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Все про:затримання (3099) Закарпаття (870) Нацполіція (8963) стрілянина (1120)

 Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном". ФОТОрепортаж

На Закарпатті в суботу, 8 лютого, співробітники правоохоронних органів провели спеціальну операцію, унаслідок якої затримали сімох осіб із злочинного угруповання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Закарпатської області.

"Під час затримання чоловіки, які перебували в автомобілях, чинили збройний опір правоохоронцям. Унаслідок спецоперації затримано сімох осіб... Отримавши оперативну інформацію, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, спецпризначенці, співробітники Служби безпеки України, детективи ГУ НП спільно з прокуратурою області провели спільну спецоперацію із затримання учасників злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном", - йдеться в повідомленні.

Затримання банди відбулося в с. Нижні Ворота. За інформацією правоохоронців, учасники ОЗГ були озброєні, тому було прийнято рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділу КОРД і роти особливого призначення поліції області. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили збройний опір і намагалися втекти з місця події. Однак їх затримали. Під час операції ніхто не постраждав.

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Зазначається також, що лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучено транспортні засоби та зброю.

Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 01
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 02
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 03
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 04
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 05
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка планувала встановити контроль над регіоном 06

Слідчо-оперативні дії тривають.

Після проведення відповідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та повідомленні затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, це злочинне угруповання пов'язане зі стріляниною в Мукачеві, що сталася 7 лютого. Тоді двох людей було поранено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3174642
 
   
 Топ коментарі
 
Представники банд, які контролюють Закарпаття, сидять у місцевій та центральній владі. А ті, кого пов'язали просто якісь "залітні".
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Іспанський ФК"Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.


Ліваки назвали його "нацистом" через підтримку українських військових у АТО/ООС.



Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом" - Цензор.НЕТ 9702
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Совершенно точно! Это классика. Руками полиции, СБУ, ДСР убираются конкуренты. Так всегда действует мафия сросшаяся с государством.
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Представники банд, які контролюють Закарпаття, сидять у місцевій та центральній владі. А ті, кого пов'язали просто якісь "залітні".
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Хотели ребятки у Балоги город отжать, не расчитали, что тот попросит презика ввести нацгвардию.
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Совершенно точно! Это классика. Руками полиции, СБУ, ДСР убираются конкуренты. Так всегда действует мафия сросшаяся с государством.
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То есть, в регионе ничего изменится и новость ниочем.
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Не бреши.Контрольор сидить і править в партії ПЕС!
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Хорошая операция...
Надеюсь, и в остальных регионах так будет...
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Іспанський ФК"Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.


Ліваки назвали його "нацистом" через підтримку українських військових у АТО/ООС.



Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом" - Цензор.НЕТ 9702
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класс, но если хотели установить контроль над регионом, значит перестрелка была с теми, у кого они хотели отобрать этот контроль..., менты, как всегда стали на захист "своих", потому что свои бандюки всегда ближе и понятнее...
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Свои менты у банкдюков на Закарпатье, свои прокуроры и мэры
С Закарпатьем никто не может справиться
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Ні хто не годенПоліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 231 ну нашо дурниці кажеш, пи* дец закарпатська Коза Ностра, ні хто не годен нич вчинити бо усі щось мавуть з такої ситуації..."С Закарпатьем никто не может справиться" Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 9493
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Закарпаття як невловимий Джо.... Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 2706Дві неділі,полк спецназу і тишина буде повна...
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"контроль за регионом"....?????А,что полиция до этого не знала и не ведала,что такая группировка существует?Или до этого они были"своими"подконтрольными,а тут решили без ведома сАБакова полезть не в "свою тему"???
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Расстрел через повешение, как в Беларуси, или в Белоруссии или в Белору.. короче какаразніца
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А сАБаков у Бубочки все числится одним из самых продуктивных министров и главное наверное.......честным))
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Майже рік, як "нова влада стала" не бачили і рапотом побачили.
Таке відбувається під кришуванням ментів в кожному місті, але всі на це закривають очі.
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А что за две полоски, на "Гелике", на бампере? У нас такие встречаются на тачках, но это в случае, если в тачке- военные. Хотя, тачка может выглядеть вполне гражданской.
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ці бандюки - під прикриттям Правого сектору.... вірніше, під маркою "ПС".
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Хе-хе !Мукачівські бандюки красиво злили львівських своїм мєнтам !
Жадность фраєра сгубіла !
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негуманно так тримати людей взимку на асфальті. Затримали - помістіть в комфортні умови. А так - то це тортури!
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Комфортные условия это для лугандонцев, а для этих нет.
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Да лучше бы завалили при сопротивлении -- зачем мучать босяков
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та обувка у них вполнє, як і тачки та пушки
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Семь человек планировали установить контроль над регионом.
Мощно.
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...развелось говна всякого немеренно по стране..валить их нах всех нужно без разбора за попытку воор. сопротивления Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 4674 ....
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Это что за преступление такое - контроль над регионом?
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Я ти кажу є такий злочин, Віктор Іванович із Завидова не дасть збрехати))
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Типа ваши кумиры очень известные люди в кругах читателей ЦН?прошу прощения,но не для меня.
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Про балогів чувись дашто,вать ньит?
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Вы его имотчество произносите явно с дрожью в голосе,типа он какой то крутой чувак и про него много нужно знать,для меня это мелкий аферист и не более того.
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Ви щось путаєте, або не розумієте написаного.
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Не пытайся прикидываться,мы вас прекрасно поняли.
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Не поняв...?)) шановний, ви там що окрім брошурок свідків ієгови ні чого не читаєте?))нагадаю вам,Віктор Іванович бувший голова адміністрації президента України, і це лише 10% відомості Віктора Івановича...
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Пасаны на джипах с оружием, думали шо перцы, а оно вон как вышло - мордой в асфальт и получается шо ты никто и зовут тебя никак.
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НЕЕТЬ ,
Просто в Закарпатье въезд через ущелье . А там пост полиции в Нижних Воротах .

