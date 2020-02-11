EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Київські новини, Фоторепортаж
  8454  24
Все про:Київ (7285) вбивство (2062)

 Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 лютого, близько опівночі в Голосіївському районі Києва сталося вбивство. Неподалік Столичного шосе закривавлений чоловік повернувся додому і повідомив родичам, що його вдарили ножем у живіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Зазначається, що до приїзду лікарів він не дожив: від зазнаного поранення чоловік помер.

Смерть потерпілого констатували на вулиці Замивна, в будинку, де той і проживав. За попередньою інформацією, він ледве дістався житла, де повідомив падчерці, що його підрізали і він помирає. Та відразу викликала швидку допомогу і поліцію, але поранення в область живота виявилося серйозним і чоловік помер. Він не встиг повідомити прикмети того, хто завдав фатального удару ножем.

Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер 01

На момент смерті йому був 41 рік. На місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти. Патрульні прочісували приватний сектор і прилеглі вулиці, опитували свідків. Правоохоронці розшукують можливого вбивцю або групу зловмисників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18-річна дівчина смертельно поранила інструктора тиру в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер 02

Раніше повідомлялося, що на Троєщині сталася масова бійка з використанням ножа. Двоє чоловіків зазнали поранення.

Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер 03
Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер 04
Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер 05
Фото: "Інформатор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174949
 
 
 Топ коментарі
 
Подрезали - на каком жаргоне, это по фене?
 показати весь коментар
 
Через лугандон столько швали в Украину заехало . Раньше такого в Киеве не было
 показати весь коментар
 
Это дело рук эскадронов смерти пенсионного фонда...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
чого по ночам вештатись? Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер - Цензор.НЕТ 2918
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Может на машине подрезали и с окна ударили ножом в живот ))
 показати весь коментар
 
У павильона " пиво воды" стоял советский постовой
Он вышел родом из народа
Как говорится парень свой
 показати весь коментар
 
 
не первый раз так пишут
в Ужгороде он недавно пара фраеров маслины споймала
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Старости кукишь плказал.
 показати весь коментар
 
що ж він з діркою в животі йшов ...не було кому швидку визвати ? ...хоча з теперішньою "медициною" міг прямо на дорозі "дійти" ...а так хоч вдома помер
 показати весь коментар
 
Убийцу не найдут, глухарь, раскрыть можно было бы только по "свежым следам". Если бы был ментом, искал бы среди кавказцев, у которых нет алиби и которые в момент убийства могли находится в районе преступления, это их почерк, бить ножом того, у кого ножа нет (у них обычно всегда есть), а стоило , или нет, не морочить по этому поводу мозги.
 показати весь коментар
 
 
Через лугандон столько швали в Украину заехало . Раньше такого в Киеве не было
 показати весь коментар
 
 
То ли еще будет, когда все "подштанцы" получат полную амнистию.
 показати весь коментар
 
 
Это дело рук эскадронов смерти пенсионного фонда...
 показати весь коментар
 
 
Не сейчас. Ему еще два дня шнур компьютерной мыши от бессильной злобы грызть. Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер - Цензор.НЕТ 7753
 показати весь коментар
 
Ну раз уж цензор уже пишет а слэнге типа подрезали,то надо бы добавить"по ходу подрезали",а то как то не комильфо))
 показати весь коментар
 
 
гремучая смесь компьюторных игор пропагандирующих насилие и фена с метадоном, поколение нулевых подросло.....
 показати весь коментар
 
ЗАПРЕТИТЬ все ножи и вилки !!! ....ля , ложки начнут затачивать ((((
 показати весь коментар
 
 
Финальная сцена х/ф "Игла".
В главной роли - Виктор Цой.
 показати весь коментар
 
Нет, это не Япония.
Это "гораздо более"(С) хуже.
Один человек в youtube выкладывает прогулки по разным городам и весям Японии, в том числе и ночью. До того приятно, до того спокойно, никакой в его видео музыки, никаких комментариев, что видит, то показывает.
Но главное - это комментарии, люди ностальгируют о тех временах, когда и у них "на районе" можно было так же безопасно гулять, как ночью в Японии.

То ли еще будет, когда после полной амнистии вся шваль из ЛДНР попрется в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Що за цапово - тюремний сленг??? - «підрізали»... Журналізди у школі вчились, чи просто ходили туди???
 показати весь коментар
 
 
наверное, ограбление. раз сам скорую не вызвал, значит мобилу отобрали.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору