушка пуйло, кАнечно, феерична. альфа-самец ёпта.))

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9091
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на хоккей отправили не самого лучшего двойника Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7762
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- Что-то наш Владимир Владимирович «сдал»…
- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?
- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…
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Люблю смотреть фотожабы на Цензоре.
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С собором святого Петра реально зачётный стёб вышел))
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Да. почти по Фрейду. Как говорят - Не в бровь, а в глаз.
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Вовочка сказав - А я Вова Римський, бо в мене мама Ріма.
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Ви думаєте, це Львів? Ні. Це ГОРЛІВКА. 1954 рік! А вже у 1968 році , наприклад, у Бахмуті, залишилась лише одна українська школа.
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9336
Хто казав, що Донбас ніколи не був українським? Подивіться на ці вишиванки з минулого століття.
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Ось тільки про Бандеру вони або взагалі нічого не чули, або бачили його портрет тільки біля відділку міліції на дошці "Їх розшукує міліція" ....
Тому зараз їхні онуки сидять в окопах у Зайцевому, Гольмівському, чи у Доломітному ...
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Вова гадав, що ВАТІкан - це такий рай для ватанів, а там собор Петра...
нєжданчік
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обьявят еще один МАЙДАН. Пойду!!!!!!!!!!!!!!! это безпредел. ЯНИК такого не делал
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снова с психбольнице трудотерапия - рисование.
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1. На барина и лентяя Ющенко уже все насмотрелись. Еще намного хуже патологически стремящаяся к единоличной власти баба с косой ("газовая принцесса", правая рука Паши Лазаренко, состояние которой в 1997, по оценкам, - более 1 млрд. $), которая вместо того, чтобы вместе войти в историю, подставить плечо Ющенко и работать на страну, - воткнула ему нож в спину.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
--
4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами ИННОВАЦИЙ и производства товаров и услуг с ВЫСОКОЙ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (например, экспорт муки/макаронных изделий - вместо экспорта зерна, мебели - вместо леса-кругляка, масла - вместо семян подсолнечника, стали - вместо руды или чугуна, производство и экспорт продукции машиностроения, ВПК, двигателей, турбин, авиационной техники, вертолетов, программных продуктов), прозрачные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет.
Нужны посадки крупных фигур - на будущее, чтобы другим не повадно было.
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