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Все про:в'язниця (227) Івано-Франківська область (273) Малюська Денис (39)

 "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська 9 лютого перевірив Івано-Франківську установу виконання покарань №12.

Про це він повідомив у фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

"Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу - відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть.

Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством.
Традиційно надто багато тих, чиє перебування у СІЗО затягнулося (до 3 років).

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Також традиційно довічники перебувають у більш-менш пристойних умовах. Тут вони активно користуються бібліотекою та тенісним столом.
Активно просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання. Один із співрозмовників потрапив до в'язниці у 25-річному віці. Зараз йому вже 45. Співчуття стримує лише усвідомлення того, що за плечима кожного з них не менше 2 трупів.

Із загадкового: не розумію інтересу довічників до перегляду оголошень про продаж авто (саме цим займались двоє з них під час мого відвідування комп'ютерного класу). Для розгадки потрібна допомога залу))

Харчування стандартно не дуже, але точно є", -повідомив міністр.

Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 01
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 02
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 03
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 04
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 05
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 06

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Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 07
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 08
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 09
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 10
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 11

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Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 12
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 13
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 14
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 15
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 16

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська


Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 17
Досить пристойний рівень, - Малюська без попередження відвідав вязницю на Івано-Франківщині 18

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська щонеділі відвідує одну з установ пенітенціарної системи. Так, 19 січня він був в Лук'янівському СІЗО, 26 січня - в одному з СІЗО Одеси, а 2 лютого відвідав колонію в Бердичеві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174674
 
   
 Топ коментарі
 
С таким доступом с тюрем много лоховоза они в большинстве в сговоре на долю администрации.В интернет куча видео как они работают.Без ведома администраций колоний фиг бы они сидели сутками на телефоне и в нете.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
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Этот Малюська уже гонит волну перед собой. Все уже приготовились. Дальнейший туризм не имеет смысла. Вот то, что он увидел вначале - так оно везде.
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Фото, где у малюски руки за спиной, нужно подписать "Малюська попал в тюрьму" и во все газеты! Бо это правда "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9229
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2 сентября 2018 года сотрудник департамента по реализации национального превентивного механизма секретариата Уполномоченного по правам человека и общественный монитор посетили Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12 . Как сообщается, по результатам визита было выявлено, что администрация учреждения не обеспечивает осужденных жилой площадью в соответствии с нормами.
По результатам визита в Министерство юстиции будет направлено отчет с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
 показати весь коментар
 
 
С таким доступом с тюрем много лоховоза они в большинстве в сговоре на долю администрации.В интернет куча видео как они работают.Без ведома администраций колоний фиг бы они сидели сутками на телефоне и в нете.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
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Як я власне й написав вище. Без відома адміністрації такі речі не робляться.
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Саме так.Тільки чомусь Малюску це не відомо, або дурня клеїть).
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Чомусь ця малюська нагадує баклана на першій ходкі...
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Баклан Малюська уже выбрал себе ХАТУ ?
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Его сразу там определят на парашу. Он же любит посидеть,скрестив свои ласты.))
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Малюські личить ця локація - вона наче для нього облаштована.
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Немцев в Стране и в Городе не хватает!
...они бы всю эту говень в момент закрыли, а сидельцев распустили бы по домам -- как инвалидов, пострадавших от Государства!
-- сам присаживался -- и там и тут... -- за общий базар и личные впечатления отвечаю! *)
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То що: зе-влада підбирає собі місця на потім ?
В Бердичів, значить, не поїдете ? Будете сидіть у Франківську ?
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