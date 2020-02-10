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Все про:кордон (1374) контрабанда (1089) Польща (2100) митниця (663) антикваріат (53)

 Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату. ФОТОрепортаж

Українка намагалася вивезти з України до Польщі понад 100 предметів антикваріату. Працівники Галицької митниці вилучили предмети старовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Галицької митниці Державної митної служби України у Facebook.

"Предмети старовини вилучили в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Громадянка України як пасажир автомобіля перетинала кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Про наявність товарів, які обмежені та заборонені до переміщення через митний кордон, не вказала", - йдеться в повідомленні.

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 01

Під час митного огляду у валізі, яка містилася в багажному відділені автомобіля, митники знайшли ікону, монети , банкноти, книги, картину, медалі. Загалом понад 100 предметів.

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Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 02

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Предмети старовини вилучено. Їх скерують на експертизу для визначення їхньої цінності.

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 03
Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 04
Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 05
Фото: Галицька митниця/Facebook

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174715
 
 
 Топ коментарі
 
Особливо розмішила медалька "Ветеран труда" .
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Бородатый хипстер нефедыч работает не покладая рук
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Дама сдавала багаж:
Диван, чемодан, саквояж,
Корзину, картину, картонку
И маленькую собачонку...
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Для повноти картинки треба було ще який-небудь пневматичний пістолет покласти!
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Та то все якийсь хлам включно з картиною якогось самописця . Очевидно що жінка отримала в спадок чиюсь квартиру , вирішила трохи прибратися там, а за одне і заробити на "антикваріаті"
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Всё что нажито непосильным трудом: армия, мова, віра...
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Та ти і того нічого не нажив голодранець крім геморою в дупі 😁
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Я невимовно радий, що живучи у дупі вам, шановний вдалося заробити щось більше ніж геморой.
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Окрім ніяких 2-х медальок - всі речі - польські !

Повертаються на батьківщину .
Так що все правильно .... Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату - Цензор.НЕТ 5428
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Среди этого хлама нет "товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению через таможенную границу"! Придётся извиняться...
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О книге, банкнотах. монетах и иконе судить не берусь, а вот медалям ("За победу над Германией" и "Ветеран труда") красная цена в базарный день 200 грн. за обе.
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хахаха вт=10грн 18 млн нагороджень (цінність як що батька чи матері) зпнГ=40 грн.монети сміття =непотріб ціна на вагу нейзільберу (не дивлячись на номінал) бубочки де розкриття контрабанди янтаря і т.д.
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Обычная медалька с колорадской ленточкой на колодке уже стала предметом антиквариата.
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Все это фуфло никакой ценности не представляет и стоит рупь ведро...
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окупационний зе-скот иммитирует работу и раскриваемость
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Майже все вилучене належіть польській культурі.
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Предметом антиквариата, уважаемый Фоггер , эта медаль,, безусловно является, но в связи с огромным тиражом ( ооколо 15000000 награжденных) стоимость ее низка от 70 до 150 грн , в зависимости от состояния.
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Алекс, у Вас замечательные цены, если Вы торгуете на каком-либо фалеристическом интернет-аукционе, не откажите в любезности сообщить на каком именно. Я стану Вашим постоянным покуупателем
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Ідіотизм наших законів є причиною виникнення подібних ситуацій.
За поб над гер - 50-100 грн.
вет труда -5-10 грн.
Збірник колядок - до 500 грн.
Євангеліє - до 1000 грн.
Пам'ятка 1-го св. Причастя - 300-500 грн.
Бони - 5-50 грн штука.

Чорний барельєф - недостатньо інформації, але точно не дорого.
Дві книжечки - від 50 до 100-200 грн, не залежно від того, яка в чорній обкладинці.
Монети, з того, що видно - 1зл 1929р (видно мін. 3екз.) - 0 грн.
50 грош 1923 (мінімум 3екз.)- 0 грн.
2зл 1936 - кораблик - 250-300грн
5зл Пілсудський - 150 грн.
10 коп 1924-30 - в такому стані - 0 грн.

Решта монет не ідентифікується, але з високою імовірністю в таких же цінових рамках.
За що створювати людині проблеми?
В кожній нормальній країні це проїхало би кордон без жодних питань.
Коли щось зміниться у нас? Ніколи, на жаль.
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особенно деревянные рубли и 100 злотых имеют большую ценность
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