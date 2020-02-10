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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Москва (748) Рабінович (123) Росія (26400) Опозиційна платформа - За життя (34)

 Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: "Люди дуже доброзичливі". ФОТО

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович поїхав до країни-агресора Росії. Нардеп влаштував собі прогулянку центром Москви.

Про це Рабінович написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді пауза. Онуку в дочки у Москві - 3 роки. Вирішив поїхати. Я був за ці роки в Москві кілька разів, але за одним маршрутом: аеропорт - зустрічі - аеропорт. А тут зміг і дітей провідати і просто погуляти. Пройшовся центром, глянув на мавзолей (почесної варти немає). Подивився ГУМ. Холодно! Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України, - ще більше. Вкотре переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Робитимемо все, щоб повернувся мир і здоровий глузд", - заявив політик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я вже подав до суду на главу парламенту, а тепер і на вас подам", - Рабінович погрожує судом голові комітету ВР Лубінцю за прохання говорити українською мовою. ВIДЕО

Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: Люди дуже доброзичливі 01
Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: Люди дуже доброзичливі 02
Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: Люди дуже доброзичливі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174815
 
 
 Топ коментарі
 
То курва там і залишайся у той Мацкві паскуда сепарська!
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Шоб ты падла...в этом мавзолее и остался !
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Могилку себе покупал в стене или у стены? Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: "Люди дуже доброзичливі" - Цензор.НЕТ 3858
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Шел Рабинович по улице. Нашел деньги. Посчитал. НЕ ХВАТАЕТ!!! (с)
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А 73 % хохляцкй быдоты и глисты-какаразница восторженно приветствуют хероя черни имени цибули по пять гривень и доллара по восемь.
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Что за таджик? На заработках в масква-баде?
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Благожелательные люди говори. Видели мы уже таких вежливых благожелательных человечков, теперь в любимый когда то Крым нормальному человеку не попасть из за благожелателей
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Ты не знал?, Крым враги Украины захватили
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Еврей комунист он же нацист ето диагноз. Помню как родители рассказывали как при совке евреев даже на порох ВУЗов не пускали. Почему етому ублюдку до сих пор не анулировали украинский паспорт? Или когда будет введена уголовная ответственность за двойное гражданство? Две жены у нас запрещено иметь, а две а то и три Родины пожалуйста. Дебилизм и маразм на каждом шагу. Такое подозрение что Конституцию и законы у нас в дурдоме писали.
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Жаль, никто лопатой не приложился!!!
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Мудак жидовский!! Вылизал путину всё и везде*???
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Я бы Рабиновича проверил на границе на провоз марихуаны. Говорят у одного дилера люди из окружения Рабиновича покупает всю качественную траву для своего боса. Думаю он на Масковию захватил с собой пару пакетиков и пару электронных касяков. Судя по тому что он чешит с экрана телека, думаю инфа о том что он курит шмаль правдивая. А вот если бы его на маскве приняли с пакетиком было бы интересно
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