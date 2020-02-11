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Все про:побиття (507) Польща (2101)

 "Ї##ти українців": у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі. ФОТОрепортаж

Поліція польського міста Торунь розшукує сімох чоловіків, які минулими вихідними побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Співробітники поліції опублікували зображення п'ятьох злочинців, зафіксовані камерами відеоспостереження.

"Співробітники торунської поліції розшукують чоловіків, які в ніч із суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному підґрунті. Зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події", - повідомив представник поліції Торуня Войцех Хростовський.

Іноземців побили в ніч із суботи на неділю в самому центрі міста. Слідчі встановили, що нападників було семеро.

В результаті нападу потерпілі зазнали тілесних ушкоджень, які не загрожують їхньому життю. За неофіційними даними, принаймні в одного з постраждалих зламані кістки черепа.

Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", при цьому українцями були двоє з п'яти постраждалих. Серед побитих є і жінка.

Як повідомляє видання Rubaltic.ru", один з постраждалих розповів, що одному з його друзів, який є поляком з репатріації, зламали кістку черепа.

"Причиною нападу групи молодих людей стала розмова російською мовою серед нас. Вони не соромилися бити дівчину. Нападники кричачи: "Польща для поляків", - розповів молодий чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний поліцейський з друзями побили чоловіка і розбили його авто на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТО

Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 01
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 02
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 03
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 04
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 05
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 06
Ї##ти українців: у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175054
 
 
 Топ коментарі
 
Полякам імперські амбіції крутять в дупі не гірш ніж кацапам.
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ті укаїнці, які кучкуються з кацапнею, роблять поганий імідж для решти.
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Польща окуповує українські етнічні-історичні землі: Холмщина, Підляшшя, північна Лемківщина, Надсяння, Перемищина, ... . Холм, Перемишль, ..., - українські міста. Пам'ятайте про це !
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Холм взагалі вотчина першого галицького короля.
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А тебе не все равно, что было 300-500 лет назад? Ты сейчас живешь. Посмотри как Англия с Францией резали друг друга и как пытались завоевать друг друга. Это Россия вечно писюном готова меряться с другими, а нормальные страны приняли существующие границы государств как единственно правильные.
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Коли поляки верещать "Польща для поляків", то їм треба нагадувати, що частина теперішньої Польщі вкрадена в українців і подарована Сталіним польським комуністам.
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Це Европа.
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Это кацапы. В любом месте есть дерьмо.
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дякуемо дякуемо😁
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Очередная страшилка чтобы все не сбежали в Польшу.
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Не потрібно розмовляти на руські собачій мові. Буде наука
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Ну вот поперли идиоты... В Украине ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК- УКРАИНСКИЙ! И это правильно, так как язык один из индетификаторов нации. НО! Нельзя оскорблять своих же сограждан, которые используют другие языки в общении (в том числе и русский). Ты хоть знаешь сколько наших солдат, которые защищают страну от нападения России, разговаривают на русском?
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ты не понял смысла: поляки приняли украинцев за русских,потому что те разговаривали на псячем языке
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Bydło есть везде.

Надеюсь ответят по закону.
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Звичайні польські нацюки, яких "немає".
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Коли туди їздили старші вуйки і тьотки щоб назбирати грошей на хату чи дітям на науку то такого небуло. Вуйки зі скупості не шастали по барах, набрали бухла, закусі і в вагончик. Тьотки кожен злотий берегли. А зараз купа молоді туди поїхала, хто від армії відкосити хто за легким заробітком - місяць попрацюють - 2 місяці бухають. Любого поляка дістане коли 10 рагулів завалить в кафе і шумлять ще й на русскам.
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За Лукашенко, i Бiловiжску пущу рубаете, скотикяки такi!
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Да не. Думаю, перед нашими извинятся, ошибка вышла.
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Ты видел польских ультрасов? Эти дебилы слов прощения не знают, да и вообще слов)))
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К одному пацану, из Молдовы, поляки достебались в ночнике, он с полькой хотел познакомиться, а у него борода, он узким станком делал, и сам смуглый. В общем нацики тут как тут, стали наезжать на "турка". Он объяснял, что он молдаван, они не понимали о чем он, и не знали где Молдова))) Потом он объяснил, что это не Турция, и они оставили его с девушкой, но в мокрых брюках))) Вечер был испорчен
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Ваши просто под разадачу попали.
Белоруса в Польше сложно вычислить, они вполголоса между собой бубнят, как и поляки (взрослые, конкечно, подростки и дети орут везде одинаково).
Украинцы и кацапы орут как дома, шо среди вполголоса бубнящих поляков производит такой же эффект, как в Киеве, например, появление цыган.
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А дебилам все равно на кого нападать. Как сказал Найвеличайшие ЗЕпрез "А какая разница?"
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Українцям дістається за те що вони українці. А вашим - дійсно за що ?
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скорее всего украинцам досталось за то,что разговаривали на русском языке
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Ну избитые ясно не заробитчане, а скорее всего студенты, они, русскоязычные, в общагах кучкуются. На выходных в ночники и пивнушки ходят, где их скорее всего польские ультрасы и вычислили. Первый вопрос: "Чей Львов?". Но турка могут сразу отлупить, и без "детектед вопроса")))
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Обычная быдлота, которой в Польше хватает.
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Говори українською! Це може зберегти товє здоров"я!
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"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке среди нас"....Источник: https://censor.net.ua/p3175054
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НО СО СЛОВАМИ - ,,Е...ТЬ УКРАИНЦЕВ". ТЫ УЖ ТОЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙ...
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А в Пшеков есть ЯО или сильная армия чтоб имперство в жопу стреляло ? У них только одна защита НАТО да и то если не первыми полезут .
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Кацапи платять польским наці за такі акціі
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Кремль щедро спонсорує люмпенькі і націоналістичні осередки по всьому ЄС і контрозвідка країн Європи про це знає, от у чому цікавість "Ї##ти українців": у Польщі жорстоко побили громадян України, Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 5256
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зараз з"ясується, що це москалі розжигают.
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Добре зробили - нема чого ходити з "братами" і розмовляти їх говіркою...
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Кацапы очень даже материально поддерживают националистов во всех странах, в т.ч.и в Украине
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"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке среди насИсточник: https://censor.net.ua/p3175054

ну так а шо ви хотіли.
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