Была бы это равнина - черта с два бы полиция сейчас пиарилась
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ага, и в нижних воротах, посля шлагбаума, глядя на номера машины полицай тебя останавливает, смотрит в доки и потом говорит "бачу шо ви вже давно тут не живите. дайте триста гривень, тіко положіть в страховку, шоб не бачили" ))
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коли їх будуть відпускати, то не забудьте так само помпезно про це розповісти. з фотографіями щасливих родичів котрі на крутих тачках, з квітами зустрічають цих рекетирів.
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На посту Нижние Ворота все авто обязаны остановиться - знак СТОП
ТАК ШО ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ АВТО ОСМАТРИВАЮТ
И тут АВакос решил попиариться
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Марічко ви знову щось "цікаве" говорите)) Нижні Ворота пост регіональної митниці, потенційно "подозрительные авто" це каміони, решта свободно проїжджає, вас, паніко, зупинять лише якщо помітять ДШК на капоті вашого авто Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 4956 Аваков виконує замовлення а не піариться, троха є різниця...
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Каміон Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 9333 , тільки закарпатці так фури звуть.
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Кубик бронирован -- отдать разведке в АТО да и крузер туда же !!!
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Кубик в АТО? Чи ти дурний, чи в тебе глисти.
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Судя по лобовому стеклу, кубик не бронирован.
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Короче, как обычно: Увлекшись ультранацианалистическими идеями, культивируя превосходство белой расы, для дестабилизации обстановки, решили захватить контроль над регионом, а в дальнейшем и над всей Вселенной...
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Не случится так, что через пару дней сообщат, что это были учения, на которых силовики отрабатывали методы "задержания бандформирований в условиях горной местности ".)
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Они такие дураки ездить в чужой регион на повторные стрелки в засвеченном авто набитым оружием? Да да. Все порешалось в другом месте, но для граждан надо ж было когото повязать и показать полицию - вот и снарядили конвой из непонятно кого для картинки новостей.
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Единственное что я вижу на этих фотках, это транспортировка охотничьего карабина (то что он зарегистрирован уверенность 99 %) без чехла и с пристегнутым магазином. Ну так время неспокойное, страшно. Так что админ.штраф и извинения полиции. Ждем-с.
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Ну так я ж и говорю что это спектакль. Сейчас властям и полиции главное прокукарекать и заспокоить охлос.
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Краще б бетер підігнали і за супротив зробили б решето з ціх корит... та на фарш бандюків пошматували...
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Ну да, ну да. Вот ты такой едешь на авто, а тут бетер, и тебя из КПВТ или 30-ки (в зависимости от того какой бетер) в фарш, за сопротивление.
Господи! как достали идиоты.
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Чи це не Нестора Шуфріча коробочка-мерс?
Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 6954
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Иш ты захотели хлебушек сбу забрать, да не тут то было.
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Удивляет: "...При задержании лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал." При подобном раскладе где-нибудь в США прилетела бы вертушка и покрошила бы вооружённых преступников в мелкую тырсу, а фраза "никто не пострадал", относилась бы только к полиции.
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Видно, що предметів схожих на зброю там не було, але тих, що кілька днів назад стріляли з предметів схожих на зброю, налякали в смерть і вони там тепер навіть носа більше не покажуть.
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в запорожье приедьте сплошная банда ....камиссар катани плачет в стороне от спрута
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