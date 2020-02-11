 Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Зазначається, що до приїзду лікарів він не дожив: від зазнаного поранення чоловік помер.
Смерть потерпілого констатували на вулиці Замивна, в будинку, де той і проживав. За попередньою інформацією, він ледве дістався житла, де повідомив падчерці, що його підрізали і він помирає. Та відразу викликала швидку допомогу і поліцію, але поранення в область живота виявилося серйозним і чоловік помер. Він не встиг повідомити прикмети того, хто завдав фатального удару ножем.
На момент смерті йому був 41 рік. На місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти. Патрульні прочісували приватний сектор і прилеглі вулиці, опитували свідків. Правоохоронці розшукують можливого вбивцю або групу зловмисників.
Раніше повідомлялося, що на Троєщині сталася масова бійка з використанням ножа. Двоє чоловіків зазнали поранення.
Он вышел родом из народа
Как говорится парень свой
в Ужгороде он недавно пара фраеров маслины споймала
В главной роли - Виктор Цой.
Это "гораздо более"(С) хуже.
Один человек в youtube выкладывает прогулки по разным городам и весям Японии, в том числе и ночью. До того приятно, до того спокойно, никакой в его видео музыки, никаких комментариев, что видит, то показывает.
Но главное - это комментарии, люди ностальгируют о тех временах, когда и у них "на районе" можно было так же безопасно гулять, как ночью в Японии.
То ли еще будет, когда после полной амнистии вся шваль из ЛДНР попрется в Украину.