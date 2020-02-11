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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2298) Ахметов (567) Роттердам+ (45)

 Ахметов приїжджав у НАБУ. ФОТОрепортаж

У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися.

Журналісти Bihus.info зафіксували олігарха Ріната Ахметова на виході з Національного антикорупційного бюро, повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото видно, як олігарх виходить із НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний "Мерседес"

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У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися.

"Можна припустити, що візит олігарха пов'язаний з діяльністю його компанії - ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомив про підозру шести співробітникам ДТЕК. Вони нібито були причетні до впровадження так званої формули "Роттердам +", яка істотно збільшувала вартість електроенергії для кінцевих споживачів. Сама ж "ДТЕК Енерго", наприклад, в 2018 році отримала понад 5 млрд грн чистого прибутку", - пише видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3175004
 
 
 Топ коментарі
 
Ахмет як рулив при Порошенку,так і зараз руле,а те шо він рідний батько Лугандону,то не Петро не Зелєбоба не помічають.
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Заніс чемоданчик,виніс папочку.
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Когда этого сепара посадят с конфискацией -- он один из многих из за которых началась война на Донбасе Ахметов приезжал в НАБУ - Цензор.НЕТ 3930
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Наверное по поводу 200млн, которые ему сегодня подарил донецкий суд.
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Когда этого сепара посадят с конфискацией -- он один из многих из за которых началась война на Донбасе Ахметов приезжал в НАБУ - Цензор.НЕТ 3930
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Нет. Он не причина, он инструмент. Причины сидят в Москве, которые пользуются нужными инструментами.
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В связи с возможным увольнением Сытника узнавал как дальше роттердамить.
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А чого без голосного піару щодо мети візиту? Ахметов приезжал в НАБУ - Цензор.НЕТ 4125
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Ахмет як рулив при Порошенку,так і зараз руле,а те шо він рідний батько Лугандону,то не Петро не Зелєбоба не помічають.
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А шо це в нього Мерседес такий старенький??? Такі ще в 2013 припинили робити...
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так це... ми ж самі нє мєсниє, поможитє на бєнзін, хто склільки може
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Дивно, що в НАБУ до сих пір не розпочали стартап - не відкрили фотостудію при НАБУ. Уже було б стільки унікальних фото і грошенят заробили б, бо від основної діяльності немає абсолютно ніякого зиску.
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Крыса рыжая была.Воровала.Убивала.Власть поганая была - ничего не замечала...
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Они с потрохом должны уже давно сидеть в одной камере.
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Зелох не посадить. Мєнтально блізкій.
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Так чому проти Ахметова ані НАБУ, ані САП, ані Генпрокуратура, ані ДБР не порушили справи? Скільки там справ проти Пєті? 5? 10? А де хоча б одна проти Рината???
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Рисковые эти бигусы. Снимать из под тижка такого уважаемого гражданина, так это ж потом в лесу можно оказаться, с лопатой, копая яму Ахметов приїжджав у НАБУ - Цензор.НЕТ 79
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1992 год.
На фотографии Ринат Ахметов обсуждает с друзьями идею о том, что пока 73 процентные дебилы носятся с фантиками МММ нужно сейчас взять под контроль все государственные металлургические предприятия Украины.
- А если будет бунт в стране - говорят ему друзья.
- А мы на прибыль от захваченных предприятий купим телеканалы и будем им подсовывать народных лидеров, -ответил Ринат.
Все засмеялись.
Ахметов приїжджав у НАБУ - Цензор.НЕТ 5800
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Пацан пришел к успеху. Хорошая хватка и немного везения, потому что многие как он просто не дожили до лучших времен.
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Чемодан на папку і все шито крито,а Ситнику - пенделя в зад.
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