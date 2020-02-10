 "Для нас важливо, що його пам'ятають", - в оперативному командуванні "Південь" вручають дітям загиблих бійців подарунки від волонтерів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Південь".

Так, 10 лютого отримала сувенір Василинка - дочка Василя Новака, героя, який загинув, захищаючи суверенітет України в 2014 році в районі села Маринівка Донецької області. Він служив старшим лейтенантом, заступником командира першої роти першого механізованого батальйону 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Дівчинка ніколи не бачила свого батька, але мама постійно розповідає їй, яким він був.

"Для нас не важливо, що в тому подарунку, для нас важливо, що його пам'ятають", - зазначає вдова воїна Анна Новак.

Подарунок дитині вручив начальник відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування "Південь" підполковник Владислав Назаров.

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Акція "Свята без тата", організована польською ГО "Ініціатива Героям Майдану" у Варшаві за підтримки Української греко-католицької церкви та Українського дому у Варшаві, цього року пройшла вп'яте.

На оперативне командування "Південь" надіслали 32 подарунки. Їх передали в розпорядження груп цивільно-військового співробітництва обласних військових комісаріатів Вінницької, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської областей та Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого їх буде передано дітям загиблих воїнів.

Торік завдяки допомозі сотень людей вдалося зібрати 70 тис. злотих. За ці кошти отримали святкові подарунки 2,8 тис. українських дітей захисників України (загиблих, поранених і тих, які брали або беруть участь в АТО/ООС). У подарунках, зокрема, були солодощі, дитяче харчування, іграшки, невелика сума грошей для дітей героїв Небесної сотні і дітей українських бійців.

















Фото: facebook.com/okPivden

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До публікації додано фотографії з "Книги Пам'яті", на яких старший лейтенант Василь Новак на службі, і з сімейного альбому - з дружиною.







Фото: facebook.com/okPivden

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