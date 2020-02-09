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Все про:пенсіонери (257) Пенсійний фонд (154) пенсія (575)

 В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ. ІНФОГРАФІКА

Середній розмір пенсії в Україні за станом на 1 січня 2020 року становить 3082,98 грн.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з  інфографікою, 75,4% пенсіонерів отримують виплати за віком. Їм в середньому виплачують 3064 гривні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсії в Україні отримує 27% населення, офіційно працюють - 25%, - Мінсоцполітики

Ще 12,8% пенсіонерів отримують допомогу від держави по інвалідності. Середній розмір пенсій в цій категорії - 2641 грн.

5,7% від загальної кількості стали пенсіонерами в зв'язку з втратою годувальника. В середньому вони отримують 2916 гривень на місяць.

Найменш численні категорії пенсіонерів - за вислугу років (5,4%, середній розмір виплат 4500 грн) і соціальні пенсії (0,7%, 1644 грн).

Із загальної  кількості пенсіонерів 2,6 млн продовжують працювати. Якщо врахувати всі категорії, середній розмір пенсії в Україні - 3082,98 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО

В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ 01

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис.грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня 2020 року становить 3083 гривні.

Згідно з даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб. При цьому діти - 15,4% або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6% або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1% або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1% або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8% або 6,248 млн осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174688
 
