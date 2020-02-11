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Все про:хабар (2907) Київська область (1113) Нацполіція (8970) ДБР (858)

 Оперуповноваженого на Київщині підозрюють в отриманні 28 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР повідомили про підозру старшому оперуповноваженому Білоцерківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що працівник поліції систематично вимагав та отримував від жителя м. Узин неправомірну вигоду за непритягнення його до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками. Загальна сума хабарів, отриманих стражем і його співучасником - 28 тис. грн.

У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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Оперуповноваженого на Київщині підозрюють в отриманні 28 тис. грн хабаря, - ДБР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175107
 
 
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а повыше званием никто ни в чем не подозревается?
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тепер буде торгувати наркотою безкоштовно... а ви кажете нова влада нічого не робить для "бізнесу"...
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"Оперуполномоченный на Киевщине подозревается в получении 28 тыс. грн взятки"- если те, кто стоит на страже закона, и идёт на преступление, вариантов нет - повесить публично, и не надо распускать сопли, иначе мы никогда не вылезем из дерьма.
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