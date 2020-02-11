 Унаслідок зіткнення легковика з маршруткою під Херсоном загинули три людини, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

За даними поліції, сьогодні близько 8:35 до "Єдиного центру 102" поліції Херсонської області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі "Херсон-Снігурівка".

На місці ДТП поліцейські з’ясували, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Деу Сенс" з пасажирським автобусом "ГАЗ" загинули 3 людини, які перебували в легковику. Ще одна пасажирка "Деу" з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню.

Поліцейські встановили, що поблизу с. Наддніпрянське автомобіль "Деу Сенс" зіткнувся з маршрутним таксі "ГАЗ".

Як розповів начальник відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод Дмитро Думанський, попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля "Деу Сенс" на заокругленні дороги не обрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з маршрутним таксі. В цей час водій пасажирського транспортного засобу перевозив 8 осіб.

Водій і пасажири маршрутки не постраждали.

Також читайте: Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". На місці ДТП продовжують працювати слідчі та спеціалісти Херсонського експертно-криміналістичного центру. Встановлюються всі обставини пригоди.