 
 Топ коментарі
 
Чому так мало? Пенсія судді 41 тисяча гривень плюс нормальна пенсія 2 тисячі гривень, отже середня по їх методиці 21, 5 тисяч гривень?
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Средний размер пенсий? Это кто-то ест филе , а кто-то грызет обглоданные кости, но в среднем они все едят мясо....
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Один сьедает 2кг колбасы в День , а другой Ничего, в Среднем Они едят по 1 кг.
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Давайте оркам пенсии платить, причем за все время оккупации и сепаратизма. Сивоха одобряет и 73%. И сразу абонплату на воду, свет и тепло. Чтобы 73% наконец вошли в новую эпоху безбедности.
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Где они такие цифры берут, кого не спрошу, почти у всех около 2000 грн пенсия.
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У мене більше, але це все рівно мало.
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Боже як ці бідні пенси виживають ... ?? горбатилися все життя для того щоб зараз виживати на жебрацьку подачку ...
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по инвалидности минималка 1670 какие нахер 2600?
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Т.н реформы Порося вместе с Кролем и Геморойсманом вытолкнули миллионы украинцев на зароботки. С чего платить ????
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С тех у кого хватило оптимизма остаться.
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В соседней Молдове средний размер пенсии 108 долларов , это меньше чем в Украине .
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Но у вас и жизнь дешевле, вы за коммуналку такие сумасшедшие деньги не платите, исходя из того, что кроме виноградников, у вас больше ничего нет.
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Когда Юлька стала премьером, пенсионную реформу она начала с пенсий Президентов. Кучме, к примеру, она её урезала до 2000 гр. в то время как зарплаты были 100 - 200 гр. Помню, как Кучма в экран телевизора плакал, что ему не за что жить...😆. Это правда продолжалось недолго, но народу понравилось. Побольше бы таких реформ.
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Можно проверить легко по Кучме. В 2008г его дочка, жена Пинчука купила в Лондоне аппартаменты за 168 мил дол. Рекорд того года по продаже недвижимости. Побил рекорд Абрамович в 2012 г---купил там же за 212 мил дол. Такой вот портрет Дориана Грея. Шутка!
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Да, многое недоработано. Но можно внести законопроэкт, согласно которому каждый Президент, по окончании своей каденции, должен платить пенсию государству.
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Это в реале очень сильная тема и проблема. Слишком много упустили за 28 лет здесь, и не только. Мы провалили всё. Громадные деньги ушли в офшоры. Их не вернёшь уже.
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Дориан понимаешь страшно то что кучмостар мультик причём дважды плюс мультик его зять плюс мультик его внебрачник ахмед Во сила скажи да, ну разве что назарбаю и пукину проигрывает по снг
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Я тебе скажу, что Юлька всем бы высокопоставленным урезала,кроме себя и не в обиду, а если ещё наш товарищ форумчанин "5 копеек" прочитает мой комент, то будет точно обида В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 623
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Я здесь давно, как то пытался порохоботов с зебами мирить, потом понял что бесполезно правда они должны усвоить два правила, первое что у нас демократия и второе что враг общий кремль , друзей правда не завожу бо в лицо не видел ,но пятак где то не плохой парень да и ты тоже В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 9665
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А ви ж тоді хто: не 73%, не 25% ?
38% і 2% зіграли на стороні тлі. Так що з*їжджати не потрібно.
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Таки да, народу сподобалось і він обрав Шапкокрада, бо Юлька вароффка. Тепер нехай не скиглять.
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Ну, тогда бы Юлька уехала в Ростов. У нас нет разницы за кого голосовать. Прикоснувшись к "золотому унитазу" каждый кандидат превращается в Януковича.
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Вот что-что, а расходы и пенсии в свою пользу ПФ научился считать. В этом направлении ПФ с кооммунальщиками вполне может поспорить.
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Уж лучше бы они помалкивали! Без малого 4 года тому назад оформил пенсию - 2111 гр. За прошедшие годы не добавили ни гроша. Инфляция съела больше половины.. Ну, и кой черт мне эта "средняя" пенсия?
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Я уже это слышал, кто-то ест мясо, кто-то капусту, в среднем мы все едим голубцы, очень удобно таким образом подводить статистику и самое главное, так делали все правительства до сегодня и нынешнее в том числе.
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И все же "классная" в Украине за 29 годков сложилась ситуация на счет з/п и пенсий, при том, что цены на товары, как в Европе, а зачастую намного выше... Феодализм в чистом виде.
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Напомню вам, что 29 лет тому назад самИх товаров просто не было. И с едой большие проблемы. То был не феодализм, как выразились, а окончательная жо..а коммунизму (развитому социализму). Цените то, что можно пойти в магазин и практически все купить.
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Талановиті ікомізди. Тільки поясніть, чому мусор або СБУ-шник може в 40 років підти на пенсію , а нейрохірург - ні.
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Очень много вредных профессий, только почему то не у всех год за два идет.
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Парадокс якийсь... Може хтось більше перетрудився, або психологічне навантаження більше було рішалово-рішать.
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Иногда обидно, что есть такие, что стажа почти нет, а пенсия 3-4 тысячи, а у других стаж до 40 лет, а пенсия минимальная.
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Так отож. Я вже не рахую всю нікчемність, яка на другій, третій лінії з"їздила в АТО на пару тижнів і оформила собі УБД.
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Включи мозг, это есть в каждом государстве, 25-27 лет службы на государство, нелегкой службы и они это заслужили.
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Я з імбецилами навіть розмовляти не хочу. З 13 років пішли на службу щоб в 40 на пенсію?
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По медицине там только рентгенологи идут раньше. И те кто работает в радиологических отделениях(онкология), женщины там могут уйти в 45 лет. Уже точно не скажу, при том что проработали там 15 лет. Раньше при совдепии даже носили дозиметры при себе на работе. Считывали вредность. Но такие к 60 годам часто уходили из жизни---не все конечно.
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Ви все правильно написали. А ті ж Чорнобильці, шахтарі (дамбвабські правда самі лізли в аварійні копанки, що б руда гнида собі віллу купила), хімічні підприємства, важка металургія. А от на спецпенсії у нас тільки мусора, прокурори і судді.
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Да, это совсем разные пенсии. Кстати по вредному стажу что ещё называлось 1 список и 2 список. Ещё недавно отправляли на пенсию по списку Госкомтруда СССР от 1957г. Это по индустрии что. Внесли там изменения недавно. Я уже не знаю этого. Этих людей уже в целом мало осталось, особенно тех что работали по вредности уже в последние годы совдепии. Кстати таким неплохо накинули в октябре 2017г. За всю историю увеличения пенсий, эта была очень сильная. Не отнять. Кстати некоторым категориям по среднему медперсоналу что по вредности даже удвоили. У шахтёров там чуть иначе. Пусть подравят меня кто точно знает. Там можно уйти рано если отработал 20 лет шахтёром---даже в 40 лет случалось. Но там только три специальности кажется проходят под такое. Ну и литейка конечно по машиностроению любому.
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Пока существует пенсионная минималка-1638 грв., вам врунам никто не поверит.
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С января вроде к минималке накинули 30гр примерно.
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Ну навіщо брехати людям , які ці пенсії і отримують ?! Відніміте т.н. " пенсії " ,що виплачують собі судді , прокурори , держслужбовці високих рангів , тощо , що осталось , поділити на кількість простих пенсіонерів ( не меньше 80% ) і отримаєте від 1700 до 2500 гр. Народ , подивітеся , самі собі брешуть і в це самі вірять ?!
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В Украине 11,3 млн потребителей, потребности которых неудовлетворены, это только пенсионеров, которые готовы участвовать в росте экономики как потребители. И это только пенсионеры. И няня им не нужна. Вот только их потребности ограничены маленькой пенсией, что не позволяет полноценно участвовать в росте экономики.

