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 "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта. ФОТО

У Лос-Анджелесі цієї ночі відбулася 92-га церемонія вручення кінопремії "Оскар".

Рішення Американської кіноакадемії цього року було трохи несподіваними - статуетку за найкращий фільм отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. Це перший південнокорейський фільм, що отримав номінацію на "Оскар" - і одразу ж взяв кілька статуеток, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Паразити" Пон Чжун Хо стали першим неангломовним фільмом, який отримав головну нагороду Американської Кінокадемії. Фільм також став першою корейською картиною, зазначеною в номінації "Найкращий іноземний фільм" (тепер ця номінація називається "Найкращий міжнародний фільм"). Картину також відзначили за режисуру й оригінальний сценарій Пон Чжун Хо (і співавтора сценарію Хан Джин Вон).

У воєнної драми "1917" Сема Мендеса - три статуетки, включно з нагородою Роджера Дікінса за операторську роботу (другий "Оскар" в його довгій кар'єрі після "Того, що біжить по лезу 2049").

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Оскар-2020: тріумф Паразитів і перші акторські Оскари Фенікса та Пітта 01

Пон Чжун Хо

Два "Оскари" - у фільма Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді" - за акторську роботу Бреда Пітта (перша акторська нагорода Кіноакадемії в його кар'єрі) та за кращу роботу художника-постановника для Барбари Лінг і Ненсі Хей.

Оскар-2020: тріумф Паразитів і перші акторські Оскари Фенікса та Пітта 02

Бред Пітт

Дві нагороди й у "Джокера" - за роль Хоакіна Фенікса (це також перший "Оскар" для нього) і музику до фільму авторства Хільдур Гуднадоттір.

Оскар-2020: тріумф Паразитів і перші акторські Оскари Фенікса та Пітта 03

Хоакін Фенікс

Рене Зельвегер отримала другий "Оскар" у своїй кар'єрі за головну жіночу роль - у фільмі "Джуді" про Джуді Гарленд.

Повний список переможців Оскара-2020.

Найкращий фільм - "Паразити"

Суперники в номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Одного разу ... в Голлівуді" "Форд проти Феррарі"

Найкращий режисер - Пон Чжун-Хо.

У номінації були представлені: Мартін Скорсезе ("Ірландець") Тодд Філліпс ("Джокер") Сем Мендес ("1917") Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді")

Найкраща жіноча роль - Рене Зельвегер ("Джуді")

Номінанти: Синтія Еріво ("Гаррієт") Скарлетт Йоханнсон ("Шлюбна історія") Сірша Ронан ("Маленькі жінки") Шарліз Терон ("Скандал")

Найкраща чоловіча роль - Хоакін Фенікс ("Джокер")

Суперники в номінації: Антоніо Бандерас ("Біль і слава") Леонардо Дікапріо ("Одного разу ... в Голлівуді") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Джонатан Прайс ("Два Папи")

Найкраща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Номінанти: Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо") Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") Марго Роббі ("Скандал")

Найкраща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді")

Суперники в номінації: Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") Ентоні Хопкінс ("Два Папи") Аль Пачино ("Ірландець") Джо Пеші ("Ірландець")

Найкращий іноземний фільм - "Паразити" (Південна Корея)

У номінації були представлені: "Країна меду" (Північна Македонія ") "Біль і слава" (Іспанія) "Корпус Крісті" (Польща) "Знедолені" (Франція)

Найкращий анімаційний фільм - "Історія іграшок 4"

Інші номінанти: "Як приручити дракона 3" "Я втратила своє тіло" "Клаус" "Втрачена ланка"

Найкращий адаптований сценарій - "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтіті)

Суперники в номінації: "Ірландець" (Стівен Зелліан) "Джокер" (Тодд Філліпс і Скотт Сільвер) "Маленькі жінки" (Грета Гервіг) "Два Папи" (Ентоні Маккартен)

