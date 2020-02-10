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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7281) наркотики (916) Нацполіція (8966)

 Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вилучені наркотичні речовини направлено на проведення експертизи. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка за зберігання та збут наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку в будинку чоловіка виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів з канабісом, які вилучили та направили на експертизу.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 2 млн грн.

42-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція 01
Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція 02
Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція 03
Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція 04
Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174749
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы Аваков остался , полиции ( а не только СБУ ) необходимо хоть что-то конфисковывать у наркоторговцев. Мукачево патрулировать , иммитируя бурную деятельность .А вот игровые салоны жалко , серьезные прибыли потеряли ,по всей стране тысячи точек.
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опять полицаки лоханулись, ведь це был стратегичний резерв кабмина. рады и ОП на случай непредвиденных ситуаций
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Семена каннабиса ТГК в контролируемых количествах не содержат. Потому их сразу от общего веса минусуйте. Ну а в остальном, воно то так шо конєшно, потому шо шо ж.
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где наш Охара? - вот он расстроиться - спалят ведь))))))))
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Более 80 кг колбасы на сумму около 2 млн грн обнаружили у пенсионера в Киеве, - Нацполиция.
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Чтобы Аваков остался , полиции ( а не только СБУ ) необходимо хоть что-то конфисковывать у наркоторговцев. Мукачево патрулировать , иммитируя бурную деятельность .А вот игровые салоны жалко , серьезные прибыли потеряли ,по всей стране тысячи точек.
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