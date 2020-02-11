 Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби у Facebook.

Як зазначили в поліції, наразі доведена їхня причетність до трьох злочинів, які були скоєні упродовж листопада - грудня минулого року на території Львова. Усі затримані перебували у розшуку та неодноразово були засудженні за вчинення майнових злочинів.

Так, слідство встановило їхню причетність до розбійного нападу на офісне приміщення, квартирної крадіжки та крадіжки сейфа з СТО.

"Шляхом підбору ключа до вхідних дверей проникли до квартири громадянина та викрали вісім тисяч доларів США та прикрас на 200 тисяч гривень. Для того, щоб потрапити до приміщення СТО фігуранти розібрали стіну та забрали сейф із 70 тисячами гривень", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт поліції