Найкращий оригінальний сценарій - "Паразити" (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Номінанти: "Шлюбна історія" (Ноа Баумбак) "Дістати ножі" (Райан Джонсон) "1917" (Сем Мендес, Крісті Уілсон-Кернс) "Одного разу... в Голлівуді" (Квентін Тарантіно)

Найкраща операторська робота - "1917" (Роджер Дікінс)

Інші номінанти: "Ірландець" (Родріго Прієто) "Джокер" (Лоуренс Шер) "Маяк" (Джарін бляшки) "Одного разу ... в Голлівуді" (Роберт Річардсон) Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

У номінації були представлені: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Паразити"

Найкращий документальний фільм - "Американська фабрика"

Номінанти: "Печера" "На краю демократії" "Для Сами" "Країна меду"

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

Номінанти: "За відсутності" (In the Absence) "Життя захоплює мене" (Life Overtakes Me) "Іди, біжи, ча-ча" (Walk Run Cha-cha) "Супермен з Сент-Луїса" (St. Louis Superman)

Найкращий короткометражний фільм - "Сусідське вікно" (The Neighbors 'Window)

У номінації представлені: "Братство" (Brotherhood) "Футбольний клуб "Нефта"" (Nefta Football Club) "Сарія" (Saria) "Сестра" (A Sister)

Найкращий анімаційний короткометражний фільм - "Волохата любов" (Hair Love)

Номінанти "Дочка" (Dcera) "Котбуль" (Kitbull) "Незабутнє" (Memorable) "Сестра" (Sister)

Найкращі спецефекти - "1917"

Інші номінанти: "Месники: Фінал" "Ірландець" "Король Лев" "Зоряні війни: Скайуокер. Схід"

Найкращий дизайн костюмів - "Маленькі жінки"

У номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"

Найкращий грим і зачіски - "Скандал"

Номінанти: "Джокер" "Джуді" "Малефісента: Володарка темряви" "1917"

Найкраща робота художника-постановника - "Одного разу ... в Голлівуді"

Номінанти: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "1917" "Паразити"

Найкращий оригінальний саундтрек - "Джокер"

У номінації: "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"

Найкраща пісня - "Рокетмен" - (I'm Gonna) Love Me Again

Інші номінанти: "Історія іграшок 4" - I Can not Let You Throw Yourself Away "Прорив" - I'm Standing With You "Холодне серце 2" - Into the Unknown "Гаррієт" - Stand Up

Найкращий монтаж звуку - "Форд проти Феррарі"

Номінанти: "Джокер" "1917" "Одного разу... в Голлівуді" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"

Найкраще зведення звуку - "1917"

У номінації: "До зірок" "Форд проти Феррарі" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174712
 
