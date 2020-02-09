 "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Про це він повідомив у фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

"Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу - відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть.

Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством.

Традиційно надто багато тих, чиє перебування у СІЗО затягнулося (до 3 років).

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Також традиційно довічники перебувають у більш-менш пристойних умовах. Тут вони активно користуються бібліотекою та тенісним столом.

Активно просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання. Один із співрозмовників потрапив до в'язниці у 25-річному віці. Зараз йому вже 45. Співчуття стримує лише усвідомлення того, що за плечима кожного з них не менше 2 трупів.

Із загадкового: не розумію інтересу довічників до перегляду оголошень про продаж авто (саме цим займались двоє з них під час мого відвідування комп'ютерного класу). Для розгадки потрібна допомога залу))

Харчування стандартно не дуже, але точно є", -повідомив міністр.













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Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська щонеділі відвідує одну з установ пенітенціарної системи. Так, 19 січня він був в Лук'янівському СІЗО, 26 січня - в одному з СІЗО Одеси, а 2 лютого відвідав колонію в Бердичеві.

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