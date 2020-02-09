 В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ. ІНФОГРАФІКА

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інфографікою, 75,4% пенсіонерів отримують виплати за віком. Їм в середньому виплачують 3064 гривні.
Ще 12,8% пенсіонерів отримують допомогу від держави по інвалідності. Середній розмір пенсій в цій категорії - 2641 грн.
5,7% від загальної кількості стали пенсіонерами в зв'язку з втратою годувальника. В середньому вони отримують 2916 гривень на місяць.
Найменш численні категорії пенсіонерів - за вислугу років (5,4%, середній розмір виплат 4500 грн) і соціальні пенсії (0,7%, 1644 грн).
Із загальної кількості пенсіонерів 2,6 млн продовжують працювати. Якщо врахувати всі категорії, середній розмір пенсії в Україні - 3082,98 грн.
Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис.грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня 2020 року становить 3083 гривні.
Згідно з даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб. При цьому діти - 15,4% або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6% або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1% або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1% або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8% або 6,248 млн осіб.
38% і 2% зіграли на стороні тлі. Так що з*їжджати не потрібно.
А есть ещё потребители в виде кабмина, дипутатов, госслужбы и других видов власти - тоже пенсионеры, только их пенсия называется зарплатой, и несоразмерно большая. В экономике они тоже принимают участие только как потребители, правда их зряпенсии для развития экономики используются в меньшей мере. Так отчего же такая большая у них эта пенсия? И работа не вредная, и пользы никакой.
Компании платят в конвертах только потому, что рабочие боятся потребовать официальную зарплату, а государство их в этом не защищает. Т.е. у работников нет возможности показать свое достоинство, что ли.
Наша чудова головбух тоді пояснила що треба слідкувати за "середньої зпл по Україні за даними ПФ" і орієнтуватися на власні коефіцієнти зарплати та певні обмеження ПФ.
У 2012, коли я оформляв пенсію, ми вже працювали у різних фірмах, але досі я з великою вдячністю вдячно згадую її поради.
Порох доплачивал бедноте получавшей минималку одноразово в размере двух месячных выплат.Бубочка, кондом зелёный,отменил. Жуй те!
Возраст выхода на пенсию в США - 67 лет. Досрочно выйти на пенсию можно в 62 года. Для этого необходимо написать заявление и указать причину своего решения. При этом социальная пенсия будет составлять только 70-80% от начисленных ежемесячных выплат - в зависимости от возраста и места службы. Льготная медицинская страховка Medicare положена пенсионеру с 66 лет. Выплаты накопительной части пенсии в случае досрочного выхода также облагаются штрафом в 10%, а также в этом случае с них удерживается налог.
І шо тіпєрь з усім цим дєлать - знову повертать "доктор Смерть"?
- В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
Вовочка расплакался:
- Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!