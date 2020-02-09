 "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Про це він повідомив у фейсбуці передає Цензор.НЕТ.
"Враження: досить пристойний рівень як для установ, які довелось відвідувати. Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів. З негативу - відсутні змішувачі та шланги для душу, що потече з труби, за те і дякуватимуть.
Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством.
Традиційно надто багато тих, чиє перебування у СІЗО затягнулося (до 3 років).
Також традиційно довічники перебувають у більш-менш пристойних умовах. Тут вони активно користуються бібліотекою та тенісним столом.
Активно просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання. Один із співрозмовників потрапив до в'язниці у 25-річному віці. Зараз йому вже 45. Співчуття стримує лише усвідомлення того, що за плечима кожного з них не менше 2 трупів.
Із загадкового: не розумію інтересу довічників до перегляду оголошень про продаж авто (саме цим займались двоє з них під час мого відвідування комп'ютерного класу). Для розгадки потрібна допомога залу))
Харчування стандартно не дуже, але точно є", -повідомив міністр.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська щонеділі відвідує одну з установ пенітенціарної системи. Так, 19 січня він був в Лук'янівському СІЗО, 26 січня - в одному з СІЗО Одеси, а 2 лютого відвідав колонію в Бердичеві.
По результатам визита в Министерство юстиции будет направлено отчет с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению.
...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
...они бы всю эту говень в момент закрыли, а сидельцев распустили бы по домам -- как инвалидов, пострадавших от Государства!
-- сам присаживался -- и там и тут... -- за общий базар и личные впечатления отвечаю! *)
Для простих смертних
В Бердичів, значить, не поїдете ? Будете сидіть у Франківську ?