А есть ещё потребители в виде кабмина, дипутатов, госслужбы и других видов власти - тоже пенсионеры, только их пенсия называется зарплатой, и несоразмерно большая. В экономике они тоже принимают участие только как потребители, правда их зряпенсии для развития экономики используются в меньшей мере. Так отчего же такая большая у них эта пенсия? И работа не вредная, и пользы никакой.
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Єдина проблема пенсійного фонду - зарплатня у конвертах, яку платять не обліковану для податкової. Якщо драконівськими методами вивести зарплатню з тені, то вистачить і пенсійному фонду, і від МВФ кредити вже не потрібно буде брати. Але, це не потрібно ні кому. І слуги народу все частіше говорять взагалі про відміну пенсій у майбутньому.
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да это бред. Солидарная система - это вообще фуфло, лапша на уши.
Компании платят в конвертах только потому, что рабочие боятся потребовать официальную зарплату, а государство их в этом не защищает. Т.е. у работников нет возможности показать свое достоинство, что ли.
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Вихід на поверхні. Якщо скасовувати солідарну систему, то робити накопичувальну. Але, люди повинні мати можливість накопичити собі, встигнути накопичити. Тобто, це можливо, якщо умовно завтра зробити чіткий розподіл. Ті, хо починають свій трудовий шлях, умовно з 18 років (умовно з 2022 року) - всі 100 відсотків вже мають накопичувати собі особисто у фондах (або у банках особисто). Решта, хо не встигне за життя накопичити, вибачте, держава всеж таки буде зобовязана забезпечити їх пенсіями, бо такий був суспільний договір, і так, це геморой, звісно для влади, бо зобовязані, інакше буде суспільний вибух.
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Чепуха. Пенсия не зависит от зарплаты. Это втирают ошибку. Оптимальная для экономики пенсия в товарном отношении может обеспечиваться настолько, насколько человек потребляет товара. Поскольку максимум может быть бесконечным - то ограничивается только развитием экономики государства.
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Напрямую зависит .. Выше зарплата - больше отчислений в пф , больше отчислений - выше пенсия . Нет отчислений вовсе - нет пенсии ,, есть только соцпомощь . В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 2003 .
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Накопичувальну? В Україні накопичена пенсія може зникнути в невідомому напрямку разом з папірєдніками. Україна - страна чудєс.
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Видел я людей ,которые прилично получали в конвертах когда работали , а потом горько плакали при выходе на пенсию . .
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Хто дружить з головою, той починаючи з липня 2000 року час від часу робив арифметичні прикидки - що є вигідним і як знайти золоту середину між офіційною зпл та конвертами.
Наша чудова головбух тоді пояснила що треба слідкувати за "середньої зпл по Україні за даними ПФ" і орієнтуватися на власні коефіцієнти зарплати та певні обмеження ПФ.
У 2012, коли я оформляв пенсію, ми вже працювали у різних фірмах, але досі я з великою вдячністю вдячно згадую її поради.
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Так называемая электронная перепись склеилась с так называемой усреднёнкой расчета пенсий. В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 6801
Порох доплачивал бедноте получавшей минималку одноразово в размере двух месячных выплат.Бубочка, кондом зелёный,отменил. Жуй те!
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Пусть объяснят,что это за выродок такой соц.пенсия.Если государство даёт возможность выхода на пенсию,в 55,то значит человек выработал свой ресурс и значит на минимальную пенсию он заработал.
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а в США после 10ти лет работы человеку выплачивают пенсию. Вот это, что ты написал - чушь.
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Очень нравится,когда к нам "тулят" сша.Лучше объясни,что такое соц.пенсия?
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А ты думаешь в США люди богато живут, потому что у них финсистема работает как в Украине? И близко так не работает. Украинскую систему можно выбросить на свалку вместе с её персоналом. А соцпенсия - она и в Африке пенсия - денежное пособие от Украины, чтоб не сдох. Это так считает украинская система.
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Это называется только пенсией , на самом деле это - социальная помощь . Тем у кого нет минимального страхового стажа для выхода на пенсию , 15 лет . Её даже выплачивает собез , а не пф . .
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нету там соцпомощи. Ты всю жизнь помогаешь олигархам быть богатыми. Это соцпомощь. И все пенсионеры работают на производителей. Они работают, потому что потребляют товар. Не было бы потребления - не было бы производства. Спрос определяет производство. Потребление - прибыль. Экономика растет, когда растет потребление. Переверни свои познания ровно наоборот от того, что тебя научили.
