 Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка за зберігання та збут наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку в будинку чоловіка виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів з канабісом, які вилучили та направили на експертизу.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 2 млн грн.

42-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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