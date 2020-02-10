 Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Галицької митниці Державної митної служби України у Facebook.
"Предмети старовини вилучили в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Громадянка України як пасажир автомобіля перетинала кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Про наявність товарів, які обмежені та заборонені до переміщення через митний кордон, не вказала", - йдеться в повідомленні.
Під час митного огляду у валізі, яка містилася в багажному відділені автомобіля, митники знайшли ікону, монети , банкноти, книги, картину, медалі. Загалом понад 100 предметів.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Предмети старовини вилучено. Їх скерують на експертизу для визначення їхньої цінності.
Фото: Галицька митниця/Facebook
Диван, чемодан, саквояж,
Корзину, картину, картонку
И маленькую собачонку...
Повертаються на батьківщину .
Так що все правильно ....
За поб над гер - 50-100 грн.
вет труда -5-10 грн.
Збірник колядок - до 500 грн.
Євангеліє - до 1000 грн.
Пам'ятка 1-го св. Причастя - 300-500 грн.
Бони - 5-50 грн штука.
Чорний барельєф - недостатньо інформації, але точно не дорого.
Дві книжечки - від 50 до 100-200 грн, не залежно від того, яка в чорній обкладинці.
Монети, з того, що видно - 1зл 1929р (видно мін. 3екз.) - 0 грн.
50 грош 1923 (мінімум 3екз.)- 0 грн.
2зл 1936 - кораблик - 250-300грн
5зл Пілсудський - 150 грн.
10 коп 1924-30 - в такому стані - 0 грн.
Решта монет не ідентифікується, але з високою імовірністю в таких же цінових рамках.
За що створювати людині проблеми?
В кожній нормальній країні це проїхало би кордон без жодних питань.
Коли щось зміниться у нас? Ніколи, на жаль.