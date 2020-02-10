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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ліс (284) обшук (859) Держлісагентство (19) ДБР (857)

 ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в розтраті майна на суму понад 6 млн грн чотирьом лісничим державного підприємства "Олевське лісове господарство" Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області 01

"За попередньою інформацією, співробітники лісгоспу у змові з посадовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства і територіального органу Держлісагентства під час відведення насаджень в санітарні рубки вносили недостовірні відомості в документи. На лісових ділянках, які відводилися в рубку, був значно більший запас деревини порівняно з офіційно заявленими в матеріалах", - сказано в повідомленні.

Так, у подальшому деревину було незаконно зрубано. Внаслідок незаконних порубок деревини, за попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад 6 млн грн.

ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області 02

Зараз слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора проводять 35 санкціонованих обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також на місцях проживання та інших об'єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони.

ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області 03

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.

ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Розкрадання українського лісу піде в минуле", - Гончарук доручив забезпечити роботу централізованого обліку деревини

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174840
 
 
 Топ коментарі
 
« Ехал с товарищем в трамвае и он грустно рассказывал о неудачной покупке смартфона. В конце произнес довольно громко фразу - "кусок говна". Люди вокруг понимающе заулыбались, а бомж на задней площадке недовольно хмыкнул и выкрикнул:- "Та дайте ему поработать"!» (с)
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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.

Это была самозащита!!
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Невже цією справою має займатися ДБР? 6 мільйонів і 4 лісничих, це точно має займатися поліція, ну хай вже обласного рівня, але не ДБР. Ці мають займатися "Жолудьом" (рабіновичем), "Жириком", який погрожував знищити всю Україну і його чули не 1 млн, а 120 мільйонів мацкоовії і наші малороси, "портянкою", який не тільки погрожував, а і організовує реванщ по Майдану.... А ще про призначення якихось адвокатів без конкурсів і багато-багато чого іншого.
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« Ехал с товарищем в трамвае и он грустно рассказывал о неудачной покупке смартфона. В конце произнес довольно громко фразу - "кусок говна". Люди вокруг понимающе заулыбались, а бомж на задней площадке недовольно хмыкнул и выкрикнул:- "Та дайте ему поработать"!» (с)
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Это ж скольно они деревьев зарезали?
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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.

Это была самозащита!!
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Бнять, ГБР, под Киевом проверьте - Дымер там наверное уже тысячи гектаров вырубили - у вас под носом, бнять.
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А сколько парков в самом Киеве вырубывают под застройку!
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Парков вроде не вырубали, а вот зелёных зон ублюдки при власти вырубили море.
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И парки вырубают, и фруктовые сады, и леса, ... .
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Лесники-оборотни. Оборотни - потому, что не защищают, а уничтожают, при этом получают премии. И так во всех сферах экономики! Может ли правительство (любое, не обязательно Зе) успешно управлять экономикой, опираясь на оборотней?
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Невже цією справою має займатися ДБР? 6 мільйонів і 4 лісничих, це точно має займатися поліція, ну хай вже обласного рівня, але не ДБР. Ці мають займатися "Жолудьом" (рабіновичем), "Жириком", який погрожував знищити всю Україну і його чули не 1 млн, а 120 мільйонів мацкоовії і наші малороси, "портянкою", який не тільки погрожував, а і організовує реванщ по Майдану.... А ще про призначення якихось адвокатів без конкурсів і багато-багато чого іншого.
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Смішний ти дядько. А для кого вони ріжуть той ліс? Ну не для себе.
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Любое нарушение закона связанное с большими деньгами ведет к депутатам.
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..этих х**в лесничих- всех от 5-ки на кичу....для них млн.- на карманные расходы только..синдикат этот почище наркобаронов колумбийских.... ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області - Цензор.НЕТ 2242...
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