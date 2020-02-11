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 Події, Фоторепортаж
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Все про:адвокат (716) мінування (530) СБУ (5288) Суми (171)

 Адвокатка із Сум упродовж кількох місяців "мінувала" суди, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Сумах аноніма за систематичні, завідомо неправдиві повідомлення про нібито мінування державних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Мешканка обласного центру, яка працює адвокатом, регулярно, протягом кількох місяців, погрожувала через лінію "102" про псевдомінування будівель судів, а також Центру надання адміністративних послуг.

Правоохоронці затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після чергового телефонного "мінування" будівлі суду.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки справи правоохоронці вилучили кілька мобільних терміналів і велику кількість сім-карток різних мобільних операторів із доказами протиправної діяльності.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Адвокатка із Сум упродовж кількох місяців мінувала суди, - СБУ 01
Адвокатка із Сум упродовж кількох місяців мінувала суди, - СБУ 02
Адвокатка із Сум упродовж кількох місяців мінувала суди, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175049
 
 
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- я, как ваш адвокат, сделал всё, что мог...
- но ведь вы только накатили вискаря и помолились...
- ну! и это все, что я могу для вас сделать...
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Бажано вісім з конфіскацією майна і забороною адвокатської діяльності довічно.
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ошибка наверное. надо было написать не адвокат, а неадекват....
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