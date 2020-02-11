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 Політика України, Суспільство
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Все про:авто (1446) журналістика (975) Львів (1198) підпал (295) Правоохоронні органи (773) Офіс генерального прокурора (83)

 СБУ і прокуратура встановили замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук. ФОТО (оновлено)

Служба безпеки України спільно з прокуратурою встановила особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в замовленні підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ і Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, у вчиненні зазначеного злочину підозрюється раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці. Крім того, на думку слідства, до вчинення цього злочину, імовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану "роботу". Йому заочно повідомлено про підозру. Його оголошено в розшук.

Наразі вирішується питання про скерування до суду клопотання про обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а працівнику поліції - клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" відправили під домашній арешт

СБУ і прокуратура встановили замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Терещук 01

Попередня правова кваліфікація зазначеного злочину за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні здійснювали прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174938
 
 
 Топ коментарі
 
"Менти і кримінал - єдині! Ура товарищи! К поджогу автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук вероятно причастны сотрудник полиции и ранее судимый контрабандист, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8507
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Зараз як ніколи з"єднались мусара та злодії.
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Нічого дивного, без аваківських не відбувається ніякий злочин. Якій міністр такі підлегли. А вичуваєте що робиться в райвідділках. Сабаков перетворив МВС в ОЗУ..і це жах.
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Зараз як ніколи з"єднались мусара та злодії.
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"Менти і кримінал - єдині! Ура товарищи! К поджогу автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук вероятно причастны сотрудник полиции и ранее судимый контрабандист, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8507
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Минтарня ликвидирована. Вы радостно повесили на капитанский китель похоронный венок и получали оргазмы от селфи с одетыми в странную форму случайными людими массово набранными с улицы. Вы думали криминал этим не воспользуется? Наивно. Теперь можно:"Уря товарищи!"
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Що не день, то зашквар поліціянтів.
Але Авакова не можна знімати, правда, зебіли?
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Можно снимать, но только после того, как немножечко повисит. А можно и не снимать - так даже лучше будет.
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Каких тебе еще зашкваров с аваковым не хватает???
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если министров снимать после каждого зашквара рядовых сотрудников, то придется их менять каждый час, но не в каждую головушку придет такая сложная мысль, да?
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Я не писав про зміну після кожного зашквара, зебіле.
У підлеглих твого рюкзачника вже накопичилися тисячі зашкварів, а він все на посаді.
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опять преступность распоясалась, даже фейерверки поджигает
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Нічого дивного, без аваківських не відбувається ніякий злочин. Якій міністр такі підлегли. А вичуваєте що робиться в райвідділках. Сабаков перетворив МВС в ОЗУ..і це жах.
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Опять лепят горбатого. На камерах совершенно разные люди в разной одежде, которых выдают за одного! Куртка то черная, то чисто белая, то с черной полосой сзади на плечах. Брюки то черные, то светло серые. Рукава то белые, то черные.
Врут прямо в очи!, бесы ментовские! Сабакова в отставку!
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А к убийству Шеремета причастны СБУшники... Совпадение?
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Как быстро правоохранители пытаются слить инфу об успехах в задержании вероятных преступников. А сколько из слитой инфы подтверждается?
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Що повернулися часи Майдану, коли "курберкут" підпалювали автомобілі по всьому Києву зі львовськими номерами? А ще нікого в ліс не вивезли? А хто головний у поліції, не Вещмешков?
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а где те, по которым вертолеты летали, притом за наш счет??
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