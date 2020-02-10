 "Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта. ФОТО

Рішення Американської кіноакадемії цього року було трохи несподіваними - статуетку за найкращий фільм отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. Це перший південнокорейський фільм, що отримав номінацію на "Оскар" - і одразу ж взяв кілька статуеток, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Паразити" Пон Чжун Хо стали першим неангломовним фільмом, який отримав головну нагороду Американської Кінокадемії. Фільм також став першою корейською картиною, зазначеною в номінації "Найкращий іноземний фільм" (тепер ця номінація називається "Найкращий міжнародний фільм"). Картину також відзначили за режисуру й оригінальний сценарій Пон Чжун Хо (і співавтора сценарію Хан Джин Вон).
У воєнної драми "1917" Сема Мендеса - три статуетки, включно з нагородою Роджера Дікінса за операторську роботу (другий "Оскар" в його довгій кар'єрі після "Того, що біжить по лезу 2049").
Пон Чжун Хо
Два "Оскари" - у фільма Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді" - за акторську роботу Бреда Пітта (перша акторська нагорода Кіноакадемії в його кар'єрі) та за кращу роботу художника-постановника для Барбари Лінг і Ненсі Хей.
Бред Пітт
Дві нагороди й у "Джокера" - за роль Хоакіна Фенікса (це також перший "Оскар" для нього) і музику до фільму авторства Хільдур Гуднадоттір.
Хоакін Фенікс
Рене Зельвегер отримала другий "Оскар" у своїй кар'єрі за головну жіночу роль - у фільмі "Джуді" про Джуді Гарленд.
Повний список переможців Оскара-2020.
Найкращий фільм - "Паразити"
Суперники в номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Одного разу ... в Голлівуді" "Форд проти Феррарі"
Найкращий режисер - Пон Чжун-Хо.
У номінації були представлені: Мартін Скорсезе ("Ірландець") Тодд Філліпс ("Джокер") Сем Мендес ("1917") Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді")
Найкраща жіноча роль - Рене Зельвегер ("Джуді")
Номінанти: Синтія Еріво ("Гаррієт") Скарлетт Йоханнсон ("Шлюбна історія") Сірша Ронан ("Маленькі жінки") Шарліз Терон ("Скандал")
Найкраща чоловіча роль - Хоакін Фенікс ("Джокер")
Суперники в номінації: Антоніо Бандерас ("Біль і слава") Леонардо Дікапріо ("Одного разу ... в Голлівуді") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Джонатан Прайс ("Два Папи")
Найкраща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Номінанти: Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо") Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") Марго Роббі ("Скандал")
Найкраща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді")
Суперники в номінації: Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") Ентоні Хопкінс ("Два Папи") Аль Пачино ("Ірландець") Джо Пеші ("Ірландець")
Найкращий іноземний фільм - "Паразити" (Південна Корея)
У номінації були представлені: "Країна меду" (Північна Македонія ") "Біль і слава" (Іспанія) "Корпус Крісті" (Польща) "Знедолені" (Франція)
Найкращий анімаційний фільм - "Історія іграшок 4"
Інші номінанти: "Як приручити дракона 3" "Я втратила своє тіло" "Клаус" "Втрачена ланка"
Найкращий адаптований сценарій - "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтіті)
Суперники в номінації: "Ірландець" (Стівен Зелліан) "Джокер" (Тодд Філліпс і Скотт Сільвер) "Маленькі жінки" (Грета Гервіг) "Два Папи" (Ентоні Маккартен)
Найкращий оригінальний сценарій - "Паразити" (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)
Номінанти: "Шлюбна історія" (Ноа Баумбак) "Дістати ножі" (Райан Джонсон) "1917" (Сем Мендес, Крісті Уілсон-Кернс) "Одного разу... в Голлівуді" (Квентін Тарантіно)
Найкраща операторська робота - "1917" (Роджер Дікінс)
Інші номінанти: "Ірландець" (Родріго Прієто) "Джокер" (Лоуренс Шер) "Маяк" (Джарін бляшки) "Одного разу ... в Голлівуді" (Роберт Річардсон) Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"
Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"
У номінації були представлені: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Паразити"
Найкращий документальний фільм - "Американська фабрика"
Номінанти: "Печера" "На краю демократії" "Для Сами" "Країна меду"
Найкращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)
Номінанти: "За відсутності" (In the Absence) "Життя захоплює мене" (Life Overtakes Me) "Іди, біжи, ча-ча" (Walk Run Cha-cha) "Супермен з Сент-Луїса" (St. Louis Superman)
Найкращий короткометражний фільм - "Сусідське вікно" (The Neighbors 'Window)
У номінації представлені: "Братство" (Brotherhood) "Футбольний клуб "Нефта"" (Nefta Football Club) "Сарія" (Saria) "Сестра" (A Sister)
Найкращий анімаційний короткометражний фільм - "Волохата любов" (Hair Love)
Номінанти "Дочка" (Dcera) "Котбуль" (Kitbull) "Незабутнє" (Memorable) "Сестра" (Sister)
Найкращі спецефекти - "1917"
Інші номінанти: "Месники: Фінал" "Ірландець" "Король Лев" "Зоряні війни: Скайуокер. Схід"
Найкращий дизайн костюмів - "Маленькі жінки"
У номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"
Найкращий грим і зачіски - "Скандал"
Номінанти: "Джокер" "Джуді" "Малефісента: Володарка темряви" "1917"
Найкраща робота художника-постановника - "Одного разу ... в Голлівуді"
Номінанти: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "1917" "Паразити"
Найкращий оригінальний саундтрек - "Джокер"
У номінації: "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"
Найкраща пісня - "Рокетмен" - (I'm Gonna) Love Me Again
Інші номінанти: "Історія іграшок 4" - I Can not Let You Throw Yourself Away "Прорив" - I'm Standing With You "Холодне серце 2" - Into the Unknown "Гаррієт" - Stand Up
Найкращий монтаж звуку - "Форд проти Феррарі"
Номінанти: "Джокер" "1917" "Одного разу... в Голлівуді" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"
Найкраще зведення звуку - "1917"
У номінації: "До зірок" "Форд проти Феррарі" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"
А Пітт просто красивий і касовий
Но всё равно Питт лучше. Есть что-то в нем . Хоть и как-то постарел
Уровень интеллекта человечества с 90-х годов неуклонно падает.
"Однажды в Голливуде" - зрелищно, но вообще ни о чем. Жвачка на один раз.
На Оскар подают фильмы со всех стран (даже мы на лучшую документалку подавали).
"Ай донт лайк зис энд ай донт лайк зэт!
Значит, Дали Оскара по совокупности предыдущих заслуг ))) У него действительно было много хороших ролей
Так отож