EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  998  2
Все про:Львів (1196) гуртожиток (51) пожежа (2026) ДСНС (2271)

 У гуртожитку Львова сталася пожежа, госпіталізовано одного студента, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У кімнаті гуртожитку у Львові сталася пожежа. З отруєнням продуктами горіння госпіталізовано одного студента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

10 лютого близько 4:20 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Туган-Барановського. Пожежа виникла в кімнаті на четвертому поверсі п'ятиповерхового студентського гуртожитку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Від персоналу надійшла інформація про те, що з кімнати, де виникла пожежа, вже винесли в важкому стані одного хлопця, в будівлі ще можуть бути студенти.

Не гаючи часу вогнеборці включились в спеціальні апарати захисту органів дихання та приступили до робіт з порятунку людей і ліквідації загорання. За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці вивели із задимлених приміщень 3 особи, також евакуювали на свіже повітря 20 осіб.,

До прибуття медиків до місця виклику рятувальники надали домедичну допомогу хлопцю якого винесли з палаючої кімнати. Потерпілого студента 2001 року народження, з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

О 04:36 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 04:39 повністю ліквідували в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

В результаті пожежі вогнем знищено матрац на площі 2 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 21 людину особового складу і 5 одиниць спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці на штрафмайданчику в Одесі сталася пожежа, пошкоджено 20 автомобілів, - поліція

У гуртожитку Львова сталася пожежа, госпіталізовано одного студента, - ДСНС 01
У гуртожитку Львова сталася пожежа, госпіталізовано одного студента, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174757
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
по ходу шо то курили и забыли погасить, студенты, они такие...
 показати весь коментар
 
Всі винні, крім тих, що заколубили ціни на опалення такі, що ні хто платити не може.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору