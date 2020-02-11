 Біля Столичного шосе в Києві підрізали 41-річного чоловіка: поранений прийшов додому і помер. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Зазначається, що до приїзду лікарів він не дожив: від зазнаного поранення чоловік помер.

Смерть потерпілого констатували на вулиці Замивна, в будинку, де той і проживав. За попередньою інформацією, він ледве дістався житла, де повідомив падчерці, що його підрізали і він помирає. Та відразу викликала швидку допомогу і поліцію, але поранення в область живота виявилося серйозним і чоловік помер. Він не встиг повідомити прикмети того, хто завдав фатального удару ножем.

На момент смерті йому був 41 рік. На місці працювала слідчо-оперативна група і криміналісти. Патрульні прочісували приватний сектор і прилеглі вулиці, опитували свідків. Правоохоронці розшукують можливого вбивцю або групу зловмисників.

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Раніше повідомлялося, що на Троєщині сталася масова бійка з використанням ножа. Двоє чоловіків зазнали поранення.







Фото: "Інформатор"