 Оперуповноваженого на Київщині підозрюють в отриманні 28 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що працівник поліції систематично вимагав та отримував від жителя м. Узин неправомірну вигоду за непритягнення його до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками. Загальна сума хабарів, отриманих стражем і його співучасником - 28 тис. грн.

У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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