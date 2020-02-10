 Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Встановлено, що ракетний катер Р-60 зі складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ під час спецоперації захоплення Криму брав участь у блокуванні кораблів ВМС України в бухті Донузлав, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міжнародної спільноти. Екіпаж та командир катера нагороджені за участь в агресії проти України. Цікаво, що командир РКА Р-60 раніше також був нагороджений за агресію проти Грузії.
Російські моряки Костянтин Тяжко (ліворуч) і Олег Льовочкін (праворуч) з медалями за окупацію Криму
РКА Р-60
Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін
Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін
"До цього часу командир корабля не був зазначений в переліку військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади Російської Федерації, яким Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру. РКА Р-60 також не вказаний в переліку кораблів, задіяних в агресії проти України. Тому волонтери InformNapalm зібрали нові матеріали та відкрито звертаються до держструктур України і закликають їх провести всі належні процесуальні дії щодо командира та членів екіпажу ракетного катера Р-60 Чорноморського флоту Російської Федерації", - говориться в повідомленні.
Кто бы мог подумать...
Тут видно много свинособак шастает и что-то там утверждают.\
1. Во первых свинособаки с людьми общаться на равных не имеют права.
2. Если свинособака не согласна. Предложите справедливый народный тест на выбор двоих чинуш(слуг народа) у себя послать *****. Он выбирает вам двоих чиновников в украине, кого послать нах, а вы ему выбираете послать из его вульера 2х чиновников послать *****, например футина и кадырку. Если он этого сделать не сможет, а если он житель своей рабсосии, то этого сделать не сможет, то человеком такое дерьмо считаться не может, потому что на хозяина негоже плохо отзываться, будет бобо(за "кривые" посты в рабсии свинособак привязывают и порят нагайкой, аж шерсть летит).А Людям можно своих подчиненных "слуг народа" зеленского посылать ***** хоть каждый день. Потому что они выбороли свои позиции десятками тысяч крови и удерживают их против захватчиков власти таких как дурак зе и пр.
Вот в чем диаметральная разница.
И потому рекомендуете этой свинособаке взять свою цепь в зубы и так оглядываясь тихо ползти в свою будку. И не рассказывать кто тут что должен делать.Потому что ему плохо разрешают отзываться о соседях, но не о своих хазяинах.Тоесть рабовладельцам.Тоесть это не человек, это шерстяная свиинооосообаааака с чекисткой цепью на шее. И с Людьми ей по статусу разговаривать на своем "великом и могучем" коровьем не по