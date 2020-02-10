EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Події
  3731  12
Матеріали за темою:
Все про:Чорноморський флот РФ (92) волонтери (562)

 Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зібрали нові докази проти російських військових, які брали участь в агресії проти України в Криму.

Встановлено, що ракетний катер Р-60 зі складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ під час спецоперації захоплення Криму брав участь у блокуванні кораблів ВМС України в бухті Донузлав, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міжнародної спільноти. Екіпаж та командир катера нагороджені за участь в агресії проти України. Цікаво, що командир РКА Р-60 раніше також був нагороджений за агресію проти Грузії.

Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm 01
Російські моряки Костянтин Тяжко (ліворуч) і Олег Льовочкін (праворуч) з медалями за окупацію Криму
Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm 02
РКА Р-60
Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm 03
Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm 04
Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін
Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm 05
Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін

"До цього часу командир корабля не був зазначений в переліку військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади Російської Федерації, яким Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру. РКА Р-60 також не вказаний в переліку кораблів, задіяних в агресії проти України. Тому волонтери InformNapalm зібрали нові матеріали та відкрито звертаються до держструктур України і закликають їх провести всі належні процесуальні дії щодо командира та членів екіпажу ракетного катера Р-60 Чорноморського флоту Російської Федерації", - говориться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174909
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так молодо выглядит и танец лебедей как у Брежнева после 17 лет когда пробыл у власти
 показати весь коментар
 
Шестой год воюем с Московией,а нынешняя власть заигрывает с кремлёвским Фюрером и ещё хочет обменяться ослами...ой не так послами Российский ракетный катер Р-60 принимал участие в захвате Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6634
 показати весь коментар
 
 
І що далі?! Чергове занепокоєння?! Пістюлів потрібно підерації наваляти, а не єврошлюхівських занепокоєнь!
 показати весь коментар
 
..пора уже центр, по аналогу симона визенталя, организовывать..агрессор оккупант сон как мин. потерять должен где бы он не находился...оборзевших зверьков этих -в топку.. ...
 показати весь коментар
 
 
так з Ізраїля наші шиди виборочно беруть приклад при обміні один на тищу, а повністю наслідувати не хотять
 показати весь коментар
 
 
Нужно свой флот строить или покупать корабли других стран но на данный момент вижу проще покупать на флот сейчас нужно смотреть не меньше чем на сухопутные войска
 показати весь коментар
 
Так шо - получаецца что это рассея Крым захватила!??

Кто бы мог подумать... Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3036
 показати весь коментар
 
Для свинособак тест на рабство.
Тут видно много свинособак шастает и что-то там утверждают.\
1. Во первых свинособаки с людьми общаться на равных не имеют права.
2. Если свинособака не согласна. Предложите справедливый народный тест на выбор двоих чинуш(слуг народа) у себя послать *****. Он выбирает вам двоих чиновников в украине, кого послать нах, а вы ему выбираете послать из его вульера 2х чиновников послать *****, например футина и кадырку. Если он этого сделать не сможет, а если он житель своей рабсосии, то этого сделать не сможет, то человеком такое дерьмо считаться не может, потому что на хозяина негоже плохо отзываться, будет бобо(за "кривые" посты в рабсии свинособак привязывают и порят нагайкой, аж шерсть летит).А Людям можно своих подчиненных "слуг народа" зеленского посылать ***** хоть каждый день. Потому что они выбороли свои позиции десятками тысяч крови и удерживают их против захватчиков власти таких как дурак зе и пр.
Вот в чем диаметральная разница.
И потому рекомендуете этой свинособаке взять свою цепь в зубы и так оглядываясь тихо ползти в свою будку. И не рассказывать кто тут что должен делать.Потому что ему плохо разрешают отзываться о соседях, но не о своих хазяинах.Тоесть рабовладельцам.Тоесть это не человек, это шерстяная свиинооосообаааака с чекисткой цепью на шее. И с Людьми ей по статусу разговаривать на своем "великом и могучем" коровьем не по
 показати весь коментар
 
Две ракеты- две цели. И обе в Воронеже:
Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1948
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору