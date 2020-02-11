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Все про:Полтавщина (312) паливо (243) Офіс генерального прокурора (83)

 Нафтопродуктів на суму понад 37,5 млн грн вилучили з незаконного обігу на Полтавщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокуратура Полтавської області спільно з податковою міліцією припинили збут незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків вилучили понад 1 млн 250 тис. літрів нафтопродуктів вартістю 37 млн ​​600 тис. грн, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи. Також до суду направлено клопотання про арешт вилученого майна.

За версією слідства, особи реалізовували через мережі автозаправних станцій паливо низької якості, що не відповідає вимогам Технічного регламенту та ДСТУ, не відображаючи продаж такої "продукції" в бухгалтерському і податковому обліках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366 (підробка офіційних документів), ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого пального), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України здійснює Державна фіскальна служба, процесуальне керівництво – прокуратура Полтавської області.

Слідчі дії тривають.

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Нафтопродуктів на суму понад 37,5 млн грн вилучили з незаконного обігу на Полтавщині, - Офіс Генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175070
 
   
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У начальника отдела кадров полиции изъяли 2 тонны денег.
А у начальника отдела кадров СБУ не изъяли - просто нет подходящих технических средств, чтобы поднять такую тяжесть.
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теперь пустят в законный оборот?....или уже зныщено?
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А де спеціальні пункти для роздачі нужденним нелегального,або конфіскованого поліцією палива,чи скажімо контрабандних сигарет і т.д.
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