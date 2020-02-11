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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:гелікоптер (225) контрабанда (1090) контррозвідка (199) Росія (26411) СБУ (5288)

 Контррозвідка СБУ в Луганській області запобігла вивезенню в РФ комплектуючих до військового вертольота Мі-24. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли незаконному вивезенню в Росію агрегату до військової авіаційної техніки.

Оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль мешканця Білокуракинського району. Під час огляду машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24. Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі спецслужби у межах розпочатого досудового розслідування здійснюють збір доказів протиправної діяльності правопорушника та його подільників. Встановлюються джерела походження агрегату.

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Контррозвідка СБУ в Луганській області запобігла вивезенню в РФ комплектуючих до військового вертольота Мі-24 01
Контррозвідка СБУ в Луганській області запобігла вивезенню в РФ комплектуючих до військового вертольота Мі-24 02
Контррозвідка СБУ в Луганській області запобігла вивезенню в РФ комплектуючих до військового вертольота Мі-24 03

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175059
 
   
 Топ коментарі
 
Та в лесу нашел. Видишь на фотках лес?
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Да , вертолеты уже Частями в Россию вывозят , что Уже совсем Худо.
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На метал віз. Більше воно нікому не потрібне.
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Шо, таварісчь майор, сіводня абасратушкі?

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Да , вертолеты уже Частями в Россию вывозят , что Уже совсем Худо.
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от п*дло!
(умилило - при осмотре машины..была обнаружена килевая часть военного вертолета))))
как будто в бардачке искали)))))....)
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ексгенпридурок югік на прикладі свинарчуків вже пояснював, що контрабанда декримілізована, лише адмінвідповідальність! ще можуть приліпити несплату податків! в даному випадку пшик!!! катався чел з запчастиною по лісі, які до нього питання?!
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Все, у ворога більше немає авіації. Добута кілевая часть, можна сказати единий і останній екземпляр. Зловмисник, зрадник Батьківщини, обережно поставлений рачки. Десь там на раші, в кущах, кусають лікті зграя фсбешників. Главком аерокосмічних сил на раші застрелився. Браво.
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Вот Чернигов, езжайте и пилите (ссылка)))) Охраны нет, там уже половина без хвостов стоит. Вывозили как запчасть для вертолета?))) Только идиот такое писать может. Не пойми какую деталь, ставить на вертолет не будут. На металлолом, тоже нет, в Ростове пунктов приема металла нет. Скорее как емкость под воду, а может катер хотел сделать))) Дутая новость.
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Если смотреть на количество КРЖ из раша техникой то берут с радостью что попало
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Виталя, я всю жизнь в лаборатории проработал, глистов в микроскопе изучал. А что такое КРЖ? Ничего кроме Крупное Рогатое Животное на ум не приходит.
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Нужно было обьяснить зебилу что так тырить очень палевно )
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Ну я понимаю, что унитазы кацапы сняли с наших катеров из-за дефицита такого товара в россии, но МИ-24 делают же у них, а не в Украине, так на.уя?
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А нафиг там унитазы, канализации ведь нет?
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100% русофіл, шкідник(вредитель)-саботажник бо на ниве їздить. Справжні контрабаси тільки на євробляхах.
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Ещё и на вражеской ниве, возит вражеские запчасти, небось на вражеском бензине.
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