 СБУ і прокуратура встановили замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ і Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, у вчиненні зазначеного злочину підозрюється раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці. Крім того, на думку слідства, до вчинення цього злочину, імовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану "роботу". Йому заочно повідомлено про підозру. Його оголошено в розшук.

Наразі вирішується питання про скерування до суду клопотання про обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а працівнику поліції - клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" відправили під домашній арешт

Попередня правова кваліфікація зазначеного злочину за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні здійснювали прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.