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Меня никто не учил . Я сам научился когда выходил на пенсию и побегал по ПФ и другим инстанциям , собирая документы . А во вторых есть сайт ПФ , свод законов , залезай туда и читай сколько душе угодно . Там всё расписано подробно , что , как и почему . .
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Вот выполняй их и живи по законам от глупцов. Я отказался.
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Ты спросил - я ответил. Ты прикрылся законами, которые похожи на кастрюлю, которую тебе натянули на голову. Хочешь жить с кастрюлей на голове - живи с кастрюлей. Твоё дело.
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Да хватит меня учить . Я же сказал - это твоё дело . В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 3765 .
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да ладно, век живи - век учись, и маленьких учи, а то козлёночками повырастали.
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Я не с интернета знаю. Работал с персоналом.
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Там выше таблица,так сколько будет получать при выходе в 60 лет.По возрасту или социальную?
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А вот и время офигительных историй подошло:
Возраст выхода на пенсию в США - 67 лет. Досрочно выйти на пенсию можно в 62 года. Для этого необходимо написать заявление и указать причину своего решения. При этом социальная пенсия будет составлять только 70-80% от начисленных ежемесячных выплат - в зависимости от возраста и места службы. Льготная медицинская страховка Medicare положена пенсионеру с 66 лет. Выплаты накопительной части пенсии в случае досрочного выхода также облагаются штрафом в 10%, а также в этом случае с них удерживается налог.
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Нужно проработать 10 лет в одной компании, чтобы получать пенсию. Не знаешь - не бзди.
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Когда Порох решил заняться и пенсиями а не только зарплатами рост в (5 раз в гривнах или 1,5 в долларах) так сразу зе пришёл ну и 35 гривен в год рост 💪
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так это не рост - инфляция быстрее такого роста. Это снижение.
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..пенсии в "чувство" приведите, упыри дебильные..те кто числясь при совке "насальника" и тогда воровали, что шубы заворачивались и на пять поколений вперед...физиологически человек потреблять на пенсии одинаково должен, а не так, что один и тот же хряк или льошка всю жизнь в три горла жрать, а другой, работяга какой, еле концы с концами всю жизнь сводить, светв белого не видя...Майдан, напомню, за справедливость стоял...
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Задокуа, тіпа? В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 4498
І шо тіпєрь з усім цим дєлать - знову повертать "доктор Смерть"?
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в основном получают пенсию по 65 баксов... седьмой год злочинна влада при владі
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Это что кретины решили похвалится или что ну что за уроды сплюсовать нищенскую пенсию простых пенсионеров с пенсиями судей прокуроров президентов ВВЕРХ ЦИНИЗМА И ПОДЛОСТИ ЧТОБ ВЫ ТАК ЖИЛИ НА 2000 ГРН ВСЮ ЖИЗНЬ как живет основная часть пенсионеров УРОДЫ НАШЛИ ЧЕМ ХВАЛИТСЯ ДЕГЕНЕРАТЫ В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 7744
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Количество работающих в Украине будет уменьшатся, а количество пенсионеров только через 10-20 лет уменьшится, если их раньше законами не уничтожат.
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Та нє, то ж ваш агент супрнихи. Гасло якої, - медична допомога - тільки для обраних (ну звезло вм народитись в столиці ). І вона продовжується.
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На хрен мне твой средний размер пенсии, когда у меня пенсия 1700 грн., и что, мне от этого легче, что средний размер пенсии 3000 грн.?
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Думаю, что министры, которым нужна резиновая няня, чтобы думать, тебе не помогут.
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Если тебе изменила жена,- радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству (с)
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А можно поинтересоваться медианной пенсией, а не средней?
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Вспомнил бородатый анекдот времён СССР. - Воспитательница в детском саду говорит детям:
- В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек...
Вовочка расплакался:
- Хочу... хочу... я хочу жить в Советском Союзе!
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