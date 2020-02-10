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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:податки (870) податкова (256) спрощенка (17) ДПСУ (26) Верланов Сергій (41)

 За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС. ІНФОГРАФІКА

До початку 2020 року кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців (ФОП/ФОП) в Україні становило 1 885 900 осіб, що на 19,8 тис. більше, ніж на початок 2019 року.

Зокрема, суттєво зросла кількість ФОП на спрощеній системі оподаткування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС) України.

Порівняно з минулим роком, спрощенців збільшилося майже на 93,8 тис. осіб. Так, якщо на 1 січня 2019 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 1 390 000 осіб, то на 1 липня 2019 року їхня кількість знизилася до 1 360 000 платників. Втім, вже на 1 січня цього року відбулося зростання до 1 500 000 підприємців. При цьому третю групу обрали 596 тис. осіб, що на 79 тис. більше, ніж на 1 січня попереднього року.

За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС 01

За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС 02

Відповідно спостерігається позитивна динаміка зростання бюджетних надходжень від єдиного податку. Так, у 2019 році платниками було сплачено 24,95 млрд грн єдиного податку, що на 25,5% більше, ніж у 2018 році.

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"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку. Зі свого боку, податкова служба і надалі покращуватиме якість податкового сервісу, в тому числі і розширення переліку і якості електронних послуг", - зазначив Голова ДПС Сергій Верланов.

Так, зокрема, планується надання можливості для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи направити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, подати запит на отримання виписки з реєстру платників єдиного податку та отримати виписку з реєстру платників єдиного податку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174855
 
 
 Топ коментарі
 
Господи!! Ну почему у руля идиоты? Это не оживление деловой активности, это реакция на законы о трудоустройстве!!Проще оформить работягу ЧП чем оформлять его по договору! Идиоты одним словом, далекие от реальности идиоты! А если вы намекаете, что типа экономика растет, то я вас огорчу, никуя она не растет , она летит вниз , словно самолет в пике, но земли пока не видать! Олухи вы малахольные одним словом! Причем что нынешние что предыдущие - такие же тупые!
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Схоже на якусь маніпуляцію... Увесь 2019-й повсюди точилися розмови про катастрофічне скорочення кількості ФОПів у зв"язку з навішуванням касового ярма, і тут рапотом "збільшення кількості"... За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС - Цензор.НЕТ 5954
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А сколько закрылось, или приостановили деятельность?
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Если кассовый аппарат введете, и проверки с сумасшедшими штрафами, то почти все позакрываются.
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А сколько закрылось, или приостановили деятельность?
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Схоже на якусь маніпуляцію... Увесь 2019-й повсюди точилися розмови про катастрофічне скорочення кількості ФОПів у зв"язку з навішуванням касового ярма, і тут рапотом "збільшення кількості"...
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Цей уряд буде дурити людей до тих пір, поки всі довірливі не помруть від голоду.
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Много знакомых закрыли фоп в этом году. Зебуины выдумывают цифры с потолка
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Господи!! Ну почему у руля идиоты? Это не оживление деловой активности, это реакция на законы о трудоустройстве!!Проще оформить работягу ЧП чем оформлять его по договору! Идиоты одним словом, далекие от реальности идиоты! А если вы намекаете, что типа экономика растет, то я вас огорчу, никуя она не растет , она летит вниз , словно самолет в пике, но земли пока не видать! Олухи вы малахольные одним словом! Причем что нынешние что предыдущие - такие же тупые!
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Ну если в стране 73 % дебилов, то как у руля умные окажутся, не с Марса же они прилетят ?
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Да судя по всем 30 годам независимости, да и предыдущим 70 годам - в стране походу 99% дебилов, а 1 % это те которые управляли этими дебилами на протяжении всех лет, грабя этих дебилов.. как то так по моему!
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ну, то что 12% роста оплат составил рост базы начислений в связи с изменением минимальной заработной платы, как-то стыдно упомянуть, да?...
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Как и водится, как только написал этот пост, позвонили из идея банка и предложили бизнес кредит. Знаете сколько? Только не смейтесь. 34 тыс грн.
Скажите, чем могут помочь бизнесу 34 тыс грн?
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Стадо зелёных депутатов к началу финансового года пооткрывали кучу ФОПов, чтобы бабло отмывать....
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Я вот прикинул, если разделить 25млрд на 11млн пенсионеров, при средней пенсии 3000грн (как пишут чиновники) то получается 2272 грн, т.е. выходит, что ЧПшники тупо, практически, платят пенсионерам пенсии (а если еще прибавить ЕСВ за наемный труд оформленных у ЧП, то цифра будет куда поболее 3000 грн!! Сцуки а где же остальное от крупных предприятий,? Где , где - разворовывают падлюки!
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