   
 Топ коментарі
 
73% выбрали себе подобного. Как в 10-м году - совершенно аналогичная ситуация. Это технология, которая точь в точь повторила выборы в США - маргиналы (реднеки, вата и прочее быдло) обычно не голосуют, но тут их мощной рукой пропаганды оторвали от наркоты и пьянства, зачерпнули со дна и замутили на выборы.
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Тоже мне удивили! В Украине уже давно паразиты получают хорошее вознаграждение.
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Тоже мне удивили! В Украине уже давно паразиты получают хорошее вознаграждение.
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Фенікс дійсно талановитий актор..
А Пітт просто красивий і касовий "Оскар-2020": триумф "Паразитов" и первые актерские "Оскары" Феникса и Питта - Цензор.НЕТ 9110
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А мені більше Кіану Рівз імпонує і Крістіан Бейл.
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Райан Гослинг тоже хорош.
Но всё равно Питт лучше. Есть что-то в нем . Хоть и как-то постарел
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Подозреваю, что триумф паразитов совсем не в Голивуде...
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или я старею или кинематограф сейчас очень слабый
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Что же у него тогда за конкуренты были?
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73% выбрали себе подобного. Как в 10-м году - совершенно аналогичная ситуация. Это технология, которая точь в точь повторила выборы в США - маргиналы (реднеки, вата и прочее быдло) обычно не голосуют, но тут их мощной рукой пропаганды оторвали от наркоты и пьянства, зачерпнули со дна и замутили на выборы.
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ну главный конкурент точно не клоун, но быдлу не нравится - это не весело
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потому что дебилов много которые могут засунуть политику даже туда где ей не место
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Политика - концентрированное выражение экономики. Откажись от экономики, а мы посмеёмся с твоего суицида.
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Стареете - не в обиду. Всегда конфликт поколений в стиле "А вот в наши времена..." был.
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ну вот вам что то понравилось из этих фильмов?
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Ну вот Американской киноакадемии паразиты понравились. Как и 73% украинских избирателей "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта - Цензор.НЕТ 7247
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Так и я старею))) Поэтому - ничего. Хотя, в Паразитах сценарий неплохой все-таки.
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Хоакин Феникс красавчик,вболівав лише за нього "Оскар-2020": триумф "Паразитов" и первые актерские "Оскары" Феникса и Питта - Цензор.НЕТ 8472
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Ну, хоть не за секс с рыбой теперь Оскара дали. За Тарантино рад, сцена избиения хиппи шикарна, не терплю хиппонавтов, и Супрун особо.
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Это они еще не видели секс с пианиной "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта - Цензор.НЕТ 4638
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Если это намёк на Нелепую шестерку, то Сэндлеру вряд ли светит Оскар)))
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Хе-хе. нашего гениталисимуса еще так не называли "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта - Цензор.НЕТ 7537 Тянет на новый мем!!!
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Да нет, просто там тоже подобный трюк исполняли (уж не знаю, раньше ли 95 квартала или позже, хронологию не отслеживал).
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Тогда порохоботам должен понравиться фильм Джокер. Там много сцен избиения клоуна.
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Главное вырезать сцену, в которой тот пристрелил ведущего-модератора)))
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дурак, шо тут скажешь, но єто не страшно, их у нас абсолютное большинство
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Не понял. Паразиты - лучший иностранный фильм. А лучший американский какой?
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В целом номинация отражает общую культурно-интеллектуальную картину в Мире.
Уровень интеллекта человечества с 90-х годов неуклонно падает.

"Однажды в Голливуде" - зрелищно, но вообще ни о чем. Жвачка на один раз.
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Причем здесь мир. Это конкурс американских фильмов. Непонятно с чего решили вручить оскар корейцам.
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Нет?
На Оскар подают фильмы со всех стран (даже мы на лучшую документалку подавали).
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фильм с питтом и де каприо классика уже)попка у него норм в пляже была "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта - Цензор.НЕТ 9974
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Нда....
"Ай донт лайк зис энд ай донт лайк зэт!
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Ну, наконец-то Бреду Питту дали Оскара. А то он уже и состариться успел 😋
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Феникс реально круто сыграл. Заслуженный Оскар. А вот с Брэдом Птом не все так однозначно, как говорится. Да и "Паразиты" тоже сомнительный какой-то выбор. Фильм, в принципе, интересный, но вот где-то на половине у сценаристов заканчиваются идеи и начинается полный трэш. Концовка же вообще полный аут.
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А что не так с Бредом Питтом?? Ну, последние фильмы Тарантино - слабые. Может поэтому .
Значит, Дали Оскара по совокупности предыдущих заслуг ))) У него действительно было много хороших ролей
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Значит, Дали Оскара по совокупности предыдущих заслуг


Так отож

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Смотрел только Джокера. "1917" тоже говорят очень хороший, только патриотам не рекомендуется, слишком антивоенный. Война - омерзительна, патриотизм - обман, герои которые "не умирают" фальшивый бред, единственное чего хочет человек на войне - вернутся домой и т.д.

"Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта - Цензор.НЕТ 8418
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